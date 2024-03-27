Правительство утвердило увеличение пособия по трудоустройству для инвалидов на 1 500 крон, до 15 700 крон
29 марта 2024
19:30
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С апреля государственное пособие на трудоустройство инвалидов увеличится на 1 500 чешских крон, до 15 700 крон. Правительство страны одобрило это повышение, как сообщил журналистам министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL) после заседания. Согласно документам к постановлению, в этом году после корректировки суммы расходов потребуется еще около 1,4 миллиарда чешских крон. Работодатели неоднократно просили о подобной прибавке. Они указывали на повышение минимальной заработной платы и расходы, связанные с ростом цен, а также предупреждали о возможных увольнениях работников с ограниченными возможностями. В последний раз размер пособия был увеличен в октябре 2022 года на 600 крон.
Пособие предназначено для компаний, в которых более половины работников — инвалиды, чья работоспособность, как правило, ограничена. Таким образом государство вносит свой вклад в их доходы. Компании могут получать три четверти расходов на оплату труда, но не более 14 200 крон. Кроме того, можно получить единовременную сумму в размере 1 000 крон на текущие расходы. Минимальная заработная плата в этом году с января составляет 18 900 крон.
По данным Министерства труда, соотношение пособия и минимальной зарплаты постепенно снижается, достигнув 80% в 2018 году и 66% в прошлом году. «Очевидно, что участие работодателей в расходах на заработную плату, понесенных в связи с трудоустройством инвалидов на защищенном рынке труда, продолжает расти», — заявили в министерстве. Таким образом, по мнению ведомства, без увеличения размера пособия существует риск снижения уровня занятости людей с ограниченными возможностями.
Согласно постановлению, размер пособия увеличится на 1 500 крон и составит 15 700 крон. Юречка сообщил, что постановление вступит в силу в апреле. Компании получат повышенное пособие в первом квартале года, и оно будет выплачиваться задним числом, сказал министр. В этом году Министерству труда придется добавить не менее 1,4 миллиарда крон к запланированным 11 миллиардам крон, говорится в документах к постановлению.
Министерство финансов высказало свои сомнения по поводу увеличения пособия. Оно заявило, что министерство труда должно найти деньги на него в своем бюджете за счет экономии на других расходах. Минфин рекомендовал привязать пособие к минимальной зарплате, чтобы оно соответствовало 70-80% от минимальной зарплаты. В этом году максимальный размер пособия составит 15 120 крон. С единовременной суммой пособие составляет 15 200 крон, поэтому Министерство финансов не захотело менять его размер в этом году. Однако, по данным Конфедерации ассоциаций работодателей и предпринимателей, сотни миллионов крон от увеличения пособия будут возвращены государству в виде налогов и сборов.
Согласно документам к постановлению, в прошлом году государство выплатило 10,85 миллиарда крон в виде взносов. Поддержку получили около 3 800 компаний, в которых работают 70 500 человек. В 2022 году расходы составят 10 миллиардов. Их разделят 3 800 компаний с 68 300 работниками. В 2018 году 6,8 миллиарда получили 3 400 фирм на защищенном рынке труда с 55 100 работниками.
По данным Министерства труда, соотношение пособия и минимальной зарплаты постепенно снижается, достигнув 80% в 2018 году и 66% в прошлом году. «Очевидно, что участие работодателей в расходах на заработную плату, понесенных в связи с трудоустройством инвалидов на защищенном рынке труда, продолжает расти», — заявили в министерстве. Таким образом, по мнению ведомства, без увеличения размера пособия существует риск снижения уровня занятости людей с ограниченными возможностями.
Согласно постановлению, размер пособия увеличится на 1 500 крон и составит 15 700 крон. Юречка сообщил, что постановление вступит в силу в апреле. Компании получат повышенное пособие в первом квартале года, и оно будет выплачиваться задним числом, сказал министр. В этом году Министерству труда придется добавить не менее 1,4 миллиарда крон к запланированным 11 миллиардам крон, говорится в документах к постановлению.
Министерство финансов высказало свои сомнения по поводу увеличения пособия. Оно заявило, что министерство труда должно найти деньги на него в своем бюджете за счет экономии на других расходах. Минфин рекомендовал привязать пособие к минимальной зарплате, чтобы оно соответствовало 70-80% от минимальной зарплаты. В этом году максимальный размер пособия составит 15 120 крон. С единовременной суммой пособие составляет 15 200 крон, поэтому Министерство финансов не захотело менять его размер в этом году. Однако, по данным Конфедерации ассоциаций работодателей и предпринимателей, сотни миллионов крон от увеличения пособия будут возвращены государству в виде налогов и сборов.
Согласно документам к постановлению, в прошлом году государство выплатило 10,85 миллиарда крон в виде взносов. Поддержку получили около 3 800 компаний, в которых работают 70 500 человек. В 2022 году расходы составят 10 миллиардов. Их разделят 3 800 компаний с 68 300 работниками. В 2018 году 6,8 миллиарда получили 3 400 фирм на защищенном рынке труда с 55 100 работниками.
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