На пенсию откладывают две трети чехов. Зачастую неправильно

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Ipsos для OVB Allfinanz. По данным опроса, 63,6% людей вкладывают деньги в классические пенсионные планы. Хотя преимущество такого плана заключается в том, что люди не теряют свои деньги, особого дохода они им не приносят. Максимум, что они сумеют накопить, — это уровень инфляции. Однако зачастую и того меньше.



Четверть людей используют дополнительные пенсионные накопления, что позволяет им выбирать более рискованные варианты. Например, динамичные фонды в прошлом году подорожали примерно на 20%, а сбалансированные — на 15%. С другой стороны, люди могут легче потерять деньги в случае возникновения трудностей на финансовых рынках. Поэтому за несколько лет до выхода на пенсию рекомендуется перейти в более консервативные фонды с меньшей доходностью, но и меньшим риском.



Более 47% респондентов откладывают деньги на сберегательные счета, при этом чуть менее четверти откладывают деньги на пенсию только на текущий банковский счет, а пятая часть — на счет в строительном обществе. Более 8% используют срочные депозиты.



«Ни один из этих инструментов не помогает накопить необходимый капитал в долгосрочной перспективе, и, как правило, они даже не опережают инфляцию, поэтому люди теряют стоимость своих сбережений, а не увеличивают ее», — говорит Рихард Бенеш, директор по продажам OVB Allfinanz.



Единственное преимущество высокой инфляции

За последние два года удалось добиться ежегодного роста стоимости сберегательных счетов или срочных вкладов почти на 7%. Однако это произошло в основном благодаря высокой инфляции, которая заставила Чешский национальный банк повысить базовые процентные ставки. Это было, по сути, единственным преимуществом высокого роста цен.



Процентные ставки по сберегательным счетам и срочным вкладам также основываются на базовых процентных ставках. Однако в последнее время центральные банки снова снижают ставки, и это также отражается на сберегательных продуктах.



С этого года государство расширило способы, с помощью которых чехи могут откладывать деньги на старость, добавив продукт долгосрочных инвестиций. Сюда входят как новые, так и уже существующие финансовые продукты, позволяющие накопить на старость. Одновременно с этим значительно расширяются возможности инвестирования с правом на налоговые льготы и появляется возможность комбинирования отдельных продуктов.



К примеру, банки и инвестиционные компании предлагают вкладывать деньги в паевые инвестиционные фонды, акции или облигации. Здесь также варьируется уровень риска, доходности и инвестиционных комиссий.