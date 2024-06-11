Самооборона не означает эскалацию конфликта, говорит генеральный секретарь НАТО
13 июня 2024
21:00
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По словам генерального секретаря НАТО, украинцы имеют право защищать себя, самооборона не означает эскалации конфликта. Йенс Столтенберг сделал это замечание, прибыв на двухдневную встречу министров обороны стран альянса, которая начинается сегодня в Брюсселе. Столтенберг сказал, что союзники по НАТО сейчас особенно заинтересованы в том, чтобы получить дополнительные зенитные системы для Украины. Президент страны Владимир Зеленский недавно заявил европейским партнерам, что Киеву нужно еще как минимум семь таких систем, чтобы эффективно противостоять российским атакам. Чешскую Республику на встрече представляет министр обороны Яна Чернохова, также на ней будет присутствовать украинский министр Рустем Умеров.
Столтенберг приветствовал взносы в помощь Украине, о которых в последние дни объявили некоторые союзники. «Также важно увеличить производство оружия и боеприпасов и обеспечить, чтобы помощь Украине была долгосрочной», — подчеркнул глава НАТО. В связи с этим он надеется, что министры обороны одобрят план, согласно которому Организация Североатлантического договора в будущем будет координировать поставки оружия Киеву и обучение украинских солдат вместо Соединенных Штатов.
До сих пор координацией помощи Киеву занималась возглавляемая американцами Контактная группа по Украине, объединяющая около пяти десятков стран, поддерживающих Киев оружием и боеприпасами. Но теперь есть опасения, что Киев может оказаться без помощи, если осенью президентом США станет Дональд Трамп. Более того, он может быть не склонен помогать Украине, отмечают мировые информационные агентства.
Венгрия ранее выражала сомнения по поводу плана Столтенберга, говоря, что он может втянуть альянс в войну с Россией. На этой неделе глава НАТО также посетил Будапешт и провел переговоры с премьер-министром Виктором Орбаном. Тот пообещал, что Венгрия не будет блокировать решение альянса оказать поддержку Украине, но получит исключение, согласно которому венгерские средства и персонал не будут использоваться для такой поддержки.
По словам главы НАТО, который председательствует на нынешней встрече министров, украинским вооруженным силам нужна предсказуемость в том, на какое оружие, боеприпасы и финансирование они могут рассчитывать. Его план направлен на то, чтобы минимизировать задержки в поставках Киеву, подобные тем, что имели место в начале этого года. Именно из-за различных задержек в предоставлении помощи Украине русские сейчас могут оказывать большее давление на украинские силы и успешно захватывать все новые территории, добавил Столтенберг.
Министры также должны рассмотреть недавние враждебные действия России в странах НАТО. К ним относятся саботаж, поджоги, кибератаки и распространение дезинформации. В этом контексте, по словам Столтенберга, особенно важно усилить защиту критической инфраструктуры и обмен разведданными.
Встреча также является подготовкой к саммиту альянса, который пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне. Уже сейчас должно быть ясно, кто заменит Столтенберга на посту главы НАТО. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте — серьезный кандидат, но он, например, не пользуется поддержкой Венгрии, которая предпочитает президента Румынии Клауса Йоханниса.
До сих пор координацией помощи Киеву занималась возглавляемая американцами Контактная группа по Украине, объединяющая около пяти десятков стран, поддерживающих Киев оружием и боеприпасами. Но теперь есть опасения, что Киев может оказаться без помощи, если осенью президентом США станет Дональд Трамп. Более того, он может быть не склонен помогать Украине, отмечают мировые информационные агентства.
Венгрия ранее выражала сомнения по поводу плана Столтенберга, говоря, что он может втянуть альянс в войну с Россией. На этой неделе глава НАТО также посетил Будапешт и провел переговоры с премьер-министром Виктором Орбаном. Тот пообещал, что Венгрия не будет блокировать решение альянса оказать поддержку Украине, но получит исключение, согласно которому венгерские средства и персонал не будут использоваться для такой поддержки.
По словам главы НАТО, который председательствует на нынешней встрече министров, украинским вооруженным силам нужна предсказуемость в том, на какое оружие, боеприпасы и финансирование они могут рассчитывать. Его план направлен на то, чтобы минимизировать задержки в поставках Киеву, подобные тем, что имели место в начале этого года. Именно из-за различных задержек в предоставлении помощи Украине русские сейчас могут оказывать большее давление на украинские силы и успешно захватывать все новые территории, добавил Столтенберг.
Министры также должны рассмотреть недавние враждебные действия России в странах НАТО. К ним относятся саботаж, поджоги, кибератаки и распространение дезинформации. В этом контексте, по словам Столтенберга, особенно важно усилить защиту критической инфраструктуры и обмен разведданными.
Встреча также является подготовкой к саммиту альянса, который пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне. Уже сейчас должно быть ясно, кто заменит Столтенберга на посту главы НАТО. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте — серьезный кандидат, но он, например, не пользуется поддержкой Венгрии, которая предпочитает президента Румынии Клауса Йоханниса.
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