Нидерланды закупают девять чешских гаубиц для Украины
29 февраля 2024
16:30
227
Нидерланды заказали девять самоходных гаубиц Dita у чешского производителя оружия Excalibur Army. Посол Нидерландов в Чешской Республике Даан Хейсинг сегодня объявил о заключении контракта в сети X. Оружие станет частью крупного голландского контракта для Украины. Стоимость контракта не раскрывается. Чешскому агентству новостей подтвердили факт заключения контракта оружейные компании.
Онно Эйхельсхайм, начальник штаба голландской армии, во вторник посетил завод Excalibur Army в Штернберке. «После того как техника пройдет испытания, она отправится в Украину», — заявили в голландском министерстве.
Помимо самоходных гаубиц, Эйхельсхайм также заинтересовался системой пассивного отслеживания VERA-NG, произведенной в Чехии. Продукт чешской компании ERA может обнаруживать воздушные, морские и наземные цели.
Андрей Чиртек, представитель Чехословацкой группы (CSG), которой принадлежит Excalibur Army, подтвердил ČTK заключение контракта на поставку гаубиц. «Объем контракта и другие детали в настоящее время не разглашаются», — сказал он.
По словам Чиртека, визит голландской делегации в Штернберк носил инспекционный и информационный характер. Его основной целью была проверка производственных и снабженческих возможностей оружейного завода. «В повестке дня членов делегации не было никаких деловых встреч», — добавил пресс-секретарь.
Ранее Нидерланды заказали у Чехии 100 зенитных комплексов MR-2 Viktor, в первую очередь для борьбы с беспилотниками, а также вместе с США и Данией заказали модернизацию сотен танков Т-72. Эти машины уже хорошо знакомы украинской армии, и их эксплуатация не потребует дополнительного обучения.
Гаубицы Dita используют стандартизированные НАТО боеприпасы калибра 155 миллиметров. По данным производителя, дальность стрельбы составляет до 39 километров.
Excalibur Army принадлежит Чехословацкой группе (CSG), военно-технической группе бизнесмена Михала Стрнада. Она имеет производственные мощности в Чехии, Словакии, Испании, Италии, Индии, Великобритании и США. Компании, входящие в холдинг, работают в автомобильной, железнодорожной, аэрокосмической и часовой отраслях, производят оружие, боеприпасы и спецтехнику. Членами холдинга являются автомобильная компания Tatra Trucks в Копршивнице и производитель радаров Eldis.
На предприятиях CSG и связанных с ними компаниях работает более 10 000 сотрудников. Валовая операционная прибыль (EBITDA) холдинга в 2022 году выросла более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом и составила около 5,62 млрд чешских крон. Согласно консолидированным результатам, выручка группы за год выросла на три четверти и составила почти 25 миллиардов крон.
Помимо самоходных гаубиц, Эйхельсхайм также заинтересовался системой пассивного отслеживания VERA-NG, произведенной в Чехии. Продукт чешской компании ERA может обнаруживать воздушные, морские и наземные цели.
Андрей Чиртек, представитель Чехословацкой группы (CSG), которой принадлежит Excalibur Army, подтвердил ČTK заключение контракта на поставку гаубиц. «Объем контракта и другие детали в настоящее время не разглашаются», — сказал он.
По словам Чиртека, визит голландской делегации в Штернберк носил инспекционный и информационный характер. Его основной целью была проверка производственных и снабженческих возможностей оружейного завода. «В повестке дня членов делегации не было никаких деловых встреч», — добавил пресс-секретарь.
Ранее Нидерланды заказали у Чехии 100 зенитных комплексов MR-2 Viktor, в первую очередь для борьбы с беспилотниками, а также вместе с США и Данией заказали модернизацию сотен танков Т-72. Эти машины уже хорошо знакомы украинской армии, и их эксплуатация не потребует дополнительного обучения.
Гаубицы Dita используют стандартизированные НАТО боеприпасы калибра 155 миллиметров. По данным производителя, дальность стрельбы составляет до 39 километров.
Excalibur Army принадлежит Чехословацкой группе (CSG), военно-технической группе бизнесмена Михала Стрнада. Она имеет производственные мощности в Чехии, Словакии, Испании, Италии, Индии, Великобритании и США. Компании, входящие в холдинг, работают в автомобильной, железнодорожной, аэрокосмической и часовой отраслях, производят оружие, боеприпасы и спецтехнику. Членами холдинга являются автомобильная компания Tatra Trucks в Копршивнице и производитель радаров Eldis.
На предприятиях CSG и связанных с ними компаниях работает более 10 000 сотрудников. Валовая операционная прибыль (EBITDA) холдинга в 2022 году выросла более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом и составила около 5,62 млрд чешских крон. Согласно консолидированным результатам, выручка группы за год выросла на три четверти и составила почти 25 миллиардов крон.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
29 ФЕВРАЛЯ 2024
9
Статистики регулярно составляют карту условий жизни домохозяйств каждую весну. Было опрошено 11 500 домохозяйств. Полученные показатели отражают ситуацию предыдущего года и прошлой весны.
18:00
29 ФЕВРАЛЯ 2024
333
Стали известны данные опроса, проведенного в конце января — начале февраля среди 1 000 респондентов компанией Provident Financial, предоставляющей кредиты.
12:19
29 ФЕВРАЛЯ 2024
370
Спикеры парламентов стран Вышеградской группы (Чехии, Словакии, Польши и Венгрии) собрались в Лихтенштейнском дворце в Праге, чтобы обсудить энергетическую и миграционную политику. Темой встречи...
09:30
29 ФЕВРАЛЯ 2024
523
В среду, 28 февраля, Палата депутатов Чехии не поддержала в третьем чтении законопроект о разрешении однополым парам вступать в брак.
08:00
29 ФЕВРАЛЯ 2024
557
Цена самой популярной криптовалюты в 2024 году успешно развивает прошлогодний рост. Укреплению биткоина не помешали даже недавние негативные комментарии в его адрес со стороны Европейского...
18:00
28 ФЕВРАЛЯ 2024
343
Об этом сообщила сегодня изданию ČTK администратор по делам о несостоятельности Сбербанка Иржина Лужова. Кредиторы, которых насчитывается более 15 300, должны получить около 57 миллиардов крон.
15:00
28 ФЕВРАЛЯ 2024
467
Опасения по поводу того, что из-за состояния здоровья человек может оказаться зависимым от посторонней помощи, сглаживает страхование долгосрочного ухода. С этого года его привлекательность...
14:00
28 ФЕВРАЛЯ 2024
825
Умерший в тюрьме российский оппозиционный политик Алексей Навальный будет похоронен в пятницу, 1 марта, на Борисовском кладбище в Москве. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в...
11:30
28 ФЕВРАЛЯ 2024
1929
Мы согласны с тем, что агрессия России является грубым нарушением международного права и что Украина заслуживает помощи, заявил премьер-министр Петр Фиала после встречи с премьер-министрами Польши,...
09:00
28 ФЕВРАЛЯ 2024
421
Число просителей убежища в странах ЕС выросло на 1,14 миллиона человек, или на 18%, в прошлом году, что стало самым большим показателем со времен миграционного кризиса 2015-2016 годов.
22:00
27 ФЕВРАЛЯ 2024
2150
Пункт о работе для беженцев уже давно существует в немецком законодательстве о предоставлении убежища, но до сих пор не применялся в повседневной жизни. Теперь администрация одного из округов...
18:00
27 ФЕВРАЛЯ 2024
1069
Из опубликованных сегодня данных CVVM следует неутешительный вывод.
15:00
27 ФЕВРАЛЯ 2024
394
Fitch высоко оценило пакет мер по консолидации экономики и низкие расходы на борьбу с энергетическим кризисом, сообщило сегодня Министерство финансов Чехии в социальной сети X.
13:30
27 ФЕВРАЛЯ 2024
1653
«ИВАН ВСЕГДА КРИЧИТ И БЬЕТ НАС». В ЧЕХИИ ОТЕЦ ДВУХ СЫНОВЕЙ, ПОДВЕРГШИХСЯ НАСИЛИЮ, ТРЕБУЕТ ОТ ГОСУДАРСТВА 1 МИЛЛИОН КРОН
Франтишек Ш. требует у Министерства труда и социальных дел выплатить 1 миллион крон для своих сыновей за то, что власти не смогли защитить их от жестокого обращения. Их мать и ее сожитель Иван били...
11:30
27 ФЕВРАЛЯ 2024
739
Во время парижских переговоров о помощи Украине президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает отправки в Украину сухопутных войск из стран Организации Североатлантического договора...