Избили и засунули в тележку для покупок. Охранники вокзала предстали перед судом за линчевание бездомного
16 июня 2024
11:15
742
Его разбудил удар ногой в спину. Когда он проснулся, ему в лицо светили яркими фонариками. Следующее, что он услышал, было то, что ему нужно было убираться. Но скорость, с которой 55-летний бездомный начал собирать свои вещи, настолько разозлила охранников на вокзале в Пльзене, что в итоге его избили, ограбили и засунули в тележку для покупок.
Патрик Беран, Флип Штроб, Йиндржих Лидл и Мартин Кадлец предстали перед судом за кровавый самосуд в прошлом году, в результате которого у Мартина К. были переломаны ребра, в пятницу в окружном суде Пльзеня. Им грозит до 10 лет тюрьмы за нанесение тяжких телесных повреждений и грабеж. Все четверо признали себя виновными.
Четверо охранников выследили этого бездомного в январе прошлого года в ржавеющей крытой лачуге в районе вокзала, куда они пришли пожарить сосиски. «Сначала они грубо попросили его уйти. Тогда мужчина начал медленно собираться, но обвиняемые посчитали его темп недостаточным и поэтому применили к нему физическое насилие», — сказал прокурор Михал Клима.
По его словам, сначала они распылили в лицо жертве перцовый баллончик, а затем начали избивать телескопической дубинкой. «Далее они несколько раз ударили его коленом по ребрам и пнули по голове. Затем они вытащили мужчину из металлического сарая, погрузили его в тележку и опрокинули через несколько метров езды», — описывает далее прокурор, добавляя, что двое обвиняемых также ограбили нападавшего на него мужчину, отобрав у него драгоценности. Они сняли с его руки кольцо с мальтийским крестом, а с шеи — цепочку с тем же символом.
Бездомный рассказал, что в тот день он пришел в хижину около 10 вечера. По его словам, он выпил одно пиво и лег спать. «Меня разбудил удар в спину. Я проснулся и увидел, что мне в лицо светят три фонарика. Прозвучали слова, что мне нужно убираться. Я начал собирать спальник, и, когда у меня не получилось во второй раз, я почувствовал удары по ребрам с левой и правой стороны. Тогда я спросил, какого хрена происходит, и получил еще удары по голове и груди. Потом меня вытащили, не дав забрать вещи. В руках у меня был только окровавленный спальный мешок», — вспоминает бездомный, который обострил напряженную ситуацию, потребовав у нападавших идентификационные номера.
«Они ударили меня ботинком по голове, а затем запихнули в тележку для покупок, из которой потом выбросили», — продолжил пострадавший. Он также заявил, что нападавшие лишили его драгоценностей. «Я умолял их не забирать мое кольцо, говоря, что это подарок моей дочери. Но они ломали мне пальцы и в конце концов сняли его», — заключил Мартин К.
Мы просто разнесли какого-то бездомного
Обвиняемый ничего не отрицал, когда его допрашивала полиция. «Мы с коллегами просто разнесли одного бездомного», — заявил один из них. По его словам, мужчине потребовалось ужасно много времени, чтобы собрать вещи и уйти. «Он постоянно собирал свои вещи, а потом снова распаковывал. При этом у него были какие-то записки. Коллеги кричали ему, чтобы он пошевеливался, что не собираются ждать всю ночь. Тогда у них сдали нервы, и они стали пинать и бить человека дубинками. Наконец, они силой вытащили его из укрытия», — так описал действия своих коллег один из обвиняемых, который признался, что сам брызнул бездомному в лицо из перцового баллончика и дал ему пощечину.
Четверо охранников выследили этого бездомного в январе прошлого года в ржавеющей крытой лачуге в районе вокзала, куда они пришли пожарить сосиски. «Сначала они грубо попросили его уйти. Тогда мужчина начал медленно собираться, но обвиняемые посчитали его темп недостаточным и поэтому применили к нему физическое насилие», — сказал прокурор Михал Клима.
По его словам, сначала они распылили в лицо жертве перцовый баллончик, а затем начали избивать телескопической дубинкой. «Далее они несколько раз ударили его коленом по ребрам и пнули по голове. Затем они вытащили мужчину из металлического сарая, погрузили его в тележку и опрокинули через несколько метров езды», — описывает далее прокурор, добавляя, что двое обвиняемых также ограбили нападавшего на него мужчину, отобрав у него драгоценности. Они сняли с его руки кольцо с мальтийским крестом, а с шеи — цепочку с тем же символом.
Бездомный рассказал, что в тот день он пришел в хижину около 10 вечера. По его словам, он выпил одно пиво и лег спать. «Меня разбудил удар в спину. Я проснулся и увидел, что мне в лицо светят три фонарика. Прозвучали слова, что мне нужно убираться. Я начал собирать спальник, и, когда у меня не получилось во второй раз, я почувствовал удары по ребрам с левой и правой стороны. Тогда я спросил, какого хрена происходит, и получил еще удары по голове и груди. Потом меня вытащили, не дав забрать вещи. В руках у меня был только окровавленный спальный мешок», — вспоминает бездомный, который обострил напряженную ситуацию, потребовав у нападавших идентификационные номера.
«Они ударили меня ботинком по голове, а затем запихнули в тележку для покупок, из которой потом выбросили», — продолжил пострадавший. Он также заявил, что нападавшие лишили его драгоценностей. «Я умолял их не забирать мое кольцо, говоря, что это подарок моей дочери. Но они ломали мне пальцы и в конце концов сняли его», — заключил Мартин К.
Мы просто разнесли какого-то бездомного
Обвиняемый ничего не отрицал, когда его допрашивала полиция. «Мы с коллегами просто разнесли одного бездомного», — заявил один из них. По его словам, мужчине потребовалось ужасно много времени, чтобы собрать вещи и уйти. «Он постоянно собирал свои вещи, а потом снова распаковывал. При этом у него были какие-то записки. Коллеги кричали ему, чтобы он пошевеливался, что не собираются ждать всю ночь. Тогда у них сдали нервы, и они стали пинать и бить человека дубинками. Наконец, они силой вытащили его из укрытия», — так описал действия своих коллег один из обвиняемых, который признался, что сам брызнул бездомному в лицо из перцового баллончика и дал ему пощечину.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
16 ИЮНЯ 2024
364
Европейские полицейские и судебные органы в сотрудничестве с полицейскими из шести стран, включая Чехию, разоблачили мошенническую финансовую пирамиду, направленную на торговлю криптовалютами....
19:00
15 ИЮНЯ 2024
674
Удорожание зерновых и молочных продуктов способствовало тому, что в мае мировые цены на продовольствие росли третий месяц подряд. Об этом говорится в отчете Продовольственной и сельскохозяйственной...
17:40
15 ИЮНЯ 2024
764
Мирный саммит призван заложить основу для прямых переговоров между враждующими сторонами, заявила президент Швейцарии Виола Амхдер, чья страна в выходные принимает у себя мирный саммит, проводимый...
15:00
15 ИЮНЯ 2024
1705
Метеорологи выпустили предупреждение о сильных дождях и грозах в субботу, особенно для региона Моравия и Силезия. Через Чехию проходит холодный фронт, поэтому возможны грозы, особенно в Высочине, а...
13:00
15 ИЮНЯ 2024
886
Цены на услуги мобильной связи многим кажутся завышенными. Их можно существенно снизить: опыт клиентов подтверждает, что, когда они угрожают прекратить использование услуг своего оператора, тот...
11:00
15 ИЮНЯ 2024
849
Бывший премьер-министр и спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини сегодня вступит в должность президента. 48-летний политик добился успеха в ходе апрельских выборов нового главы государства, на...
09:30
15 ИЮНЯ 2024
920
После пятилетнего перерыва Пражская ночь музеев вновь состоится в субботу, 15 июня, благодаря Пражскому городскому музею. Он также откроет свое отремонтированное, но пока еще пустующее главное...
22:00
14 ИЮНЯ 2024
2121
Полиция Праги в пятницу арестовала мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетней украинской девочки Валерии, которая была найдена в лесу недалеко от саксонской деревни Дёбельн. Мужчина — бывший...
18:00
14 ИЮНЯ 2024
1078
Китай, который не будет присутствовать на мирной конференции в Швейцарии в эти выходные, пытался убедить участников из третьих стран не поддерживать конференцию, настаивая вместо этого на своем и...
09:30
14 ИЮНЯ 2024
1637
В Чешской Республике самая низкая доля людей, подверженных риску бедности или социальной изоляции, в Европейском союзе. Это следует из данных европейского статистического бюро Eurostat за прошлый...
08:00
14 ИЮНЯ 2024
1392
Пражские детективы ищут других жертв и свидетелей сексуальных домогательств в аквапарке в Баррандове. По их словам, иностранец приставал к маленьким детям в бассейне. В настоящее время мужчина...
22:00
13 ИЮНЯ 2024
674
Министр иностранных дел Ян Липавский и семь его европейских коллег обратились с письмом к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю, в котором призвали к скорейшему введению ограничений на передвижение...
21:00
13 ИЮНЯ 2024
629
По словам генерального секретаря НАТО, украинцы имеют право защищать себя, самооборона не означает эскалации конфликта. Йенс Столтенберг сделал это замечание, прибыв на двухдневную встречу...
18:40
13 ИЮНЯ 2024
2516
Немецкая полиция ведет активные поиски человека, который может быть причастен к убийству девятилетней украинской девочки Валерии, найденной на этой неделе в лесу недалеко от саксонской деревни...
16:30
13 ИЮНЯ 2024
1285
Дело о предполагаемых беспорядках и поджоге автобусного депо в Праге гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Мужчине из Южной Америки, который сейчас находится под стражей, грозят обвинения...