Минфин Чехии: Реальные зарплаты в этом году должны вырасти на 3-4%

«В первом квартале реальные зарплаты снова начнут расти. В этом году различные учреждения, включая Министерство финансов, ожидают, что инфляция составит около 3%, а рост заработной платы — около 6-7%, так что реальная заработная плата в этом году вырастет на 3-4%», — сказал Станюра.





Бывший министр финансов и председатель парламентского клуба ANO Алена Шиллерова заявила в ходе дебатов, что Чехия вернется к уровню реальных зарплат 2019 года только в 2026 году. Согласно статистике, средняя номинальная зарплата в последнем квартале прошлого года выросла на 6,3% и составила 46 013 крон, но с учетом инфляции в реальном выражении она упала на 1,2%. По мнению аналитиков, опрошенных ČTK в начале марта, реальная заработная плата достигла уровня 2017 года. Эксперты ожидают, что с этого года она снова начнет расти, а также говорят, что она достигнет допандемического уровня не ранее 2026 года.





Станюра заявил в программе, что в этом году соотношение дефицита государственного бюджета к ВВП в Чехии будет ниже 3%, предусмотренных так называемыми Маастрихтскими критериями для введения евро, по сравнению с 5,8% в 2021 году, когда у власти находилось оппозиционное правительство ANO. «План был 2,2 или 2,3%, но мы спокойно опустимся ниже 3%, и в последующие годы этот показатель будет снижаться», — сказал Станюра. По его словам, это хорошая новость для будущих государственных бюджетов, которая показывает, что государственные финансы восстанавливаются.





На этот год государственный бюджет предусматривает дефицит в размере 252 миллиардов крон, а бюджетный прогноз правительства на следующий год составляет 235 миллиардов крон. Станюра заявил, что стремится к тому, чтобы эта цифра была меньше. «Я надеюсь, что цифра не будет выше, я бы считал это плохим результатом», — сказал он.