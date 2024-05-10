Инфляция в Чехии в апреле неприятно удивила

«Апрельское ускорение роста цен в годовом исчислении почти до 3% было вызвано главным образом ростом цен на продукты питания, алкогольные напитки и топливо», — сказала Павла Шедива, руководитель отдела статистики потребительских цен Чешского статистического управления.



По словам статистиков, рост цен в годовом исчислении был обусловлен в основном ценами на жилье. Арендная плата выросла на 7,2%, плата за воду и канализацию — более чем на 10%, а электричество — на 12%. Цены на природный газ, напротив, упали почти на 6%.



По сравнению с прошлым годом значительно подорожали крепкие спиртные напитки — на 10,4%, вино — на 5,5%, пиво — на 6,5%. В случае с топливом и маслами рост составил 8,4%.



«Цены в разделе продуктов питания и безалкогольных напитков (снижение на 2,7%) по-прежнему оказывали наибольшее влияние на снижение общего уровня цен в годовом исчислении, однако в апреле оно значительно ослабло», — говорится в сообщении ЧСУ.



В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,7%. Из отдельных товаров больше всего подорожали безалкогольные напитки (+2,8%), свинина (+4,6%) и овощи (+2,3%), а шоколад подорожал почти на 11%.



Чешская крона укрепилась



Инфляция удивила всех своим апрельским ростом, отметил в своем комментарии аналитик Citfin Томаш Вольф. В ответ на опубликованные данные курс кроны по отношению к евро укрепился на 0,3%, до 24,8 кроны за евро.



«Ставки будут снижаться медленнее. Ожидания рынка относительно темпов снижения процентных ставок ЧНБ остались неизменными после сегодняшних данных по инфляции. В прошлом ЦБ охлаждал предположения о том, что ставки будут снижаться быстро. Чешские центральные банкиры, вероятно, сохранят осторожность, и смягчение денежно-кредитной политики будет происходить медленнее», — сказал Вольф, добавив, что это отразится на ставках по кредитам.