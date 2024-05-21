Опрос: лучший способ хранения денег по мнению большинства жителей Чехии
23 мая 2024
19:30
1111
Опрос проводился во второй половине апреля по репрезентативной выборке из 1 078 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет из всех регионов Чешской Республики.
Чехи чаще всего хранят свои деньги на сберегательных счетах — в 37,4% случаев. Инвестиции в недвижимость и участие в инвестиционных фондах идут со значительным отставанием. Таковы данные опроса, проведенного компанией Ipsos для Generali Investments. По сравнению с еврозоной чехи держат большую долю финансовых активов в депозитах и наличных и меньше в страховых и пенсионных фондах.
Сберегательные счета уже давно являются для чехов предпочтительным инструментом для хранения своих финансов. Доля тех, кто считает их лучшим способом хранения денег, выросла на 2,5% по сравнению с прошлым годом. «В период рекордно высоких процентных ставок по консервативным продуктам это неудивительно», — сказал журналистам директор по продажам Generali Investments Петр Медерли. Он предупредил, что люди ожидают сохранения текущей доходности по сберегательным счетам в будущем. «Но этого не произойдет при снижении процентных ставок, и мне интересно, как люди к этому отнесутся», — отметил он.
Доля людей, считающих инвестиционные фонды лучшим способом сохранить свои финансы, также выросла по сравнению с прошлым годом. Так думают 12,3% чехов по сравнению с 10,7% в прошлом году. Аналогичным образом выросла доля тех, кто считает инвестирование в акции и облигации лучшим способом сбережения денег, и теперь она составляет 9,7%. И наоборот, доля тех, кто считает лучшим способом вложения денег инвестиции в недвижимость, сократилась на 2,7%; теперь она составляет 12,7%. По мнению Медерли, высокие процентные ставки способствовали снижению популярности инвестиций в недвижимость, но с учетом их ожидаемого снижения в будущем ситуация может снова измениться.
По данным опроса, половина чехов имеет опыт инвестирования, и эта доля неуклонно растет в последние годы. В долгосрочной перспективе наиболее популярным видом инвестиций являются акции, в которые в настоящее время вкладывают средства 48,7% инвесторов. За ними следуют облигации, в которые инвестируют 25,9% чехов, и недвижимость, которая привлекательна для 25,6% чехов. Популярность криптовалют в последние три года снижается: в этом году в них вкладывают деньги 14,5% чешских инвесторов по сравнению с 24% в 2022 году.
Особое место среди инвестиций занимают пенсионные вклады. Опрос показал, что 79% чехов беспокоит нехватка средств на пенсию, а 64% готовятся к ней. Чаще всего люди выбирают пенсионные накопления, которыми пользуются 76% чехов. Долгосрочным инвестиционным продуктом (DIP), который с этого года стал возможным по закону, пользуются пока 6% чехов, а еще 16% раздумывают над этим. Чаще всего их привлекает возможность экономии на налогах и возможность самостоятельно принимать решения о своих инвестициях.
Сберегательные счета уже давно являются для чехов предпочтительным инструментом для хранения своих финансов. Доля тех, кто считает их лучшим способом хранения денег, выросла на 2,5% по сравнению с прошлым годом. «В период рекордно высоких процентных ставок по консервативным продуктам это неудивительно», — сказал журналистам директор по продажам Generali Investments Петр Медерли. Он предупредил, что люди ожидают сохранения текущей доходности по сберегательным счетам в будущем. «Но этого не произойдет при снижении процентных ставок, и мне интересно, как люди к этому отнесутся», — отметил он.
Доля людей, считающих инвестиционные фонды лучшим способом сохранить свои финансы, также выросла по сравнению с прошлым годом. Так думают 12,3% чехов по сравнению с 10,7% в прошлом году. Аналогичным образом выросла доля тех, кто считает инвестирование в акции и облигации лучшим способом сбережения денег, и теперь она составляет 9,7%. И наоборот, доля тех, кто считает лучшим способом вложения денег инвестиции в недвижимость, сократилась на 2,7%; теперь она составляет 12,7%. По мнению Медерли, высокие процентные ставки способствовали снижению популярности инвестиций в недвижимость, но с учетом их ожидаемого снижения в будущем ситуация может снова измениться.
По данным опроса, половина чехов имеет опыт инвестирования, и эта доля неуклонно растет в последние годы. В долгосрочной перспективе наиболее популярным видом инвестиций являются акции, в которые в настоящее время вкладывают средства 48,7% инвесторов. За ними следуют облигации, в которые инвестируют 25,9% чехов, и недвижимость, которая привлекательна для 25,6% чехов. Популярность криптовалют в последние три года снижается: в этом году в них вкладывают деньги 14,5% чешских инвесторов по сравнению с 24% в 2022 году.
Особое место среди инвестиций занимают пенсионные вклады. Опрос показал, что 79% чехов беспокоит нехватка средств на пенсию, а 64% готовятся к ней. Чаще всего люди выбирают пенсионные накопления, которыми пользуются 76% чехов. Долгосрочным инвестиционным продуктом (DIP), который с этого года стал возможным по закону, пользуются пока 6% чехов, а еще 16% раздумывают над этим. Чаще всего их привлекает возможность экономии на налогах и возможность самостоятельно принимать решения о своих инвестициях.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
23 МАЯ 2024
824
В пятницу на Чехию обрушатся сильные грозы, сопровождающиеся опасными явлениями, предупредил Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ). По словам метеорологов, существует вероятность проливных...
18:00
23 МАЯ 2024
461
Количество небольших магазинов в Чешской Республике в прошлом году еще больше сократилось по сравнению с предыдущим годом — на 137, до 11 701. За последние четыре года таких магазинов площадью до...
16:30
23 МАЯ 2024
1104
Американская пищевая компания Mondelez International была оштрафована в Евросоюзе на 337,5 млн евро (8,3 млрд чешских крон). Об этом сегодня сообщила Европейская комиссия (ЕК), по мнению которой...
15:00
23 МАЯ 2024
579
Нападавший на премьер-министра Словакии Роберта Фицо заявил, что не намеревался убивать политика. Однако к нападению он подготовился и извинился за это перед Фицо. Так говорится в постановлении...
14:00
23 МАЯ 2024
420
ЖЕНЩИНА В КИОСКЕ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПРОДАВАЛА ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ ДЕТЯМ. ЕЙ ГРОЗИТ ШТРАФ ДО ДВУХ МИЛЛИОНОВ КРОН
Полицейские в Ческе-Будеевице во вторник задержали 53-летнюю женщину, продававшую электронные сигареты детям. Ей грозит штраф в размере до 2 миллионов крон и запрет на предпринимательство на 2 года.
13:00
23 МАЯ 2024
1689
НЕМКЕ ПОЧТИ 40 ЛЕТ, И ОНА НИКОГДА НЕ РАБОТАЛА. ПОСЛЕ ДВУХ ЧАСОВ ТРУДА ОНА БЫЛА НА ГРАНИ ПОЛНОГО ИСТОЩЕНИЯ
Кароле из Кельна 39 лет, и она никогда в жизни не работала. Она прекрасно ориентируется в системе социальной помощи и различных пособиях. Сейчас она переживает шок. Ее приговорили к 145 часам...
09:40
23 МАЯ 2024
1018
Спасатели, полиция и пожарные ликвидируют последствия серьезной аварии, произошедшей в четверг утром в Праге 4, где автобус столкнулся с грузовиком. По предварительной информации, пострадали 12...
22:00
22 МАЯ 2024
959
Министерство иностранных дел Беларуси назвало Чехию, Польшу и государства Балтии самыми агрессивными странами по отношению к Беларуси. Ведомство обвинило их в попытке возглавить «антибелорусскую...
21:00
22 МАЯ 2024
703
Теории, утверждающие, что информация об изменении климата является результатом заговора, в последние годы пользуются популярностью среди тех, кто отрицает изменение климата. Об этом рассказал...
18:00
22 МАЯ 2024
1562
После непродолжительного спада объем займов чехов снова растет, причем сейчас они берутся в основном на потребление. Однако на ипотеку по-прежнему приходится самая большая доля долгов — 83%. Рост...
16:30
22 МАЯ 2024
747
Министерство обороны РФ предложило пересмотреть границы территориальных вод России в Балтийском море, сообщает сегодня Reuters со ссылкой на проект постановления правительства РФ. Финляндия...
15:00
22 МАЯ 2024
1834
Чехия, страна в самом сердце Европы, известна не только своей потрясающей архитектурой, богатой историей и вкуснейшим пивом, но и процветающей игорной индустрией. Чешские казино предлагают...
14:00
22 МАЯ 2024
1781
Жилой фонд MINT запустил портал Mint Living. Новая онлайн-платформа предлагает сотни современных квартир в аренду не только в Праге, но и в Пльзене и Брно.
10:30
22 МАЯ 2024
923
Спонсорство конкретных политиков и предвыборных кампаний, как и лоббирование, присуще не только американской политике, но и корпоративному этикету в американском бизнесе. Чешские компании активно...
19:30
21 МАЯ 2024
484
Государство определится со своей позицией по поводу дивидендов энергетической группы ČEZ не позднее чем за десять дней до июньского общего собрания акционеров компании. Пока что Министерство...