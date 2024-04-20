Чешская крона слабеет. Чехи почувствуют это на АЗС и в магазинах

Чешская крона за последний год значительно ослабла по отношению к евро и доллару США, подешевев за последние 12 месяцев более чем на 11%. Падение курса национальной валюты по отношению к доллару можно наблюдать и в последний месяц, когда она подешевела на 1,5%, до нынешних 23,73 кроны за доллар.





С другой стороны, по отношению к евро курс за последний месяц вырос на две десятых процента, до 25,26 кроны за евро. Такое расхождение обусловлено несколькими факторами, в частности денежно-кредитной политикой отдельных центральных банков и прогнозами по их ставкам.





Доллар в последнее время выигрывает в основном за счет своего положения на мировых рынках в результате сильной экономики США. Он демонстрирует уверенный рост, несмотря на жесткую монетарную политику центрального банка США (ФРС).





Кроме того, центральные банкиры США обеспокоены инфляцией, которая уже несколько месяцев не желает снижаться до приемлемого уровня, что вынуждает ФРС оставлять процентные ставки на более высоких уровнях дольше, чем предполагалось изначально. ФРС может позволить себе это именно благодаря динамично развивающейся экономике, а также сильному рынку труда.





«Рынок постепенно адаптируется к сценарию, при котором ФРС США может не снизить процентные ставки даже один раз в этом году», — отметил экономист BH Securities Тимур Баротов.





ЧНБ начал снижать ставки раньше





Чешский национальный банк (ЧНБ) может позволить себе снизить ставки гораздо раньше. Более того, ожидается, что он продолжит это делать. На майском заседании ожидается очередное снижение основной процентной ставки, согласно рыночному консенсусу, на полпроцента до 5,25%.





При таких перспективах крона становится менее привлекательной для инвесторов, поскольку разница в процентных ставках между ФРС США и ЧНБ, являющаяся ключевым показателем для инвесторов, так называемый дифференциал процентных ставок, еще больше увеличивается.





«Крупным и спекулятивным участникам рынка больше не имеет смысла держать свои средства в чешских банках и чешских государственных облигациях. Их привлекательность по отношению к американским значительно падает, и происходит переток капитала в пользу доллара», — отмечает Баротов.





По мнению экономиста, дальнейшее развитие событий будет существенно зависеть от доходности гособлигаций США и инфляционных ожиданий. Баротов напоминает, что в настоящее время инфляционные ожидания в США растут и приводят к росту доходности облигаций.





«Такое развитие событий еще может продолжиться, поскольку ФРС США теряет уверенность, и рынок перестает верить в то, что инфляция там будет укрощена до отметки в 2% в этом году», — говорит он.





Но во второй половине года, по словам экономиста BH Securities, эта тенденция может ослабнуть или даже измениться на противоположную. «Это также связано с действиями ЧНБ, который не спешит снижать ставки быстрее, так как ослабление кроны является повышательным риском для инфляции. Поэтому мы ожидаем ослабления обменного курса в ближайшие месяцы, а во второй половине года курс может ослабнуть, а крона укрепиться в зависимости от инфляции и монетарной политики», — поясняет он.





Предстоящие президентские выборы в США также могут оказать значительное влияние на обменный курс чешской кроны, причем в негативном смысле, как отмечают в своем комментарии экономисты из ČSOB Group. По их мнению, победа Дональда Трампа может привести к протекционистским мерам, таким как повышение тарифов, что может подстегнуть инфляцию в США.





Если такое произойдет, это, вероятно, будет психологическим шоком для рынков, который может встряхнуть краткосрочные активы, включая крону, считают они.





Крона дорожает по отношению к евро





За последний год национальная валюта ослабла по отношению к единой европейской валюте менее чем на 8%. Однако в последний месяц ситуация развивается иначе: если по отношению к доллару она теряет, то по отношению к евро немного выигрывает.





Экономист Баротов считает, что такое расхождение связано с инфляцией в еврозоне, которая в настоящее время является меньшей проблемой, чем в США, из-за более слабого экономического роста.





«Поэтому ожидается, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) будет действовать не так жестко, как ФРС США. Это делает гораздо более вероятным, что процентные ставки ЕЦБ начнут снижаться раньше, чем в США. Таким образом, во второй половине года разница в процентных ставках может начать увеличиваться в пользу чешской кроны», — говорит Баротов.





В то же время он указывает на потенциальный перенос американской инфляции в европейские страны, особенно с учетом роста цен на нефть с начала этого года. В сырьевом мире товары торгуются в основном в долларах, и ослабление кроны, таким образом, отразится, например, на ценах чешских АЗС.





Другой подобный сектор — электроника, где, помимо проблем в Красном море, слабая крона также играет большую роль в дальнейшем росте цен.





«Это значительный инфляционный фактор, который может оказать отложенное влияние на европейские показатели инфляции. Это может замедлить траекторию снижения процентных ставок ЕЦБ, и крона может снова немного ослабнуть, когда инфляционное давление в еврозоне возобновится», — заключает экономист BH Securities.