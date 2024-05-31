Плавающий ипотечный кредит в Чехии все еще актуален?
4 июня 2024
16:30
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Когда 14 лет назад чехи рассчитывали на снижение процентных ставок по ипотеке, банки ответили новинкой. Так называемые переменные или плавающие ипотечные кредиты, ставка по которым меняется каждый месяц, поначалу сразу заинтересовали людей. В наши дни клиенты банков тоже надеются на снижение ставок. Однако это вряд ли приведет к возвращению популярности плавающих ипотечных кредитов.
Ипотечные кредиты с переменной ставкой имеют свои самые яркие годы позади. Некоторые банки даже убрали их с рынка.
«Мы предлагаем ипотечные кредиты с плавающей ставкой, но интерес к ним практически нулевой, у нас их едва ли несколько десятков на весь портфель», — говорит Филип Грубы, пресс-секретарь банка Česká spořitelna.
Переменная ипотека меняет свою процентную ставку в зависимости от текущей ситуации на рынке. Она основана на ставке PRIBOR — средней процентной ставке, по которой банки ссужают деньги друг другу. Каждый отдельный банк добавляет к этому свою маржу. Если ставки снижаются, клиент может сэкономить по сравнению с фиксацией. Если же, напротив, они повысятся, то каждый месяц он будет платить больше, чем в предыдущий.
Česká spořitelna — один из немногих крупных банков, который сейчас предлагает этот продукт. Кроме того, ответы других финансовых домов показывают, что интерес к плавающим ипотечным кредитам минимален. «Мы предлагаем переменные ипотечные кредиты нашим клиентам. Однако в настоящее время они предпочитают ипотечные кредиты с фиксированной процентной ставкой», — говорит Тереза Рысанова, пресс-секретарь Moneta Money Bank.
Некоторые банки, предлагавшие этот продукт в прошлом, отказались от него. «Мы не видим интереса со стороны клиентов. Причина не только в текущих ставках, но и в том, что чехи предпочитают фиксированную ставку на какой-то более длительный срок», — говорит Моника Горжинкова, пресс-секретарь по жилищным вопросам и кредитам в ČSOB.
Фиксация есть и будет более выгодной
UniCredit Bank, в числе прочих, исключил из своего предложения плавающие ипотечные кредиты. Банк был в начале своего самого знаменитого периода, когда начал предоставлять их клиентам в 2010 году. Впоследствии к нему присоединились другие банки, и доля рынка плавающих ипотечных кредитов достигла десятка процентов. Людьми в основном двигало желание сэкономить деньги в то время, когда центральные банки резко снижали процентные ставки и делали кредиты на жилье дешевле из-за отступающего финансового кризиса.
«Но потом фиксированные ставки подешевели примерно до двух процентов. В таком случае имеет смысл фиксировать, потому что единственное направление, в котором может двигаться ставка, — это вверх», — вспоминает Дэвид Эйм, вице-председатель Gepard Finance, ведущего ипотечного брокера страны, о том, что поставило на колени рынок плавающих ипотечных кредитов.
Эйм не ожидает, что теперь эта тенденция изменится. И это несмотря на то, что ЧНБ постепенно снижает базовую ставку, что начинает сказываться на ценах на ипотечные кредиты.
По словам Эйма, плавающие ипотечные кредиты не имеют традиции в Чехии, и клиенты к ним не привыкли. В то же время, по сравнению с тем, что было 14 лет назад, нет уверенности, что снижение ставок по ипотеке продолжится. На рынке говорят и о том, что в связи с развитием событий на межбанковском рынке не исключено повторное повышение их цены.
"Краткосрочные кредиты сейчас самые дорогие, к тому же ты все еще можешь досрочно погасить фиксированную ипотеку практически бесплатно и договориться о более выгодных условиях в другом месте, — добавляет Эйм. Возможно, в скором времени ситуация изменится, но даже тогда, по его словам, плавающие ипотечные кредиты не станут лучшим вариантом по сравнению с фиксированными.
«Мы предлагаем ипотечные кредиты с плавающей ставкой, но интерес к ним практически нулевой, у нас их едва ли несколько десятков на весь портфель», — говорит Филип Грубы, пресс-секретарь банка Česká spořitelna.
Переменная ипотека меняет свою процентную ставку в зависимости от текущей ситуации на рынке. Она основана на ставке PRIBOR — средней процентной ставке, по которой банки ссужают деньги друг другу. Каждый отдельный банк добавляет к этому свою маржу. Если ставки снижаются, клиент может сэкономить по сравнению с фиксацией. Если же, напротив, они повысятся, то каждый месяц он будет платить больше, чем в предыдущий.
Česká spořitelna — один из немногих крупных банков, который сейчас предлагает этот продукт. Кроме того, ответы других финансовых домов показывают, что интерес к плавающим ипотечным кредитам минимален. «Мы предлагаем переменные ипотечные кредиты нашим клиентам. Однако в настоящее время они предпочитают ипотечные кредиты с фиксированной процентной ставкой», — говорит Тереза Рысанова, пресс-секретарь Moneta Money Bank.
Некоторые банки, предлагавшие этот продукт в прошлом, отказались от него. «Мы не видим интереса со стороны клиентов. Причина не только в текущих ставках, но и в том, что чехи предпочитают фиксированную ставку на какой-то более длительный срок», — говорит Моника Горжинкова, пресс-секретарь по жилищным вопросам и кредитам в ČSOB.
Фиксация есть и будет более выгодной
UniCredit Bank, в числе прочих, исключил из своего предложения плавающие ипотечные кредиты. Банк был в начале своего самого знаменитого периода, когда начал предоставлять их клиентам в 2010 году. Впоследствии к нему присоединились другие банки, и доля рынка плавающих ипотечных кредитов достигла десятка процентов. Людьми в основном двигало желание сэкономить деньги в то время, когда центральные банки резко снижали процентные ставки и делали кредиты на жилье дешевле из-за отступающего финансового кризиса.
«Но потом фиксированные ставки подешевели примерно до двух процентов. В таком случае имеет смысл фиксировать, потому что единственное направление, в котором может двигаться ставка, — это вверх», — вспоминает Дэвид Эйм, вице-председатель Gepard Finance, ведущего ипотечного брокера страны, о том, что поставило на колени рынок плавающих ипотечных кредитов.
Эйм не ожидает, что теперь эта тенденция изменится. И это несмотря на то, что ЧНБ постепенно снижает базовую ставку, что начинает сказываться на ценах на ипотечные кредиты.
По словам Эйма, плавающие ипотечные кредиты не имеют традиции в Чехии, и клиенты к ним не привыкли. В то же время, по сравнению с тем, что было 14 лет назад, нет уверенности, что снижение ставок по ипотеке продолжится. На рынке говорят и о том, что в связи с развитием событий на межбанковском рынке не исключено повторное повышение их цены.
"Краткосрочные кредиты сейчас самые дорогие, к тому же ты все еще можешь досрочно погасить фиксированную ипотеку практически бесплатно и договориться о более выгодных условиях в другом месте, — добавляет Эйм. Возможно, в скором времени ситуация изменится, но даже тогда, по его словам, плавающие ипотечные кредиты не станут лучшим вариантом по сравнению с фиксированными.
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