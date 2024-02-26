Выплаты кредиторам обанкротившегося Sberbank CZ начнутся 18 марта

«После того как Верховный суд признал апелляцию LitFin SPV 9 необоснованной, мы должны завершить или повторить некоторые процессы, необходимые для выплаты. На данный момент я могу с уверенностью подтвердить, что выплата начнется 18 марта. Более 15 300 кредиторов могут рассчитывать на 95% выполнения своих установленных требований», — сказала Лужова.



По ее словам, кредиторам пока не нужно предпринимать никаких действий. Она рекомендует регулярно следить за реестром неплатежеспособности и сайтами Sberbank CZ и Komerční banka, где будут опубликованы подробности процедуры выплат. Она напомнила, что выплаты будут производиться в безналичном порядке и только в чешских кронах.



По словам Лужовой, первая и вторая группа кредиторов, то есть гарантированная система финансового рынка, физические лица и малые и средние предприятия, обязательно получат сто процентов от своих установленных требований, 95 процентов сейчас и пять процентов потом. «Что касается третьей группы, то есть регионов, городов, муниципалитетов и крупных компаний, я не хочу брать на себя обязательство, что они получат 100 процентов, хотя верю, что получат. Но они могут рассчитывать на более чем 95% своих средств», — заявила она ранее.



Лужова заявила, что кредиторы, которые потребовали вернуть свои вклады после краха банка в феврале 2022 года, получат проценты за просроченные платежи в дополнение к вложенным деньгам. Они начисляются с момента поступления такого требования и до объявления банкротства 26 августа 2022 года по ставке 11,75% годовых.



Среди кредиторов банка — Высочинский край, у которого в Сбербанке осталось около 2,4 миллиарда чешских крон. По словам губернатора Высочинского края Витезслава Шрека, выплата требований последовала за решением Городского суда Праги, принятым в прошлом году. Регион должен был получить удержанные деньги и 27 миллионов чешских крон в виде начисленных процентов к июлю прошлого года, сообщил сегодня губернатор Чешскому агентству новостей. Согласно опубликованному в ноябре прошлого года графику суда, Высочинский край должен был получить 2,396 миллиарда крон, а в банке оставалось 126 миллионов крон.



Пражский городской суд объявил о банкротстве Sberbank CZ в конце августа позапрошлого года после того, как в начале мая Чешский национальный банк (ЧНБ) окончательно отозвал у банка лицензию на осуществление банковских операций. CNB инициировал шаги по отзыву лицензии 28 февраля 2022 года, ссылаясь на ухудшение положения Sberbank CZ из-за оттока вкладов после начала российского вторжения в Украину.