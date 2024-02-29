7 из 10 человек дают в долг родственникам, треть из которых никогда не возвращает
2 марта 2024
16:00
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70% жителей Чехии не откажут в займе родственникам, друзьям или знакомым. Более трех четвертей уже оказывались в подобной ситуации. Сумма займа значительно превысила 100 000 крон. Однако треть заемщиков не смогла вернуть всю сумму.
Об этом говорится в исследовании, проведенном финтех-компанией Bondster с помощью агентства Ipsos. Согласно ему, почти половина таких займов пришлась на членов семьи. Однако каждый третий житель Чехии также помогал попавшим в беду друзьям. В то время как женщины чаще помогают финансово своей семье, мужчины больше одалживают друзьям.
«Опрос показал, что одалживать деньги — довольно распространенное явление. Удивительно, но люди часто берут в долг на повседневные нужды», — говорит Павел Клема, директор инвестиционной платформы Bondster.
«Конечно, в непредвиденных случаях, таких как семейная трагедия, связанная с финансовыми расходами или нулевым доходом, такие формы заимствования уместны, но большую роль играет низкая финансовая грамотность и плохое управление деньгами у части населения», — добавил он.
Готовность людей давать в долг зависит от того, на что идут деньги. Они с большей вероятностью сделают это на непредвиденные расходы, которые могут поставить просителя в опасное положение. Готовность снижается в случае дополнительных расходов, таких как отпуск. Тем не менее почти пятая часть людей одалживала и на эти остаточные расходы, а 1,5 % — даже незнакомому человеку.
Сумма займа зависит от возраста
Чаще всего чехи давали в долг до 3 000 крон. Так поступают более пятой части опрошенных. 16% респондентов давали в долг до 10 000. До 50 000 давали 7,3%, до 100 000 — 5,6%, а выше этого порога — 9,6 %.
«Сумма заемных средств зависит от возраста заемщика. Если молодые люди до 26 лет дают в долг в среднем 5 000 крон, то люди за 60 готовы одолжить другим в среднем в четыре раза больше», — добавил Клема.
Почти 95% давали деньги в долг с расчетом на то, что им вернут все причитающиеся суммы, 33% — что не вернут. По словам Клемы, более 80 % не подписывали никаких договоров или долговых расписок, когда брали деньги.
«Опрос показал, что одалживать деньги — довольно распространенное явление. Удивительно, но люди часто берут в долг на повседневные нужды», — говорит Павел Клема, директор инвестиционной платформы Bondster.
«Конечно, в непредвиденных случаях, таких как семейная трагедия, связанная с финансовыми расходами или нулевым доходом, такие формы заимствования уместны, но большую роль играет низкая финансовая грамотность и плохое управление деньгами у части населения», — добавил он.
Готовность людей давать в долг зависит от того, на что идут деньги. Они с большей вероятностью сделают это на непредвиденные расходы, которые могут поставить просителя в опасное положение. Готовность снижается в случае дополнительных расходов, таких как отпуск. Тем не менее почти пятая часть людей одалживала и на эти остаточные расходы, а 1,5 % — даже незнакомому человеку.
Сумма займа зависит от возраста
Чаще всего чехи давали в долг до 3 000 крон. Так поступают более пятой части опрошенных. 16% респондентов давали в долг до 10 000. До 50 000 давали 7,3%, до 100 000 — 5,6%, а выше этого порога — 9,6 %.
«Сумма заемных средств зависит от возраста заемщика. Если молодые люди до 26 лет дают в долг в среднем 5 000 крон, то люди за 60 готовы одолжить другим в среднем в четыре раза больше», — добавил Клема.
Почти 95% давали деньги в долг с расчетом на то, что им вернут все причитающиеся суммы, 33% — что не вернут. По словам Клемы, более 80 % не подписывали никаких договоров или долговых расписок, когда брали деньги.
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