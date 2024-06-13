Избили и засунули в тележку для покупок. Охранники вокзала предстали перед судом за линчевание бездомного

Патрик Беран, Флип Штроб, Йиндржих Лидл и Мартин Кадлец предстали перед судом за кровавый самосуд в прошлом году, в результате которого у Мартина К. были переломаны ребра, в пятницу в окружном суде Пльзеня. Им грозит до 10 лет тюрьмы за нанесение тяжких телесных повреждений и грабеж. Все четверо признали себя виновными.



Четверо охранников выследили этого бездомного в январе прошлого года в ржавеющей крытой лачуге в районе вокзала, куда они пришли пожарить сосиски. «Сначала они грубо попросили его уйти. Тогда мужчина начал медленно собираться, но обвиняемые посчитали его темп недостаточным и поэтому применили к нему физическое насилие», — сказал прокурор Михал Клима.



По его словам, сначала они распылили в лицо жертве перцовый баллончик, а затем начали избивать телескопической дубинкой. «Далее они несколько раз ударили его коленом по ребрам и пнули по голове. Затем они вытащили мужчину из металлического сарая, погрузили его в тележку и опрокинули через несколько метров езды», — описывает далее прокурор, добавляя, что двое обвиняемых также ограбили нападавшего на него мужчину, отобрав у него драгоценности. Они сняли с его руки кольцо с мальтийским крестом, а с шеи — цепочку с тем же символом.



Бездомный рассказал, что в тот день он пришел в хижину около 10 вечера. По его словам, он выпил одно пиво и лег спать. «Меня разбудил удар в спину. Я проснулся и увидел, что мне в лицо светят три фонарика. Прозвучали слова, что мне нужно убираться. Я начал собирать спальник, и, когда у меня не получилось во второй раз, я почувствовал удары по ребрам с левой и правой стороны. Тогда я спросил, какого хрена происходит, и получил еще удары по голове и груди. Потом меня вытащили, не дав забрать вещи. В руках у меня был только окровавленный спальный мешок», — вспоминает бездомный, который обострил напряженную ситуацию, потребовав у нападавших идентификационные номера.



«Они ударили меня ботинком по голове, а затем запихнули в тележку для покупок, из которой потом выбросили», — продолжил пострадавший. Он также заявил, что нападавшие лишили его драгоценностей. «Я умолял их не забирать мое кольцо, говоря, что это подарок моей дочери. Но они ломали мне пальцы и в конце концов сняли его», — заключил Мартин К.



Мы просто разнесли какого-то бездомного

Обвиняемый ничего не отрицал, когда его допрашивала полиция. «Мы с коллегами просто разнесли одного бездомного», — заявил один из них. По его словам, мужчине потребовалось ужасно много времени, чтобы собрать вещи и уйти. «Он постоянно собирал свои вещи, а потом снова распаковывал. При этом у него были какие-то записки. Коллеги кричали ему, чтобы он пошевеливался, что не собираются ждать всю ночь. Тогда у них сдали нервы, и они стали пинать и бить человека дубинками. Наконец, они силой вытащили его из укрытия», — так описал действия своих коллег один из обвиняемых, который признался, что сам брызнул бездомному в лицо из перцового баллончика и дал ему пощечину.