Нидерланды закупают девять чешских гаубиц для Украины

Онно Эйхельсхайм, начальник штаба голландской армии, во вторник посетил завод Excalibur Army в Штернберке. «После того как техника пройдет испытания, она отправится в Украину», — заявили в голландском министерстве.



Помимо самоходных гаубиц, Эйхельсхайм также заинтересовался системой пассивного отслеживания VERA-NG, произведенной в Чехии. Продукт чешской компании ERA может обнаруживать воздушные, морские и наземные цели.



Андрей Чиртек, представитель Чехословацкой группы (CSG), которой принадлежит Excalibur Army, подтвердил ČTK заключение контракта на поставку гаубиц. «Объем контракта и другие детали в настоящее время не разглашаются», — сказал он.



По словам Чиртека, визит голландской делегации в Штернберк носил инспекционный и информационный характер. Его основной целью была проверка производственных и снабженческих возможностей оружейного завода. «В повестке дня членов делегации не было никаких деловых встреч», — добавил пресс-секретарь.



Ранее Нидерланды заказали у Чехии 100 зенитных комплексов MR-2 Viktor, в первую очередь для борьбы с беспилотниками, а также вместе с США и Данией заказали модернизацию сотен танков Т-72. Эти машины уже хорошо знакомы украинской армии, и их эксплуатация не потребует дополнительного обучения.



Гаубицы Dita используют стандартизированные НАТО боеприпасы калибра 155 миллиметров. По данным производителя, дальность стрельбы составляет до 39 километров.



Excalibur Army принадлежит Чехословацкой группе (CSG), военно-технической группе бизнесмена Михала Стрнада. Она имеет производственные мощности в Чехии, Словакии, Испании, Италии, Индии, Великобритании и США. Компании, входящие в холдинг, работают в автомобильной, железнодорожной, аэрокосмической и часовой отраслях, производят оружие, боеприпасы и спецтехнику. Членами холдинга являются автомобильная компания Tatra Trucks в Копршивнице и производитель радаров Eldis.



На предприятиях CSG и связанных с ними компаниях работает более 10 000 сотрудников. Валовая операционная прибыль (EBITDA) холдинга в 2022 году выросла более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом и составила около 5,62 млрд чешских крон. Согласно консолидированным результатам, выручка группы за год выросла на три четверти и составила почти 25 миллиардов крон.