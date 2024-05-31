Плавающий ипотечный кредит в Чехии все еще актуален?

Ипотечные кредиты с переменной ставкой имеют свои самые яркие годы позади. Некоторые банки даже убрали их с рынка.



«Мы предлагаем ипотечные кредиты с плавающей ставкой, но интерес к ним практически нулевой, у нас их едва ли несколько десятков на весь портфель», — говорит Филип Грубы, пресс-секретарь банка Česká spořitelna.



Переменная ипотека меняет свою процентную ставку в зависимости от текущей ситуации на рынке. Она основана на ставке PRIBOR — средней процентной ставке, по которой банки ссужают деньги друг другу. Каждый отдельный банк добавляет к этому свою маржу. Если ставки снижаются, клиент может сэкономить по сравнению с фиксацией. Если же, напротив, они повысятся, то каждый месяц он будет платить больше, чем в предыдущий.



Česká spořitelna — один из немногих крупных банков, который сейчас предлагает этот продукт. Кроме того, ответы других финансовых домов показывают, что интерес к плавающим ипотечным кредитам минимален. «Мы предлагаем переменные ипотечные кредиты нашим клиентам. Однако в настоящее время они предпочитают ипотечные кредиты с фиксированной процентной ставкой», — говорит Тереза Рысанова, пресс-секретарь Moneta Money Bank.



Некоторые банки, предлагавшие этот продукт в прошлом, отказались от него. «Мы не видим интереса со стороны клиентов. Причина не только в текущих ставках, но и в том, что чехи предпочитают фиксированную ставку на какой-то более длительный срок», — говорит Моника Горжинкова, пресс-секретарь по жилищным вопросам и кредитам в ČSOB.



Фиксация есть и будет более выгодной

UniCredit Bank, в числе прочих, исключил из своего предложения плавающие ипотечные кредиты. Банк был в начале своего самого знаменитого периода, когда начал предоставлять их клиентам в 2010 году. Впоследствии к нему присоединились другие банки, и доля рынка плавающих ипотечных кредитов достигла десятка процентов. Людьми в основном двигало желание сэкономить деньги в то время, когда центральные банки резко снижали процентные ставки и делали кредиты на жилье дешевле из-за отступающего финансового кризиса.



«Но потом фиксированные ставки подешевели примерно до двух процентов. В таком случае имеет смысл фиксировать, потому что единственное направление, в котором может двигаться ставка, — это вверх», — вспоминает Дэвид Эйм, вице-председатель Gepard Finance, ведущего ипотечного брокера страны, о том, что поставило на колени рынок плавающих ипотечных кредитов.



Эйм не ожидает, что теперь эта тенденция изменится. И это несмотря на то, что ЧНБ постепенно снижает базовую ставку, что начинает сказываться на ценах на ипотечные кредиты.



По словам Эйма, плавающие ипотечные кредиты не имеют традиции в Чехии, и клиенты к ним не привыкли. В то же время, по сравнению с тем, что было 14 лет назад, нет уверенности, что снижение ставок по ипотеке продолжится. На рынке говорят и о том, что в связи с развитием событий на межбанковском рынке не исключено повторное повышение их цены.



"Краткосрочные кредиты сейчас самые дорогие, к тому же ты все еще можешь досрочно погасить фиксированную ипотеку практически бесплатно и договориться о более выгодных условиях в другом месте, — добавляет Эйм. Возможно, в скором времени ситуация изменится, но даже тогда, по его словам, плавающие ипотечные кредиты не станут лучшим вариантом по сравнению с фиксированными.