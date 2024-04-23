Электроэнергия и газ в ЕС подешевели во второй половине 2023 года, в Чехии электричество подорожало

Об этом сообщило статистическое бюро Eurostat в своем отчете в четверг. Цены на электроэнергию начали расти более заметно еще до вторжения России в Украину, после чего летом 2022 года они подскочили.





Во второй половине прошлого года средняя цена на электроэнергию для домашних хозяйств в ЕС снизилась до 28,50 евро (717,50 кроны) за 100 кВт-ч с 29,40 евро за 100 кВт/ч в первой половине года. Однако по сравнению со второй половиной 2022 года, когда цена составляла 28,40 евро за 100 кВт-ч, она немного выросла.





Средняя цена на газ для домашних хозяйств в странах ЕС во второй половине прошлого года снизилась до 11,30 евро (284,60 кроны) за 100 кВт-ч по сравнению с 11,90 евро за 100 кВт-ч в первой половине года и 11,40 евро за 100 кВт-ч во второй половине 2022 года.





Цены на электроэнергию для домохозяйств во второй половине прошлого года снизились в годовом исчислении в 13 странах ЕС, но выросли в остальных 14.





Если учитывать цены в местной валюте, то наибольший рост цен был отмечен в Нидерландах. Там электроэнергия подорожала на 86%.





Далее следует Чехия с 83-процентным ростом, затем Польша с 35-процентным ростом и Германия с 20-процентным ростом. С другой стороны, в Дании электричество подешевело на 39%. В Испании и Швеции цены на электроэнергию снизились на 30 и 20% соответственно.





В пересчете на евро во второй половине прошлого года дешевле всего электроэнергия обходилась домохозяйствам в Венгрии — 11,30 евро за 100 кВт-ч. За ней следуют Болгария — 11,90 евро и Мальта — 12,80 евро за кВт-ч.





С другой стороны, самое дорогое электричество для домохозяйств было в Германии, где цена составляла 40,20 евро за 100 кВт-ч, в Ирландии с ценой 37,90 евро и в Бельгии, где цена составляла 37,80 евро за 100 кВт-ч.





Во второй половине прошлого года цены на газ для населения в странах ЕС также продолжали снижаться, в основном за счет снижения стоимости энергии и в некоторой степени налогов.





Они постепенно возвращаются к докризисному уровню. Во второй половине прошлого года цены на газ в местных валютах больше всего выросли в Литве — на 68%.





В Дании, напротив, было зарегистрировано снижение на 39%. Цены на бытовой газ снизились в 12 странах ЕС и выросли еще в 12. Цены на газ для промышленных потребителей снизились во всех странах, кроме трех.





В первой половине прошлого года газ был самым дорогим в Нидерландах и самым дешевым в Венгрии.