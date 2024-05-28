Цены на топливо снова упали, бензин в Чехии стоит менее 39 крон
30 мая 2024
10:00
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Литр самого продаваемого бензина Natural 95 подешевел с прошлой недели на 32 геллера и составил в среднем 38,77 чешские кроны. Таким образом, цена вернулась ниже отметки 39 крон, на которой она была в последний раз в начале апреля.
Дизельное топливо стоит в среднем 36,87 кроны/литр, что на 37 геллеров меньше, чем неделю назад. Дизельное топливо стоит менее 37 крон впервые с января. Это следует из данных компании CCS, которая занимается мониторингом цен.
Цены на топливо на чешских заправках снижаются с конца апреля. Однако они все еще значительно выше, чем год назад. Тогда автомобилисты платили за бензин на 2,20 кроны меньше, а дизельное топливо было дешевле почти на шесть крон.
Самым дешевым топливом сейчас заправляются водители в Устецком крае, где литр бензина стоит в среднем 38,34 кроны. Дизельное топливо там продается в среднем за 36,14 кроны. С другой стороны, самое дорогое топливо — в Праге. Литр бензина в столице стоит в среднем 39,38 кроны, а литр дизельного топлива — 38,31 кроны. Ни в одном другом регионе средняя цена дизельного топлива не превышает 38 чешских крон.
Цены на топливо на чешских заправках снижаются с конца апреля. Однако они все еще значительно выше, чем год назад. Тогда автомобилисты платили за бензин на 2,20 кроны меньше, а дизельное топливо было дешевле почти на шесть крон.
Самым дешевым топливом сейчас заправляются водители в Устецком крае, где литр бензина стоит в среднем 38,34 кроны. Дизельное топливо там продается в среднем за 36,14 кроны. С другой стороны, самое дорогое топливо — в Праге. Литр бензина в столице стоит в среднем 39,38 кроны, а литр дизельного топлива — 38,31 кроны. Ни в одном другом регионе средняя цена дизельного топлива не превышает 38 чешских крон.
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