Komerční banka выплатил 3,1 млрд крон 582 кредиторам Sberbank CZ
18 марта 2024
22:00
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Komerční banka в первый день выплатил 3,1 миллиарда крон 582 кредиторам Sberbank CZ через свои отделения. Подавляющее большинство кредиторов предпочли подать личные заявления в филиале, а не онлайн-заявления, по которым они имеют право на общую выплату в размере до 100 000 крон.
KB будет ежедневно публиковать полные данные, включая онлайн-заявки, после 19:00, сообщила пресс-секретарь Шарка Неворалова. Кредиторы, которых насчитывается более 15 000, должны получить около 57 миллиардов крон.
Выплаты продлятся до 15 апреля. Во всех случаях выплата будет безналичной, деньги будут перечисляться на банковский счет в Чехии исключительно в чешских кронах, сообщил Komerční banka.
«Пока все работает без проблем, очередей не образуется, клиенты Сбербанка могут оформить заявку в течение нескольких минут, как в отделении, так и онлайн на нашем сайте. В первый же день мы видим большой интерес со стороны клиентов. Выдача средств началась в 9:00, а в 9:02 была произведена первая выплата, а именно 12 миллионов крон», — говорит Йитка Хаубова, член правления Komerční banka, ответственная за операционную деятельность.
Физические лица могут обратиться в любое отделение Komerční banka, чтобы получить свою выплату. Юридические лица должны обращаться в корпоративные центры Komerční banka или к своему корпоративному банкиру.
По словам управляющего банкротством Иржины Лужовой, 100% от установленных требований, 95% сейчас и 5% потом, обязательно достанутся первой и второй группе кредиторов, то есть Системе гарантий финансового рынка, физическим лицам и малым и средним предприятиям. «Что касается третьей группы, то есть регионов, городов, муниципалитетов и крупных компаний, я не хочу гарантировать, что они получат 100%, хотя верю, что получат. Они могут рассчитывать на более чем 95% своих денег», — сказала она ранее.
Пражский городской суд объявил о банкротстве Sberbank CZ в конце августа прошлого года после того, как в начале мая Чешский национальный банк окончательно отозвал у банка лицензию на осуществление банковских операций. ЧНБ инициировал шаги по отзыву лицензии 28 февраля 2022 года, ссылаясь на ухудшение положения Sberbank CZ в связи с оттоком вкладов после вторжения России в Украину.
Выплаты продлятся до 15 апреля. Во всех случаях выплата будет безналичной, деньги будут перечисляться на банковский счет в Чехии исключительно в чешских кронах, сообщил Komerční banka.
«Пока все работает без проблем, очередей не образуется, клиенты Сбербанка могут оформить заявку в течение нескольких минут, как в отделении, так и онлайн на нашем сайте. В первый же день мы видим большой интерес со стороны клиентов. Выдача средств началась в 9:00, а в 9:02 была произведена первая выплата, а именно 12 миллионов крон», — говорит Йитка Хаубова, член правления Komerční banka, ответственная за операционную деятельность.
Физические лица могут обратиться в любое отделение Komerční banka, чтобы получить свою выплату. Юридические лица должны обращаться в корпоративные центры Komerční banka или к своему корпоративному банкиру.
По словам управляющего банкротством Иржины Лужовой, 100% от установленных требований, 95% сейчас и 5% потом, обязательно достанутся первой и второй группе кредиторов, то есть Системе гарантий финансового рынка, физическим лицам и малым и средним предприятиям. «Что касается третьей группы, то есть регионов, городов, муниципалитетов и крупных компаний, я не хочу гарантировать, что они получат 100%, хотя верю, что получат. Они могут рассчитывать на более чем 95% своих денег», — сказала она ранее.
Пражский городской суд объявил о банкротстве Sberbank CZ в конце августа прошлого года после того, как в начале мая Чешский национальный банк окончательно отозвал у банка лицензию на осуществление банковских операций. ЧНБ инициировал шаги по отзыву лицензии 28 февраля 2022 года, ссылаясь на ухудшение положения Sberbank CZ в связи с оттоком вкладов после вторжения России в Украину.
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