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Управляющая Сбербанком просит продлить срок выплаты кредиторам

Анастасия Князева
8 апреля 2024
15:00
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Управляющая Сбербанком Йиржина Лужова просит суд продлить срок выплаты кредиторам. Срок истекает 15 апреля, и руководитель предлагает продлить его на 30 дней. Причиной, по ее словам, является большое количество кредиторов, с которыми еще не расплатились. Это следует из информации, опубликованной в реестре неплатежеспособности. Выплаты начались 18 марта, и в своем предложении о продлении срока управляющая указывает, что по состоянию на 28 марта более 84% кредиторов не обратились за выплатами. Ожидается, что кредиторы, которых насчитывается более 15 300, получат около 57 миллиардов чешских крон.
«По состоянию на 28 марта 2024 года около 2 400 кредиторов обратились за выплатой, и администратор по делам о несостоятельности выплатил около 44,8 млрд крон напрямую и через Komerční banka. Таким образом, более 84% кредиторов еще не потребовали выплат», — говорится в предложении.

Выплаты требуют активного участия кредиторов, которые должны предоставить документы для подтверждения своей личности. Физические лица могут обратиться за выплатой в любое отделение Komerční banka. Юридические лица должны обращаться в корпоративные центры Komerční banka или к своему корпоративному банкиру. Для получения выплат в размере до 100 000 крон можно подать онлайн-заявку.

По словам администратора, высокая доля еще не обслуженных кредиторов объясняется общим количеством кредиторов и их структурой, в которой абсолютное большинство имеют требования на сумму менее 1 000 крон. Часть кредиторов также находится за границей.

Пресс-секретарь Komerční banka Шарка Неворалова сообщила, что никаких сложностей с выплатами нет. Большинство кредиторов обратились за выплатой лично в отделение. За первые две недели банк выплатил 2 549 кредиторам Sberbank CZ 19,6 млрд чешских крон, что составляет более трети от общей суммы, сообщила ČTK на этой неделе пресс-секретарь КБ.

Пражский городской суд объявил о банкротстве Sberbank CZ в конце августа прошлого года после того, как в начале мая Чешский национальный банк окончательно отозвал у банка лицензию на осуществление банковских операций. ЧНБ инициировал шаги по отзыву лицензии 28 февраля 2022 года, ссылаясь на ухудшение положения Sberbank CZ из-за оттока вкладов после начала российского вторжения в Украину.
экономика Чехия банки

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