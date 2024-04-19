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Антимонопольное ведомство в Чехии хочет применить новый инструмент против дорогих продуктов питания

Новости 420on
22 апреля 2024
09:30
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Антимонопольное управление Чехии хочет внести изменения в закон о конкуренции. По примеру Германии это позволит регулировать неработающие рынки, в том числе рынок продуктов питания.
Уже больше года Чехия сталкивается с проблемой дорогих продуктов питания. Расследование, проведенное Управлением по защите конкуренции (ÚOHS), которое должно следить за конкуренцией на рынке, отреагировало на рост цен. Однако оно не выявило ни злоупотребления доминирующим положением, ни намеков на картельные соглашения.

В середине февраля следователи Управления объявили о том, что, составляя карту производства и рынков сахара, они обнаружили подозрительно высокие наценки в сетях супермаркетов. «Дело о сахаре показало пределы возможностей антимонопольного органа в Чешской Республике. У нас есть четко определенные законом полномочия, и я не могу наказать кого-то за правонарушение на основании предположения», — сказал Петр Млсна, председатель Управления по конкуренции и защите прав потребителей, в воскресной программе «Вопросы Вацлава Моравца» на Чешском телевидении.

Однако расследование еще не завершено. Пока что оно проводится в четырех торговых сетях Чехии, и только дальнейшие результаты покажут, сможет ли Управление наложить штраф за это правонарушение.

Проблема касается не только сахара, но и продуктов питания в целом. «Когда некоторые рынки не функционируют или являются более концентрированными, это само по себе не является нарушением закона. Нарушение закона заключается в том, что кто-то создает картель, пользуется доминирующим положением», — говорит Млсна.

Именно поэтому ведомство готовит поправку к Закону о конкуренции, которая позволит ему регулировать неработающие рынки.

При этом антимонопольное ведомство вдохновлялось примером Германии, где отраслевое расследование может использоваться для регулирования области с помощью антимонопольного инструмента. Новое законодательство позволит предотвратить случаи, когда уровень цен повышается из-за того, что мелкие торговцы следуют за ростом цен крупных игроков, но при этом не происходит нарушения правил конкуренции.

«Политики всерьез обсуждают возможность введения в Чешской Республике этого нового инструмента конкуренции, формы регулирования, по примеру Германии. На прошлой неделе Италия также ввела его», — сказал Млсна. Он также видит проблему в том, что различные государственные органы собирают данные о рынке, но другому органу трудно получить доступ к этим данным. Эти препятствия также должны быть устранены путем внесения изменений в законодательство.

«Регуляторная и контрольная деятельность должна быть направлена на самое необходимое. Если конкуренция не работает или ее намеренно ущемляют, это приводит к огромному многомиллиардному ущербу для чешской экономики. Доверие крайне важно», — сказал Давид Ондрачка, консультант и бывший директор чешского офиса Transparency International.

Однако министр сельского хозяйства Марек Выборный (KDU-ČSL) заявил, что ведомство работает не так, как должно, проводит недостаточно отраслевых расследований и не решает проблему высоких наценок на продукты питания. Министерству регионального развития (MMR), которое предлагает реформу пересмотра государственных закупок, также не нравится деятельность ведомства.
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