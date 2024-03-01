Почему цены на газ, электроэнергию и зерно падают, а нефть, алюминий и хлопок дорожают?
4 марта 2024
16:30
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За первые два месяца года цены на сырьевые товары на мировых рынках в основном снизились. Например, газ, электричество и уголь подешевели, а нефть подорожала, цены на какао и хлопок значительно выросли, в то время как алюминий и зерновые подешевели. Основной сырьевой индекс Bloomberg потерял около 2% за первые два месяца года.
«Цена североморской нефти эталонной марки Brent выросла на 6,5%. Техасская нефть марки WTI подорожала на 9,2%. Рост цен на нефть обусловлен прежде всего геополитической напряженностью, а также квотами на добычу в рамках ОПЕК+», — сказал ČTK аналитик XTB Йиржи Тылечек. Под эталоном в данном контексте понимается основной вид нефти, который наиболее активно торгуется в мире.
В группу ОПЕК+ входят Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники во главе с Россией. С начала года оптовые цены на топливо в Роттердаме также выросли в связи с ростом цен на нефть. Стоимость дизельного топлива с начала года выросла на 7%.
Однако другие энергетические товары не показали четкой динамики. Цена годового контракта на газ в Нидерландах, определяющая цену для конечных потребителей, в этом году снизилась на 23%. Цена на электроэнергию на Лейпцигской бирже с поставкой в следующем году теряет 17%, а цена на уголь в Роттердаме с поставкой в этом году — 11%.
В группе промышленных металлов наибольшие потери демонстрирует алюминий. С начала года его цена на Лондонской бирже металлов (LME) упала на 6,5%. Медь в этом году остается на прежнем уровне, а ее цена к концу февраля снизилась на 1%. Никель, напротив, стал значительно дороже, подорожав к настоящему времени примерно на 8%. Цена на железную руду упала на 8%, а цена на сталь в Китае — на 6%. На ценах на промышленные металлы негативно сказалось ослабление роста китайской экономики, но им помог стимул в виде снижения ставки китайским центральным банком в феврале.
Цена на золото упала на 0,9% за первые два месяца этого года, сказал аналитик Golden Gate Павел Рыба. При этом она все еще находится на максимумах конца прошлого года. Серебро с начала года потеряло 4,7% своей стоимости, а на платину цена упала более чем на 12%. Палладий подешевел еще больше: его цена упала более чем на 14%.
В группе сельскохозяйственных товаров наибольший рост продемонстрировало какао, цена которого к концу февраля выросла на 55%, отметил Тылечек. Исключительно сильный рост цен на фондовом рынке вскоре отразится и на розничных ценах. «Кризис с какао отразится в росте цен на продукты с какао и снижении доли какао-компонента. Кроме того, цены на сахар растут на 6%», — добавил Тылечек.
Цена на хлопок выросла на четверть, а апельсиновый сок в США подорожал на 11%. С другой стороны, зерновые по-прежнему не в лучшем положении. Цена на кукурузу в этом году теряет 12%, а на пшеницу — 8%. Негативная динамика цен на зерновые объясняется высокими запасами и чрезмерным сбором урожая в основных регионах выращивания, заключил Тылечек.
В группу ОПЕК+ входят Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники во главе с Россией. С начала года оптовые цены на топливо в Роттердаме также выросли в связи с ростом цен на нефть. Стоимость дизельного топлива с начала года выросла на 7%.
Однако другие энергетические товары не показали четкой динамики. Цена годового контракта на газ в Нидерландах, определяющая цену для конечных потребителей, в этом году снизилась на 23%. Цена на электроэнергию на Лейпцигской бирже с поставкой в следующем году теряет 17%, а цена на уголь в Роттердаме с поставкой в этом году — 11%.
В группе промышленных металлов наибольшие потери демонстрирует алюминий. С начала года его цена на Лондонской бирже металлов (LME) упала на 6,5%. Медь в этом году остается на прежнем уровне, а ее цена к концу февраля снизилась на 1%. Никель, напротив, стал значительно дороже, подорожав к настоящему времени примерно на 8%. Цена на железную руду упала на 8%, а цена на сталь в Китае — на 6%. На ценах на промышленные металлы негативно сказалось ослабление роста китайской экономики, но им помог стимул в виде снижения ставки китайским центральным банком в феврале.
Цена на золото упала на 0,9% за первые два месяца этого года, сказал аналитик Golden Gate Павел Рыба. При этом она все еще находится на максимумах конца прошлого года. Серебро с начала года потеряло 4,7% своей стоимости, а на платину цена упала более чем на 12%. Палладий подешевел еще больше: его цена упала более чем на 14%.
В группе сельскохозяйственных товаров наибольший рост продемонстрировало какао, цена которого к концу февраля выросла на 55%, отметил Тылечек. Исключительно сильный рост цен на фондовом рынке вскоре отразится и на розничных ценах. «Кризис с какао отразится в росте цен на продукты с какао и снижении доли какао-компонента. Кроме того, цены на сахар растут на 6%», — добавил Тылечек.
Цена на хлопок выросла на четверть, а апельсиновый сок в США подорожал на 11%. С другой стороны, зерновые по-прежнему не в лучшем положении. Цена на кукурузу в этом году теряет 12%, а на пшеницу — 8%. Негативная динамика цен на зерновые объясняется высокими запасами и чрезмерным сбором урожая в основных регионах выращивания, заключил Тылечек.
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