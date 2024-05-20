Чехи берут в долг больше, а возвращают меньше

Долги населения Чехии в первом квартале этого года выросли на 5,6% по сравнению с прошлым годом и составили 3,36 триллиона чешских крон. Задолженность по жилищным кредитам выросла на 5,4% по сравнению с прошлым годом и составила 2,78 триллиона чешских крон, а задолженность по потребительским кредитам увеличилась на 6,6% и составила 577 миллиардов чешских крон. Объем потребительской задолженности, находящейся под риском дефолта, увеличился на десятую часть и составил 25,5 миллиарда чешских крон.



«Рост задолженности домохозяйств в основном связан с ростом кредитной активности, то есть как с восстанавливающимся рынком ипотеки, так и с более высокой активностью в сфере потребительского кредитования, которая в первом квартале этого года в пересчете на вновь выданные кредиты выросла на треть по сравнению с прошлым годом», — прокомментировал Якуб Зайдлер, экономист Чешской банковской ассоциации.



«Тот факт, что чешские домохозяйства начинают брать больше кредитов, на мой взгляд, в основном связан с падением процентных ставок и ростом потребительского доверия в начале этого года», — прокомментировал Мирослав Новак, аналитик из компании Akcenta. По его мнению, люди ждали снижения ставок по ипотеке, а по потребительским кредитам они, возможно, хотят компенсировать экономию последних лет.



Молодые люди пробуют новые вещи

«Некоторые домохозяйства также могут быть не в состоянии выплачивать кредиты прошлых лет и решают эту проблему с помощью очередного потребительского кредита, то есть вбивают клин клином. Эта тенденция, то есть ускорение кредитной активности в сфере потребительского кредитования, может сохраниться в течение года», — считает Новак.





Задолженность населения



Население Чехии задолжало 3,36 трлн чешских крон. По сравнению с прошлым годом задолженность выросла на 5,6 %. 83% долга приходится на ипотечные кредиты. Объем непогашенных долгов составил 29,94 миллиарда. Это на 6,2 % больше, чем в прошлом году. Клиентов с краткосрочной проблемной задолженностью насчитывается 170 959 человек.



Вместе с Дэвидом Шмейкалом из Службы консультирования по финансовым проблемам он согласился с тем, что долги все еще частично раздувает инфляция, например рост цен на аренду жилья. Некоторые люди брали займы весной, чтобы погасить приходящие счета за коммунальные услуги.



Хотя объем краткосрочной задолженности немного снизился по сравнению с предыдущим кварталом, по сравнению с прошлым годом он вырос почти на 7%, достигнув на конец первого квартала 577 миллиардов крон. Количество заемщиков также немного увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 1,4% до 2,33 миллиона. Средняя сумма на одного должника увеличилась на 5% и составила 247 000 чешских крон.



Потребительская задолженность, находящаяся под угрозой дефолта, быстрее всего росла по сравнению с прошлым годом у людей в возрасте от 15 до 24 лет — на 26%, до 1,5 миллиарда чешских крон, несмотря на меньшее количество дефолтных клиентов. Средняя сумма задолженности в этой группе также значительно увеличилась — на 27%, до 112 000 чешских крон. Непогашенная задолженность уменьшилась только у людей старше 55 лет.



«Более молодые потребители смелее пробуют новые вещи и, возможно, даже немного рискуют, поэтому они используют новые кредитные инструменты, такие как отсрочка платежа на онлайн-маркетах или различные микрозаймы, а также кредитные карты», — рассказал Шмейкал из центра долгового консультирования. По его словам, помимо суммы процентов и выплат, людям также следует внимательно изучать условия потребительских кредитов на случай нарушения правил погашения.