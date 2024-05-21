Компания-владелец Milka, Oreo и Toblerone оштрафован в ЕС на 337,5 млн евро

После объявления о штрафе Mondelez заявила, что дело ЕС связано с прошлыми и единичными случаями, большинство из которых уже были решены или устранены задолго до начала расследования комиссии. «Это историческое дело не является показателем того, кто мы есть, или нашей культуры, в которой особое внимание уделяется соблюдению норм и к которой мы стремимся», — заявила компания, по сообщению Reuters.



Компания Mondelez со штаб-квартирой в США является одним из крупнейших в мире производителей шоколада и печенья. В число ее брендов входят Côte d’Or, Milka, Oreo, Ritz, Toblerone и TUC. До 2015 года ей также принадлежали кофейные бренды HAG, Jacobs и Velours Noir. Mondelez осуществляет свою деятельность в Чехии и Словакии с 1992 года, имея пять производственных предприятий и 2 900 сотрудников. На этих рынках компания владеет такими брендами, как Opavia, BeBe Dobré ráno, Brumík, Fidorka, Figaro, Miňonky и Tatranky.



«Незаконные действия Mondelez не позволили розничным торговцам свободно приобретать продукцию по более низким ценам в государствах-членах, тем самым искусственно разделив внутренний рынок», — заявила ЕК. Таким образом, незаконная практика позволила компании продолжать устанавливать более высокие цены на свою продукцию, что в конечном итоге нанесло ущерб потребителям в странах Союза, добавила Комиссия. Комиссия является исполнительным органом ЕС с широкими полномочиями и, помимо прочего, выступает в качестве антимонопольного органа.



Комиссия начала расследование в отношении компании в январе 2021 г. Она установила, что компания заключила 22 антиконкурентных соглашения. Одно из соглашений, в частности, предписывало компании взимать более высокие цены при экспорте, чем при продажах на внутреннем рынке. Соглашения и незаконная практика имели место в период с 2006 по 2020 год и охватывали все рынки ЕС.



Штраф должен был быть еще выше. Но поскольку компания сотрудничала с ЕК и прямо признала свою ответственность, штраф был снижен на 15%.