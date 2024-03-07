Сколько налогов должны платить авторы и художники в Чехии
11 марта 2024
16:30
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Авторы и художники с точки зрения налогообложения считаются самозанятыми, даже если у них нет свидетельства о регистрации. Авторство в качестве дополнительного дохода к основной работе с ежемесячным гонораром до 10 000 крон выгодно тем, что не влечет за собой налоговых обязательств.
С авторских гонораров удерживается налог в размере 15%, автор не несет никаких налоговых обязательств и может обратиться к своему работодателю за ежегодным налоговым расчетом.
Кроме того, автор получает медицинскую, пенсионную и больничную страховку от своего работодателя.
«Однако авторские гонорары свыше 10 000 крон в месяц выплачиваются в полном объеме, и автор должен сам платить с них налоги, а также социальное и медицинское страхование», — отмечает налоговый эксперт Mazars Габриэла Иванцо.
Переходить на ежемесячный режим налогообложения по единой ставке может быть целесообразно при осуществлении основной самозанятой деятельности в виде авторства и художественной деятельности. Во многих случаях так и происходит, поскольку авторы и художники имеют право только на 40-процентную расходную часть, в то время как другие индивидуальные предприниматели имеют право на 60-процентную и даже 80-процентную часть при осуществлении сельскохозяйственной или ремесленной деятельности.
«Единовременные ежемесячные выплаты отвечают всем налоговым обязательствам. Однако всегда необходимо зарегистрироваться до 10 января налогового года», — добавляет Иванцо.
Авторы и художники обычно имеют низкие фактические расходы и поэтому часто выбирают фиксированную ставку для определения налоговой базы, даже несмотря на то, что у них самая низкая ставка по сравнению с индивидуальными предпринимателями. Никакие другие расходы не могут быть заявлены сверх фиксированной ставки. Максимальная сумма расходов может составлять 800 000 крон при использовании 40-процентной нормы расходов.
Применение расходной фиксированной ставки также влияет на расчет социального и медицинского страхования; если фактическая база превышает минимальную базу налогообложения, то обязательный страховой взнос за 2023 год будет рассчитан на половину базы налогообложения.
На практике в течение года авторы получают от одного и того же издательства одни ежемесячные гонорары в размере до 10 000 чешских крон, а другие — свыше этой суммы. В налоговую декларацию включаются только роялти свыше 10 000 крон.
В случае проверки рекомендуется попросить у издателя справку о выплаченных авторских гонорарах, в которой указано, когда был уплачен налог у источника.
Что не забыть указать в налоговой декларации
Авторы и художники, работающие на себя, всегда заполняют стандартную четырехстраничную налоговую декларацию, включая приложение 1, в котором рассчитывают налогооблагаемую базу налога на доходы от самозанятости. В приложении 1 к декларации необходимо отметить, заявлены ли расходы по единой ставке или нет.
Если применяется единая ставка расходов, расчет налоговой базы относительно прост. Вычисленная сумма из приложения 1 ряд 113 вносится в строку 37 классической налоговой декларации.
Что касается суммы в приложении 1, то в строке 101 указывается сумма роялти, полученных в течение 2023 года, а в строке 102 — ежегодные расходы, обычно составляющие 40% от строки 101. В строках 104 и 113 указывается база налога на самозанятость, т. е. разница между строками 101 и 102.
Вычеты и льготы
Авторы и художники могут уменьшить свою годовую налоговую базу на тех же законных условиях, что и другие налогоплательщики; необлагаемые налогом статьи регулируются статьей 15 Закона о подоходном налоге и вносятся в строки с 46 по 54 налоговой декларации.
На практике ежемесячные гонорары авторов сильно варьируются, а в некоторые месяцы они вообще не получают гонораров. Неравномерность выплат в течение года не влияет на вычеты и льготы. «Все авторы и художники указывают в строке 64 налоговой декларации право на вычет в размере 30 840 чешских крон на каждого налогоплательщика, даже если они не получали гонорары регулярно каждый месяц», — говорит Габриэла Иванко из Mazars.
Квитанции об уплате роялти от издателей не прилагаются к декларации. «Они служат документами для возможных проверок», — добавляет эксперт.
Кроме того, автор получает медицинскую, пенсионную и больничную страховку от своего работодателя.
«Однако авторские гонорары свыше 10 000 крон в месяц выплачиваются в полном объеме, и автор должен сам платить с них налоги, а также социальное и медицинское страхование», — отмечает налоговый эксперт Mazars Габриэла Иванцо.
Переходить на ежемесячный режим налогообложения по единой ставке может быть целесообразно при осуществлении основной самозанятой деятельности в виде авторства и художественной деятельности. Во многих случаях так и происходит, поскольку авторы и художники имеют право только на 40-процентную расходную часть, в то время как другие индивидуальные предприниматели имеют право на 60-процентную и даже 80-процентную часть при осуществлении сельскохозяйственной или ремесленной деятельности.
«Единовременные ежемесячные выплаты отвечают всем налоговым обязательствам. Однако всегда необходимо зарегистрироваться до 10 января налогового года», — добавляет Иванцо.
Авторы и художники обычно имеют низкие фактические расходы и поэтому часто выбирают фиксированную ставку для определения налоговой базы, даже несмотря на то, что у них самая низкая ставка по сравнению с индивидуальными предпринимателями. Никакие другие расходы не могут быть заявлены сверх фиксированной ставки. Максимальная сумма расходов может составлять 800 000 крон при использовании 40-процентной нормы расходов.
Применение расходной фиксированной ставки также влияет на расчет социального и медицинского страхования; если фактическая база превышает минимальную базу налогообложения, то обязательный страховой взнос за 2023 год будет рассчитан на половину базы налогообложения.
На практике в течение года авторы получают от одного и того же издательства одни ежемесячные гонорары в размере до 10 000 чешских крон, а другие — свыше этой суммы. В налоговую декларацию включаются только роялти свыше 10 000 крон.
В случае проверки рекомендуется попросить у издателя справку о выплаченных авторских гонорарах, в которой указано, когда был уплачен налог у источника.
Что не забыть указать в налоговой декларации
Авторы и художники, работающие на себя, всегда заполняют стандартную четырехстраничную налоговую декларацию, включая приложение 1, в котором рассчитывают налогооблагаемую базу налога на доходы от самозанятости. В приложении 1 к декларации необходимо отметить, заявлены ли расходы по единой ставке или нет.
Если применяется единая ставка расходов, расчет налоговой базы относительно прост. Вычисленная сумма из приложения 1 ряд 113 вносится в строку 37 классической налоговой декларации.
Что касается суммы в приложении 1, то в строке 101 указывается сумма роялти, полученных в течение 2023 года, а в строке 102 — ежегодные расходы, обычно составляющие 40% от строки 101. В строках 104 и 113 указывается база налога на самозанятость, т. е. разница между строками 101 и 102.
Вычеты и льготы
Авторы и художники могут уменьшить свою годовую налоговую базу на тех же законных условиях, что и другие налогоплательщики; необлагаемые налогом статьи регулируются статьей 15 Закона о подоходном налоге и вносятся в строки с 46 по 54 налоговой декларации.
На практике ежемесячные гонорары авторов сильно варьируются, а в некоторые месяцы они вообще не получают гонораров. Неравномерность выплат в течение года не влияет на вычеты и льготы. «Все авторы и художники указывают в строке 64 налоговой декларации право на вычет в размере 30 840 чешских крон на каждого налогоплательщика, даже если они не получали гонорары регулярно каждый месяц», — говорит Габриэла Иванко из Mazars.
Квитанции об уплате роялти от издателей не прилагаются к декларации. «Они служат документами для возможных проверок», — добавляет эксперт.
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