Цены на топливо снова упали, бензин в Чехии стоит менее 39 крон

Дизельное топливо стоит в среднем 36,87 кроны/литр, что на 37 геллеров меньше, чем неделю назад. Дизельное топливо стоит менее 37 крон впервые с января. Это следует из данных компании CCS, которая занимается мониторингом цен.



Цены на топливо на чешских заправках снижаются с конца апреля. Однако они все еще значительно выше, чем год назад. Тогда автомобилисты платили за бензин на 2,20 кроны меньше, а дизельное топливо было дешевле почти на шесть крон.



Самым дешевым топливом сейчас заправляются водители в Устецком крае, где литр бензина стоит в среднем 38,34 кроны. Дизельное топливо там продается в среднем за 36,14 кроны. С другой стороны, самое дорогое топливо — в Праге. Литр бензина в столице стоит в среднем 39,38 кроны, а литр дизельного топлива — 38,31 кроны. Ни в одном другом регионе средняя цена дизельного топлива не превышает 38 чешских крон.