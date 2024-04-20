ЧНБ может продолжить снижение процентных ставок на следующей неделе, считает Михл
23 апреля 2024
18:00
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Чешский национальный банк (ЧНБ) может еще больше снизить процентные ставки на следующей неделе. Однако после этого он будет подходить к дальнейшему снижению ставок очень осторожно, заявил сегодня глава ЧНБ Алеш Михл на дискуссионном форуме ЧНБ в Пардубице. ЧНБ начал снижать процентные ставки в декабре прошлого года, с тех пор базовая ставка снизилась с 7 до 5,75%.
«Мы будем оценивать новые данные от заседания к заседанию и принимать соответствующие решения. Процесс снижения ставок может быть прерван или остановлен в любой момент на прежних ограничительных уровнях, если инфляция, особенно ее базовый компонент, не будет развиваться в соответствии с прогнозом», — сказал Михл. Последнее снижение ставки было произведено во второй половине марта, когда совет банка ЧНБ понизил ключевую процентную ставку на полпроцента до 5,75%.
В своем выступлении Михл раскритиковал монетарную политику последних лет, рассказав о двух ошибках. По его словам, прекращение политики обесценивания чешской кроны с рубежа 2016 и 2017 годов было ошибочным и запоздалым. «Из-за спекуляций с кроной тогда произошел чрезмерный рост банковских средств. Избыточная свободная ликвидность в банковском секторе с декабря 2016 года по март 2017 года выросла с 1,3 до 2,4 триллиона чешских крон, то есть почти вдвое», — сказал Михл.
Вторая ошибка, по словам главы ЧНБ, заключается в том, что на протяжении более чем десяти лет ключевые процентные ставки ЧНБ были ниже инфляции. Вернее, реальные процентные ставки были отрицательными. «Это не антиинфляционная политика. Это вряд ли можно компенсировать внезапным и быстрым повышением ставок, когда инфляция уже наступила», — сказал Михл.
Михл вступил в должность в июле 2022 года. В то время инфляция в сентябре достигла 18% в годовом исчислении. По словам управляющего, в то время в Чехии была самая высокая инфляция в Европейском союзе. «Значит, в нашей стране в прошлом были допущены специфические, уникальные ошибки», — добавил он.
Обе практики, которые Михл назвал ошибками, поощряли заимствования, а не сбережения. По его словам, они способствовали раздуванию инфляции. Цель центрального банка — снизить годовую инфляцию до 2%, что и было сделано в феврале и марте этого года, сказал глава банка. «Со своей стороны я могу сказать, что ЧНБ будет проводить денежно-кредитную политику таким образом, чтобы поддерживать ценовую стабильность», — сказал Михл.
В своем выступлении Михл раскритиковал монетарную политику последних лет, рассказав о двух ошибках. По его словам, прекращение политики обесценивания чешской кроны с рубежа 2016 и 2017 годов было ошибочным и запоздалым. «Из-за спекуляций с кроной тогда произошел чрезмерный рост банковских средств. Избыточная свободная ликвидность в банковском секторе с декабря 2016 года по март 2017 года выросла с 1,3 до 2,4 триллиона чешских крон, то есть почти вдвое», — сказал Михл.
Вторая ошибка, по словам главы ЧНБ, заключается в том, что на протяжении более чем десяти лет ключевые процентные ставки ЧНБ были ниже инфляции. Вернее, реальные процентные ставки были отрицательными. «Это не антиинфляционная политика. Это вряд ли можно компенсировать внезапным и быстрым повышением ставок, когда инфляция уже наступила», — сказал Михл.
Михл вступил в должность в июле 2022 года. В то время инфляция в сентябре достигла 18% в годовом исчислении. По словам управляющего, в то время в Чехии была самая высокая инфляция в Европейском союзе. «Значит, в нашей стране в прошлом были допущены специфические, уникальные ошибки», — добавил он.
Обе практики, которые Михл назвал ошибками, поощряли заимствования, а не сбережения. По его словам, они способствовали раздуванию инфляции. Цель центрального банка — снизить годовую инфляцию до 2%, что и было сделано в феврале и марте этого года, сказал глава банка. «Со своей стороны я могу сказать, что ЧНБ будет проводить денежно-кредитную политику таким образом, чтобы поддерживать ценовую стабильность», — сказал Михл.
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