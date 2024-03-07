В прошлом году ЧНБ изъял 4 305 поддельных банкнот и монет. Куда сдавать фальшивки

ЧНБ обнаружил 2 146 поддельных и видоизмененных чешских банкнот общей стоимостью 5,6 млн крон. Наиболее часто подделываемой банкнотой оказалась купюра в 2 000 крон — 1 217 экземпляров, что составило 57% от общего числа обнаруженных подделок. По мнению Кубелковой, причиной частого подделывания может быть тот факт, что это самая распространенная банкнота в денежном обращении, а также самая часто снимаемая в банкоматах.



По количеству обнаруженных фальшивых банкнот за ней следуют 5 000 крон, которых ЧНБ изъял 590 штук, что составило 28% от общего числа обнаруженных подделок. Третьими по количеству были тысячные купюры, 190 из которых составили 9% подделок.



«Большинство подделок не очень хорошего качества, их можно отличить невооруженным глазом», — сказала Кубелкова. На поддельных чешских банкнотах, которые были выявлены, защитные элементы не были воспроизведены или же были воспроизведены некачественно. Качество фальшивых банкнот евро и долларов было выше. Это 525 поддельных банкнот евро, чаще всего достоинством 50 евро, и 238 долларовых банкнот, чаще всего достоинством 100 долларов.



Чаще всего поддельные банкноты и монеты обнаруживались ЧНБ в Праге, что, по словам Кубелковой, связано с тем, что большинство платежных операций происходит в столице. Далее следует запад Чехии, где большое количество фальшивок было зафиксировано в Клатове и Карловых Варах, что, по словам Кубелковой, является долгосрочной проблемой, на которую полиция также реагирует своими собственными мерами.





Если вы нашли подозрительную банкноту или монету, не возвращайте ее в оборот, а передайте в полицию, которая поручит Центробанку проверить ее подлинность. Если банкнота подлинная, то человек получит ее обратно. Если же это подделка, то ЧНБ изымет ее из обращения без возврата денег.



В Чехии фальшивомонетчикам грозит до восьми лет лишения свободы за подделку и подмену денег. Если речь идет об организованной группе или крупномасштабном преступлении, то наказание достигает 10 лет.



Кубелкова также сообщила, что в обращении остается около 41,8 миллиона недействительных банкнот, что составляет 8,4% от всех банкнот в обращении. В основном это банкноты номиналом от 100 до 2 000 чешских крон, выпущенные в период с 1995 по 1999 год, срок обращения которых истекает в июне 2022 года. До конца июня этого года их можно обменять в кассах обычных банков, а после — только в отделениях ЧНБ.