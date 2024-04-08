Penta заработала 12 миллиардов в прошлом году и начнет предлагать инвестиции внешним инвесторам

Чешско-словацкая группа Penta готовит необычный для местной инвестиционной среды шаг. Она откроется для заинтересованных сторонних лиц и предложит им пассивное участие в своем бизнесе. Для этого она разрабатывает новый фонд, подробности о котором планируется обнародовать во второй половине года.



«Он находится на стадии разработки», — рассказал SZ Byznys Марек Доспива, совладелец компании Penta и глава ее чешского отделения.



Penta идет по иному пути, чем другие местные фирмы-миллиардеры, такие как PPF, EPH, Agrofert, KKCG и Sev.en. Эти компании остаются в руках своих основателей или их семей. Ожидается, что открытие принесет больше капитала для развития дочерних предприятий Penta, а взамен инвесторы получат часть их прибыли. В прошлом году чистая прибыль группы составила 12,1 миллиарда крон.



Вход будет осуществляться через фонд квалифицированных инвесторов, где нижний предел для одного вклада обычно составляет 1 миллион чешских крон. Пока неизвестно, что именно будет включено в предложение, но, согласно более ранним указаниям изнутри компании, теоретически речь может идти о дробных акциях непосредственно Penta или акциях компаний из ее портфеля, в который входят, в частности, аптечная сеть Dr. Max, медицинский холдинг Penta Hospitals, словацкие банки Primabanka и Privatbanka, а также подразделение недвижимости Penta Real Estate.



Penta планирует особое решение для Fortuna, букмекерской компании, которую она купила на бирже несколько лет назад и теперь хочет хотя бы частично выставить ее на продажу. Согласно пресс-релизу, выпущенному Penta в среду по случаю подведения итогов прошлого года, Fortuna «начала процесс оценки всех стратегических вариантов», и результатом может стать приход нового стратегического партнера. Агентство Reuters сообщало о такой возможности в начале этого года, но только сейчас Penta официально ее подтвердила.



Логика всех этих шагов согласуется с тем, о чем руководители Penta говорят в своих заявлениях уже около года. А именно, что компания начала многообещающую экспансию в своих различных компаниях, но не смогла поддерживать ее на стольких направлениях за счет собственных ресурсов, даже при высоких прибылях и привлечении стандартных банковских кредитов и облигаций. Поэтому компания ищет новую форму финансирования.



«Мы уже давно добиваемся рентабельности капитала на уровне около 15%, и за последний год нам удалось добиться ряда успехов, которые помогут нам расти в ближайшие годы», — говорит Доспива о новых планах. Чистая прибыль Penta в прошлом году выросла на 4,3% и стала второй по величине за всю историю компании, а объем активов под управлением составил 360 миллиардов чешских крон. Налоговые сборы по всей Европе выросли с 14,5 до 16,3 миллиарда крон.



Расширение связано в первую очередь с компанией Dr. Max, которая выросла за счет инвестиций в аптеки и маркетинга в крупнейшую чешскую сеть. Она хочет повторить то же самое в других странах и надеется, что, увеличив свой размер, получит возможность договариваться с фармацевтическими компаниями о более выгодных ценах.



По словам Доспивы, в один прекрасный день Dr. Max может стать крупнейшей аптечной сетью в Европе. Сейчас он сосредоточен на Италии, где рынок традиционно был сильно раздроблен между небольшими аптеками с региональными лицензиями, которые Penta пытается купить. В Чехии компания начала тестировать расширение услуг, включая базовые консультации и обследования в отдельных аптеках.



Наряду с Dr. Max и Fortuna, основной бизнес Penta — недвижимость. В прошлом году компания завершила два крупных строительных проекта — офисное здание Masaryčka в Праге и больницу Bory в Братиславе. В обоих городах ведется строительство 1 135 квартир.



По словам Penta, Masaryčka установила рекорд по объему предложения аренды, но у компании еще много проектов, и она также хочет продолжать инвестировать в покупку земли. Для всего этого могут пригодиться деньги сторонних инвесторов.



В Чехии Penta также управляет девятью больницами, сетью центров по уходу за больными Альцгеймером и расширяет сферу домашнего ухода. Для этого она покупает конкурирующую компанию Homecare Holding и обещает предоставить услуги по уходу на дому по всей стране.



Компания Penta была основана 30 лет назад, и сейчас у нее пять партнеров и акционеров. Доспива основал ее вместе со своим бывшим однокурсником по советской дипломатической академии МГИМО в Москве Ярославом Гашчаком. Последний много лет возглавлял словацкое подразделение, но из-за участия в знаменитом деле Gorila отошел от дел компании и передал свою долю в семейный траст.



После ареста и предъявления обвинения адвокаты Гашчака в прошлом году добились от словацкого государства извинений за ущерб, причиненный его незаконным преследованием и содержанием под стражей. В этом году специальная словацкая прокуратура возобновила судебное преследование, но дело, скорее всего, заглохнет, так как новое правительство Роберта Фицо провело в парламенте закон, упраздняющий прокуратуру.