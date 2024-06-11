Чешские СМИ: Китай убеждает страны не поддерживать конференцию о мире
14 июня 2024
18:00
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Китай, который не будет присутствовать на мирной конференции в Швейцарии в эти выходные, пытался убедить участников из третьих стран не поддерживать конференцию, настаивая вместо этого на своем и бразильском планах. Он даже пытался убедить некоторых бойкотировать конференцию, сообщает Reuters со ссылкой на заявления 10 дипломатов.
Большинство дипломатов заявили, что Китай напрямую не критиковал конференцию и не призывал страны не посылать своих представителей в Швейцарию. Но один дипломат сказал, что Пекин сообщил представителям развивающихся стран, что встреча может затянуть войну. Двое других сказали, что затем Китай сообщил западным странам, что многие развивающиеся страны разделяют мнение Китая о мирной конференции. Reuters знает имена дипломатов, которых цитирует, но не раскрывает по их просьбе, потому что они не уполномочены комментировать такие деликатные темы.
Дипломаты подтвердили, что в последние недели Китай активизировал свою деятельность: его чиновники встречались с иностранными высокопоставленными лицами, звонили в посольства иностранных государств в Китае и отправляли сообщения через платформу WeChat. Специальный посланник Пекина по евразийским делам Ли Хуэй в прошлом месяце посетил Турцию, Египет, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Он также встречался с представителями развивающихся стран в их посольствах в Пекине.
Китайское министерство не ответило на просьбу прокомментировать лоббирование Пекином вопроса о мирной конференции. Но представитель министерства Мао Нин на прошлой неделе объяснила, почему китайская делегация не поедет в Люцерн: «Китай искренне надеется, что мирная конференция не выродится в платформу, используемую для противостояния блоков. Не участвовать в конференции — не то же самое, что не способствовать миру».
Свое участие подтвердили Филиппины и Япония, а также Таиланд, Сингапур и Восточный Тимор. Малайзия заявила, что воздержится, как и Камбоджа. Президент сената Камбоджи Хун Сен отрицал, что на него оказывалось давление со стороны Пекина, чтобы он не участвовал в конференции. Заявление Вьетнама не совсем однозначное.
Китай лоббирует свой собственный план
Китай одновременно пытается убедить развивающиеся страны поддержать свой и бразильский майский мирный план из шести пунктов. Последний призывает к проведению в подходящее время мирной конференции с равным участием России и Украины, на которой будут обсуждаться все мирные предложения. Министр иностранных дел России Сергей Лавров приветствовал этот план и сказал, что его можно провести в Китае.
Сам Китай предпочел проигнорировать конференцию в Люцерне, хотя и присутствовал на подобных предыдущих встречах. Тем не менее Соединенные Штаты и другие западные страны пытались убедить его принять участие в конференции, потому что это подчеркнуло бы ее важность и помогло бы продвинуть пункты мирного плана по Украине.
Когда Китай отказался, президент Украины Владимир Зеленский обвинил его в том, что он помогает Москве сорвать переговоры. В Сингапуре он сказал: «Россия использует китайское влияние в регионе и китайских дипломатов, чтобы сделать все, чтобы сорвать саммит». Он обвинил Китай в том, что тот помогает Москве в военном плане.
Пекин, у которого с Россией договор о бессрочной дружбе, отверг оба обвинения.
Дипломаты подтвердили, что в последние недели Китай активизировал свою деятельность: его чиновники встречались с иностранными высокопоставленными лицами, звонили в посольства иностранных государств в Китае и отправляли сообщения через платформу WeChat. Специальный посланник Пекина по евразийским делам Ли Хуэй в прошлом месяце посетил Турцию, Египет, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Он также встречался с представителями развивающихся стран в их посольствах в Пекине.
Китайское министерство не ответило на просьбу прокомментировать лоббирование Пекином вопроса о мирной конференции. Но представитель министерства Мао Нин на прошлой неделе объяснила, почему китайская делегация не поедет в Люцерн: «Китай искренне надеется, что мирная конференция не выродится в платформу, используемую для противостояния блоков. Не участвовать в конференции — не то же самое, что не способствовать миру».
Свое участие подтвердили Филиппины и Япония, а также Таиланд, Сингапур и Восточный Тимор. Малайзия заявила, что воздержится, как и Камбоджа. Президент сената Камбоджи Хун Сен отрицал, что на него оказывалось давление со стороны Пекина, чтобы он не участвовал в конференции. Заявление Вьетнама не совсем однозначное.
Китай лоббирует свой собственный план
Китай одновременно пытается убедить развивающиеся страны поддержать свой и бразильский майский мирный план из шести пунктов. Последний призывает к проведению в подходящее время мирной конференции с равным участием России и Украины, на которой будут обсуждаться все мирные предложения. Министр иностранных дел России Сергей Лавров приветствовал этот план и сказал, что его можно провести в Китае.
Сам Китай предпочел проигнорировать конференцию в Люцерне, хотя и присутствовал на подобных предыдущих встречах. Тем не менее Соединенные Штаты и другие западные страны пытались убедить его принять участие в конференции, потому что это подчеркнуло бы ее важность и помогло бы продвинуть пункты мирного плана по Украине.
Когда Китай отказался, президент Украины Владимир Зеленский обвинил его в том, что он помогает Москве сорвать переговоры. В Сингапуре он сказал: «Россия использует китайское влияние в регионе и китайских дипломатов, чтобы сделать все, чтобы сорвать саммит». Он обвинил Китай в том, что тот помогает Москве в военном плане.
Пекин, у которого с Россией договор о бессрочной дружбе, отверг оба обвинения.
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