Инфляция в Чехии в апреле неприятно удивила
13 мая 2024
13:00
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Рост потребительских цен в Чехии ускорился. Годовой уровень инфляции вырос с 2% в марте до 2,9% в апреле. Данные опубликовало Чешское статистическое управление (ЧСУ) в понедельник. Аналитики ожидали более умеренного роста. Рост цен в основном связан с удорожанием продуктов питания и топлива.
«Апрельское ускорение роста цен в годовом исчислении почти до 3% было вызвано главным образом ростом цен на продукты питания, алкогольные напитки и топливо», — сказала Павла Шедива, руководитель отдела статистики потребительских цен Чешского статистического управления.
По словам статистиков, рост цен в годовом исчислении был обусловлен в основном ценами на жилье. Арендная плата выросла на 7,2%, плата за воду и канализацию — более чем на 10%, а электричество — на 12%. Цены на природный газ, напротив, упали почти на 6%.
По сравнению с прошлым годом значительно подорожали крепкие спиртные напитки — на 10,4%, вино — на 5,5%, пиво — на 6,5%. В случае с топливом и маслами рост составил 8,4%.
«Цены в разделе продуктов питания и безалкогольных напитков (снижение на 2,7%) по-прежнему оказывали наибольшее влияние на снижение общего уровня цен в годовом исчислении, однако в апреле оно значительно ослабло», — говорится в сообщении ЧСУ.
В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,7%. Из отдельных товаров больше всего подорожали безалкогольные напитки (+2,8%), свинина (+4,6%) и овощи (+2,3%), а шоколад подорожал почти на 11%.
Чешская крона укрепилась
Инфляция удивила всех своим апрельским ростом, отметил в своем комментарии аналитик Citfin Томаш Вольф. В ответ на опубликованные данные курс кроны по отношению к евро укрепился на 0,3%, до 24,8 кроны за евро.
«Ставки будут снижаться медленнее. Ожидания рынка относительно темпов снижения процентных ставок ЧНБ остались неизменными после сегодняшних данных по инфляции. В прошлом ЦБ охлаждал предположения о том, что ставки будут снижаться быстро. Чешские центральные банкиры, вероятно, сохранят осторожность, и смягчение денежно-кредитной политики будет происходить медленнее», — сказал Вольф, добавив, что это отразится на ставках по кредитам.
По словам статистиков, рост цен в годовом исчислении был обусловлен в основном ценами на жилье. Арендная плата выросла на 7,2%, плата за воду и канализацию — более чем на 10%, а электричество — на 12%. Цены на природный газ, напротив, упали почти на 6%.
По сравнению с прошлым годом значительно подорожали крепкие спиртные напитки — на 10,4%, вино — на 5,5%, пиво — на 6,5%. В случае с топливом и маслами рост составил 8,4%.
«Цены в разделе продуктов питания и безалкогольных напитков (снижение на 2,7%) по-прежнему оказывали наибольшее влияние на снижение общего уровня цен в годовом исчислении, однако в апреле оно значительно ослабло», — говорится в сообщении ЧСУ.
В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,7%. Из отдельных товаров больше всего подорожали безалкогольные напитки (+2,8%), свинина (+4,6%) и овощи (+2,3%), а шоколад подорожал почти на 11%.
Чешская крона укрепилась
Инфляция удивила всех своим апрельским ростом, отметил в своем комментарии аналитик Citfin Томаш Вольф. В ответ на опубликованные данные курс кроны по отношению к евро укрепился на 0,3%, до 24,8 кроны за евро.
«Ставки будут снижаться медленнее. Ожидания рынка относительно темпов снижения процентных ставок ЧНБ остались неизменными после сегодняшних данных по инфляции. В прошлом ЦБ охлаждал предположения о том, что ставки будут снижаться быстро. Чешские центральные банкиры, вероятно, сохранят осторожность, и смягчение денежно-кредитной политики будет происходить медленнее», — сказал Вольф, добавив, что это отразится на ставках по кредитам.
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