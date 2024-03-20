Чешская крона еще больше ослабла по отношению к обеим основным мировым валютам

Об этом сообщает Patria Online.





«Эта неделя принадлежала центральным банкам. ФРС США, центральные банки Великобритании и Швейцарии и не в последнюю очередь центральный банк Чехии сидели за столом переговоров», — сказала Яна Штеккерова из Komerční banka.





В среду банковский совет Чешского национального банка (ЧНБ) снизил базовую процентную ставку на полпроцента, до 5,75%. На последующей пресс-конференции управляющий ЧНБ Алеш Михл вновь подчеркнул риски для инфляции и призвал к осторожному подходу к дальнейшему снижению ставки. «Чешская крона укрепилась примерно на 0,3%, до 25,20 кроны/евро после пресс-конференции ЧНБ, но потеряла эти завоевания в ходе сессии четверга, а в пятницу курс даже достиг 25,40 кроны/евро», — говорит Штеккерова.





«Очевидно, что если Чешский национальный банк продолжит снижать процентные ставки еще на 50 базисных пунктов на своем следующем заседании 2 мая, а Европейский центральный банк и ФРС США сохранят ставки на высоком уровне, то крона будет находиться под постоянным давлением и окажется в более слабой позиции», — добавил Ярослав Тупы, аналитик Purple Trading.