Опрос: лучший способ хранения денег по мнению большинства жителей Чехии

Чехи чаще всего хранят свои деньги на сберегательных счетах — в 37,4% случаев. Инвестиции в недвижимость и участие в инвестиционных фондах идут со значительным отставанием. Таковы данные опроса, проведенного компанией Ipsos для Generali Investments. По сравнению с еврозоной чехи держат большую долю финансовых активов в депозитах и наличных и меньше в страховых и пенсионных фондах.



Сберегательные счета уже давно являются для чехов предпочтительным инструментом для хранения своих финансов. Доля тех, кто считает их лучшим способом хранения денег, выросла на 2,5% по сравнению с прошлым годом. «В период рекордно высоких процентных ставок по консервативным продуктам это неудивительно», — сказал журналистам директор по продажам Generali Investments Петр Медерли. Он предупредил, что люди ожидают сохранения текущей доходности по сберегательным счетам в будущем. «Но этого не произойдет при снижении процентных ставок, и мне интересно, как люди к этому отнесутся», — отметил он.



Доля людей, считающих инвестиционные фонды лучшим способом сохранить свои финансы, также выросла по сравнению с прошлым годом. Так думают 12,3% чехов по сравнению с 10,7% в прошлом году. Аналогичным образом выросла доля тех, кто считает инвестирование в акции и облигации лучшим способом сбережения денег, и теперь она составляет 9,7%. И наоборот, доля тех, кто считает лучшим способом вложения денег инвестиции в недвижимость, сократилась на 2,7%; теперь она составляет 12,7%. По мнению Медерли, высокие процентные ставки способствовали снижению популярности инвестиций в недвижимость, но с учетом их ожидаемого снижения в будущем ситуация может снова измениться.



По данным опроса, половина чехов имеет опыт инвестирования, и эта доля неуклонно растет в последние годы. В долгосрочной перспективе наиболее популярным видом инвестиций являются акции, в которые в настоящее время вкладывают средства 48,7% инвесторов. За ними следуют облигации, в которые инвестируют 25,9% чехов, и недвижимость, которая привлекательна для 25,6% чехов. Популярность криптовалют в последние три года снижается: в этом году в них вкладывают деньги 14,5% чешских инвесторов по сравнению с 24% в 2022 году.



Особое место среди инвестиций занимают пенсионные вклады. Опрос показал, что 79% чехов беспокоит нехватка средств на пенсию, а 64% готовятся к ней. Чаще всего люди выбирают пенсионные накопления, которыми пользуются 76% чехов. Долгосрочным инвестиционным продуктом (DIP), который с этого года стал возможным по закону, пользуются пока 6% чехов, а еще 16% раздумывают над этим. Чаще всего их привлекает возможность экономии на налогах и возможность самостоятельно принимать решения о своих инвестициях.