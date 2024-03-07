Минфин Чехии: Реальные зарплаты в этом году должны вырасти на 3-4%
11 марта 2024
08:00
183
Реальная заработная плата в Чехии в этом году может вырасти примерно на 3-4%. Рост должен начаться в первом квартале. Об этом заявил министр финансов Збынек Станюра (ODS) в эфире CNN Prima News. Уровень реальной заработной платы в Чехии падает на протяжении последних девяти кварталов, а за последние два года он снизился на 11%.
«В первом квартале реальные зарплаты снова начнут расти. В этом году различные учреждения, включая Министерство финансов, ожидают, что инфляция составит около 3%, а рост заработной платы — около 6-7%, так что реальная заработная плата в этом году вырастет на 3-4%», — сказал Станюра.
Бывший министр финансов и председатель парламентского клуба ANO Алена Шиллерова заявила в ходе дебатов, что Чехия вернется к уровню реальных зарплат 2019 года только в 2026 году. Согласно статистике, средняя номинальная зарплата в последнем квартале прошлого года выросла на 6,3% и составила 46 013 крон, но с учетом инфляции в реальном выражении она упала на 1,2%. По мнению аналитиков, опрошенных ČTK в начале марта, реальная заработная плата достигла уровня 2017 года. Эксперты ожидают, что с этого года она снова начнет расти, а также говорят, что она достигнет допандемического уровня не ранее 2026 года.
Станюра заявил в программе, что в этом году соотношение дефицита государственного бюджета к ВВП в Чехии будет ниже 3%, предусмотренных так называемыми Маастрихтскими критериями для введения евро, по сравнению с 5,8% в 2021 году, когда у власти находилось оппозиционное правительство ANO. «План был 2,2 или 2,3%, но мы спокойно опустимся ниже 3%, и в последующие годы этот показатель будет снижаться», — сказал Станюра. По его словам, это хорошая новость для будущих государственных бюджетов, которая показывает, что государственные финансы восстанавливаются.
На этот год государственный бюджет предусматривает дефицит в размере 252 миллиардов крон, а бюджетный прогноз правительства на следующий год составляет 235 миллиардов крон. Станюра заявил, что стремится к тому, чтобы эта цифра была меньше. «Я надеюсь, что цифра не будет выше, я бы считал это плохим результатом», — сказал он.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
10 МАРТА 2024
1386
Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) рискует быть «отрезанным от финансовой системы США», если будет помогать финансировать российских военных. Об этом предупредило Министерство финансов...
16:00
9 МАРТА 2024
498
Чешский национальный банк (ЧНБ) в прошлом году изъял 4 305 поддельных банкнот и монет различных валют. Это более чем в два раза больше, чем в 2022 году, когда было изъято 1 980 подделок....
14:00
9 МАРТА 2024
717
Начиная с 9 марта водители больше не смогут проехать по Баррандовскому мосту со стороны Страконицкой улицы. Причина — закрытие рампы в связи с началом ремонта моста в этом году в понедельник, 11...
12:00
9 МАРТА 2024
2236
Все больше чехов во время праздников выезжают за границу, и Пасха не является исключением. По данным большинства продавцов авиабилетов, интерес к полетам на пасхальные праздники вырос на 6-40% по...
11:00
9 МАРТА 2024
842
ПРЕЗИДЕНТ СЛОВАКИИ ПОСЕТИТ ПРАГУ 18 МАРТА, ВМЕСТЕ С ПЕТРОМ ПАВЕЛОМ ОНА БУДЕТ ПРИСУТСТВОВАТЬ НА ПРЕМЬЕРЕ ФИЛЬМА
В понедельник, 18 марта, Прагу посетит президент Словакии Зузана Чапутова. Она встретится со своим чешским коллегой Петром Павелом, вместе с которым посетит премьеру фильма «Это Гавел, вы слышите...
19:30
8 МАРТА 2024
1294
Председатель оппозиционного движения ANO Бабиш сегодня в нижней палате парламента вновь раскритиковал премьер-министра Петра Фиалу (ODS) за приостановку чешско-словацких межправительственных...
16:30
8 МАРТА 2024
1212
Чехи и словаки прекращают разговаривать друг с другом, пишет сегодня польская газета Rzeczpospolita в ответ на сделанное в среду заявление чешского правительства о приостановке межправительственных...
13:30
8 МАРТА 2024
435
Скандинавская страна отметила свое вступление в НАТО, торжественно передав протокол о присоединении на хранение в Государственный департамент США.
11:00
8 МАРТА 2024
2445
Участники детских банд гоняются за своими сверстниками по Яблонцу-над-Нисоу и требуют денег за то, что не будут их избивать. Цель этого комментария — не что иное, как попытка дисциплинировать как...
22:00
7 МАРТА 2024
983
Бывшие дипломаты, с которыми связался Seznam Zprávy, приветствуют решение правительства Петра Фиалы приостановить консультации с правительством Словакии. Оппозиционные партии критикуют чешский кабмин.
21:00
7 МАРТА 2024
812
«Эти пугающие цифры, собранные в рамках проекта „Пропавшие мигранты“, также напоминают о том, что мы должны подтвердить свою приверженность более активным действиям, способным обеспечить безопасную...
17:45
7 МАРТА 2024
982
Трактор и автомобиль столкнулись в Летенском тоннеле днем 7 марта. На месте происшествия работали подразделения IZS, движение в тоннеле было ограничено примерно на два часа.
15:00
7 МАРТА 2024
3286
«ХОЧЕШЬ УМЕРЕТЬ БЫСТРО ИЛИ МЕДЛЕННО?» РАСКРЫТЫ ПОДРОБНОСТИ ТОГО, КАК УКРАИНЕЦ ЖЕСТОКО ИЗНАСИЛОВАЛ И ПОПЫТАЛСЯ УБИТЬ ДЕВУШКУ
18 лет тюрьмы строгого режима предложил прокурор в качестве наказания для молодого человека из Украины (19 лет), который в августе прошлого года в Пльзене предположительно изнасиловал знакомую...
13:50
7 МАРТА 2024
1405
В четверг, 7 марта, около полудня на юго-западе Чехии произошло землетрясение силой 3,9 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился недалеко от Миротице в регионе Писек. Люди слышали сильный грохот...
10:30
7 МАРТА 2024
1276
Чешское правительство решило поставить под угрозу словацко-чешские отношения только потому, что оно заинтересовано в поддержке войны в Украине, в то время как словацкое правительство открыто...