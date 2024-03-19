Как большинство чехов «спонсируют» своих поставщиков? Они переплачивают авансы за электроэнергию

Многие люди увеличили свои счета за электроэнергию в разгар энергетического кризиса и резкого роста цен, невольно, а может быть, и сознательно поддерживая своего поставщика энергии.





«Цены на энергию падают, и это хорошо. Другим фактором является то, что люди сокращают потребление и пытаются сэкономить. Переплата не должна быть правилом; добросовестные поставщики не заинтересованы в том, чтобы клиенты переплачивали без необходимости. Поставщик постоянно корректирует размер авансового платежа, в случае большой переплаты авансовый платеж должен быть скорректирован», — говорит Йиржи Гавор, исполнительный директор Ассоциации независимых поставщиков энергии.





Он также добавляет, что некоторые потребители предпочитают слегка придерживать переплату. «В случаях, когда авансы слишком велики, клиенту следует быть начеку и, возможно, требовать возвращения денег. Если же переплата разумна, большинство клиентов ничего не предпринимают. Поставщику выгодно сдерживать денежный поток, не возвращая переплату», — отмечает он.





Переплаты возвращаются регулярно





«Переплата возникает, когда потребление клиента меньше, чем сумма, на которую он внес авансовый платеж», — объясняет представитель компании ČEZ Алиса Горакова. Клиент может предотвратить это, регулярно вводя самоотчеты в приложении My ČEZ, добавила она.





«Большинство клиентов, более 60%, в прошлом году переплатили в своих счетах в среднем около 5 600 крон. Годом ранее средняя сумма переплаты составляла 4 000 крон. Большинство клиентов, около 70%, предпочитают вернуть переплату в счет», — сказала она. Другой вариант — «растворить» переплату в авансовых платежах следующего периода.





В случае с ČEZ переплатившие клиенты встречаются гораздо чаще, чем недоплатившие, добавила Горакова. Средняя сумма недоплаты в прошлом году составила около 5 100 крон.





Pražská plynárenská не использует переплаченные суммы для оплаты будущих авансов, а обычно возвращает их клиентам. «Если только речь не идет о небольших суммах», — добавил Мирослав Вранек, пресс-секретарь Pražská plynárenská. «Авансы можно корректировать на сайте или в приложении, а также по телефону службы поддержки», — сказал он.





«Если на счету клиента переплата, мы отправляем ему деньги обратно в привычной для него форме. Это означает либо банковский перевод, либо перечисление на банковский счет. Единственное исключение — переплата в размере до 100 крон, когда клиент установил оплату банковским переводом. В этом случае мы вычитаем 100 крон из следующего периода и не отправляем их банковским переводом», — сказал Роман Шперняк, представитель E.ON.





«Что касается соотношения переплат и недоплат в окончательном счете, то в настоящее время мы не наблюдаем значительных изменений по сравнению с предыдущими периодами», — добавил он.