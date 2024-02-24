«Все не так плохо»: Fitch изменил прогноз по кредитному рейтингу Чехии

В пятницу американское рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по основному кредитному рейтингу Чешской Республики с негативного на стабильный. В пресс-релизе агентства говорится, что рейтинг Чешской Республики остается на уровне AA-.



«Чешская Республика пережила последовательные пандемические и энергетические ценовые потрясения без длительных последствий для долгосрочных макроэкономических перспектив, несмотря на более слабый рост в краткосрочной перспективе. Повышенная неопределенность отступила в результате политических мер, направленных на обеспечение стабильности», — заявили в ведомстве, отметив, в частности, значительное снижение инфляции и меры, направленные на сокращение бюджетного дефицита.



«Успешное преодоление кризисов без долгосрочного ущерба для экономики, пакет мер по консолидации, низкие расходы на энергетический кризис, надежное сокращение дефицита», — перечислило Министерство финансов Чехии те меры, которые, по мнению Fitch, заслуживают высокой оценки. По данным чешского правительства, пакет консолидации, введенный с этого года, должен сократить дефицит государственного бюджета на 150,7 млрд крон в целом в этом и следующем году. Эта мера направлена на сокращение дефицита государственного бюджета с более чем 3% валового внутреннего продукта в прошлом году до почти 1% ВВП в следующем году.



В мае прошлого года агентство Fitch изменило прогноз по основному кредитному рейтингу Чехии на противоположный — со стабильного на негативный. В своих предыдущих отчетах Fitch обосновывало негативный прогноз в основном ухудшением показателей государственных финансов и увеличением государственных расходов.



Кредитный рейтинг является важным ориентиром для инвесторов, указывающим на вероятность надлежащего погашения кредитов. Он оказывает значительное влияние на готовность кредиторов предоставлять займы соответствующей стране, а также на условия кредитования, такие как процентная ставка. Чем выше рейтинг, тем лучше заемщик воспринимается в глазах кредиторов и тем больше вероятность того, что он сможет получить более дешевые кредиты.