Цена золота достигла исторического максимума

Шансы на скорое снижение ставки в США растут, поэтому цена золота растет, что также ослабляет доллар США, как это обычно бывает, говорит аналитик Петр Лайсек.





Однако за ростом цен на золото, которые в понедельник выросли примерно на 1,4%, стоят и другие факторы, такие как репутация этого металла как безопасного убежища во время кризиса или геополитическая напряженность, которая усилилась в последние дни.





События на Ближнем Востоке также оказывают влияние.





«В выходные произошла авария вертолета, в которой погиб президент Ирана. Причина аварии пока неизвестна. Эта ситуация может привести к дальнейшему росту напряженности на Ближнем Востоке. Также в выходные в Красном море был атакован танкер с нефтью, следовавший в Китай. За нападением стояла повстанческая группировка хуситов», — пояснил Лайсек.



Не в последнюю очередь золоту помогает и высокий спрос со стороны центральных банков. «Особенно активен в этом отношении китайский. Только в апреле он купил 60 000 унций золота для своих резервов. Центральные банки Турции и стран Ближнего Востока также покупают золото в больших количествах. ЧНБ также активен в этом отношении, и в первом квартале он был пятым по объему закупок золота», — сказал Лайсек.





Цена серебра также находится на 11-летнем максимуме: в понедельник она выросла почти на 2% и поднялась выше 32 долларов (725 чешских крон) за тройскую унцию, отмечает Reuters.





«Серебро выигрывает от тех же факторов, что и золото, но, кроме того, оно широко используется в промышленности — так что, как и меди, ему сейчас помогает экономическое пробуждение Китая», — добавил Лайсек.