Эксперт: чешской экономике нужны не новые налоги, а новое государство

Более двух десятилетий назад, в 2003 году, Чешский национальный банк отозвал лицензию у Union Bank, а суд отправил его на процедуру банкротства. Это было последнее крупное потрясение в чешском финансовом секторе, с тех пор любые проблемы финансовых институтов больше не имеют макроэкономического измерения, что подтвердил запуск и последующий конец Сбербанка.





Напротив, банки, благодаря своей стабильности и капиталу, являются одним из буферов против потрясений чешской экономики, вызванных нашими ошибками или потрясениями извне.





Они доказали это как во время резких потрясений финансового сектора в странах с развитой экономикой, последовавших за крахом американского гиганта Lehman Brothers, так и во время пандемии ковида. И, возможно, именно потому, что подавляющее большинство чешских политиков либо не ощутили, либо забыли о значительных издержках, не только экономических, но и политических, на стол ложатся предложения о введении секторального налога с обоснованиями, которые не выдерживают технических дебатов.





О том, почему банковский или любой другой секторальный налог — действительно плохая идея, говорили и другие, но Мирослав Замечник, пожалуй, наиболее активно высказывался на эту тему в СМИ. Это простая прикладная экономика, поэтому неудивительно, что идея исходила от той части коалиции пяти, которая уже давно демонстрирует полное пренебрежение к любым знаниям в области экономики, то есть от мэров во главе с Витом Ракушаном.





Однако стоит обратить внимание и на обоснование этого варианта, которое часто среди прочего сводится к формулировкам о прибыли, утекающей за границу, которую можно было бы использовать в чешской экономике.





Поэтому я пропущу более подробный анализ причин, по которым некоторые, в том числе и политики, пришли к абсурдному мнению, что банки избежали предполагаемого налогообложения в рамках так называемого «чрезвычайного налога» благодаря некоему лоббированию, которое создало дыру в соответствующем законе.





Это не так. Разработчики налога, то есть Министерство финансов, министр и правительство, не заметили давно существовавшую возможность для банков уменьшить налоговую базу по чрезвычайному налогу за счет использования одного класса государственных облигаций, которая существовала на протяжении многих лет.





Действительно, можно отметить, что после того, как был предложен законопроект о «чрезвычайном налоге» на прибыль отдельных видов корпораций за прошлый 2022 год, те банки, чьи акции торгуются на открытом рынке (я имею удовольствие работать в наблюдательном совете одного из них в качестве его заместителя председателя), отразили повышенный налог в своих предположениях о получении прибыли акционерами на 2023 год, только чтобы заметить возможность бегства по совету своих налоговых консультантов, которые подробно изучили закон, или поведение своих конкурентов.





Проблема не в деньгах, которые не тратятся в нашей стране





Однако гораздо серьезнее спорить с устойчивым ощущением не только чешских политиков, но и, вероятно, большинства чешской общественности, что проблема в нынешней макроэкономической ситуации заключается в деньгах, которые тратятся не у нас, а за рубежом.





Это не так, и очень хорошо, что нам об этом напоминают. И не только потому, что чешское государство, даже под руководством правительства пяти коалиций, как нам все чаще напоминают в последнее время (вспомните приобретения, инспирированные Министерством промышленности и торговли), не способно инвестировать во что-то более значимое, но прежде всего потому, что отсутствие спроса не является проблемой для чешской экономики.





Напротив, до недавнего времени мы имели дело с инфляционной волной, вызванной, в частности, неудовлетворенным спросом. У нас по-прежнему крайне низкий уровень безработицы среди развитых стран, чешская экономика без проблем втянула на рынок труда несколько сотен тысяч украинских граждан, но людей по-прежнему нет.





Другое дело, что показатели чешской экономики их «вписывают». Но никакие дополнительные деньги, потраченные в нашей стране, не могут этого изменить. Нет людей, нет производственных ресурсов, чтобы их трата не привела в первую очередь к росту цен.





И причиной такой неэффективности чешской экономики является, конечно же, в первую очередь плохая работа чешского государства, а не то, что денег нет.





Например, у муниципалитетов, городов и регионов есть деньги на многие вещи, но в то же время мы слышим жалобы на то, что им не хватает ресурсов на доступное жилье. В лучшем случае этот термин может означать жилье для полицейских или учителей, вступивших в правую партию, в котором одна из самых безопасных стран мира с сокращающимся соотношением учеников и учителей и растущим числом ассистентов учителей, очевидно, отчаянно нуждается...





Но ничто не дается бесплатно, даже секторальный налог на банки будет постепенно перекладываться с владельцев банков на их клиентов. Однако в то же время он подорвет интерес владельцев к тому, чтобы относиться к чешским банкам действительно ответственно, инвестировать в них и позволять им развиваться, короче говоря, относиться к ним как к активу, которым имеет смысл владеть. И это повлечет за собой издержки для всех.





Я понимаю, однако, что мэров и других политиков это может не волновать перед предстоящими выборами. Ведь они знают, что проблемы такого рода точно не отразятся на их электорате в ближайшие два года.





Если мы хотим двигаться вперед, нам нужны не новые налоги, а совершенно иное функционирование чешского государства. Путь к этому может лежать, например, через территориальную реформу, то есть сокращение числа различных территориальных единиц. Но не так уж сложно представить, какая политическая сила в нынешней коалиции действительно не может позволить себе обсуждать нечто подобное.