В прошлом году ЧНБ изъял 4 305 поддельных банкнот и монет. Куда сдавать фальшивки
9 марта 2024
16:00
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Чешский национальный банк (ЧНБ) в прошлом году изъял 4 305 поддельных банкнот и монет различных валют. Это более чем в два раза больше, чем в 2022 году, когда было изъято 1 980 подделок. Значительно увеличилось количество поддельных 20-кроновых монет: центральный банк обнаружил 1 393 штуки по сравнению со 182 годом ранее. Об этом заявила на пресс-конференции член правления ЧНБ Карина Кубелкова.
ЧНБ обнаружил 2 146 поддельных и видоизмененных чешских банкнот общей стоимостью 5,6 млн крон. Наиболее часто подделываемой банкнотой оказалась купюра в 2 000 крон — 1 217 экземпляров, что составило 57% от общего числа обнаруженных подделок. По мнению Кубелковой, причиной частого подделывания может быть тот факт, что это самая распространенная банкнота в денежном обращении, а также самая часто снимаемая в банкоматах.
По количеству обнаруженных фальшивых банкнот за ней следуют 5 000 крон, которых ЧНБ изъял 590 штук, что составило 28% от общего числа обнаруженных подделок. Третьими по количеству были тысячные купюры, 190 из которых составили 9% подделок.
«Большинство подделок не очень хорошего качества, их можно отличить невооруженным глазом», — сказала Кубелкова. На поддельных чешских банкнотах, которые были выявлены, защитные элементы не были воспроизведены или же были воспроизведены некачественно. Качество фальшивых банкнот евро и долларов было выше. Это 525 поддельных банкнот евро, чаще всего достоинством 50 евро, и 238 долларовых банкнот, чаще всего достоинством 100 долларов.
Чаще всего поддельные банкноты и монеты обнаруживались ЧНБ в Праге, что, по словам Кубелковой, связано с тем, что большинство платежных операций происходит в столице. Далее следует запад Чехии, где большое количество фальшивок было зафиксировано в Клатове и Карловых Варах, что, по словам Кубелковой, является долгосрочной проблемой, на которую полиция также реагирует своими собственными мерами.
По количеству обнаруженных фальшивых банкнот за ней следуют 5 000 крон, которых ЧНБ изъял 590 штук, что составило 28% от общего числа обнаруженных подделок. Третьими по количеству были тысячные купюры, 190 из которых составили 9% подделок.
«Большинство подделок не очень хорошего качества, их можно отличить невооруженным глазом», — сказала Кубелкова. На поддельных чешских банкнотах, которые были выявлены, защитные элементы не были воспроизведены или же были воспроизведены некачественно. Качество фальшивых банкнот евро и долларов было выше. Это 525 поддельных банкнот евро, чаще всего достоинством 50 евро, и 238 долларовых банкнот, чаще всего достоинством 100 долларов.
Чаще всего поддельные банкноты и монеты обнаруживались ЧНБ в Праге, что, по словам Кубелковой, связано с тем, что большинство платежных операций происходит в столице. Далее следует запад Чехии, где большое количество фальшивок было зафиксировано в Клатове и Карловых Варах, что, по словам Кубелковой, является долгосрочной проблемой, на которую полиция также реагирует своими собственными мерами.
Если вы нашли подозрительную банкноту или монету, не возвращайте ее в оборот, а передайте в полицию, которая поручит Центробанку проверить ее подлинность. Если банкнота подлинная, то человек получит ее обратно. Если же это подделка, то ЧНБ изымет ее из обращения без возврата денег.
В Чехии фальшивомонетчикам грозит до восьми лет лишения свободы за подделку и подмену денег. Если речь идет об организованной группе или крупномасштабном преступлении, то наказание достигает 10 лет.
Кубелкова также сообщила, что в обращении остается около 41,8 миллиона недействительных банкнот, что составляет 8,4% от всех банкнот в обращении. В основном это банкноты номиналом от 100 до 2 000 чешских крон, выпущенные в период с 1995 по 1999 год, срок обращения которых истекает в июне 2022 года. До конца июня этого года их можно обменять в кассах обычных банков, а после — только в отделениях ЧНБ.
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