Чешская крона еще больше ослабла по отношению к обеим основным мировым валютам
23 марта 2024
14:00
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В конце недели чешская крона еще больше ослабла по отношению к обеим основным мировым валютам. 22 марта в 17:00 она торговалась на уровне 25,33 кроны/евро и 23,42 кроны / доллар США. По сравнению с закрытием четверга крона потеряла 3 геллера по отношению к евро и 12 геллеров по отношению к доллару.
Об этом сообщает Patria Online.
«Эта неделя принадлежала центральным банкам. ФРС США, центральные банки Великобритании и Швейцарии и не в последнюю очередь центральный банк Чехии сидели за столом переговоров», — сказала Яна Штеккерова из Komerční banka.
В среду банковский совет Чешского национального банка (ЧНБ) снизил базовую процентную ставку на полпроцента, до 5,75%. На последующей пресс-конференции управляющий ЧНБ Алеш Михл вновь подчеркнул риски для инфляции и призвал к осторожному подходу к дальнейшему снижению ставки. «Чешская крона укрепилась примерно на 0,3%, до 25,20 кроны/евро после пресс-конференции ЧНБ, но потеряла эти завоевания в ходе сессии четверга, а в пятницу курс даже достиг 25,40 кроны/евро», — говорит Штеккерова.
«Очевидно, что если Чешский национальный банк продолжит снижать процентные ставки еще на 50 базисных пунктов на своем следующем заседании 2 мая, а Европейский центральный банк и ФРС США сохранят ставки на высоком уровне, то крона будет находиться под постоянным давлением и окажется в более слабой позиции», — добавил Ярослав Тупы, аналитик Purple Trading.
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