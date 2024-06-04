Уровень неравенства доходов снижался в течение 10 лет, но в прошлом году перестал

По данным ČSÚ, за десять лет зарплата десятой части самых низкооплачиваемых работников выросла более чем на 90%. «Это объясняется тем, что минимальная заработная плата значительно увеличивалась, подталкивая „дно“ вверх», — сказал Голы. Заработная плата десятой части самых высокооплачиваемых работников за то же время выросла не более чем на 73%. Согласно данным ČSÚ, в 2023 году 10% самых низкооплачиваемых имели зарплату до 22 336 чешских крон, а 10% самых высокооплачиваемых — выше 71 775 крон.



«Но в последние годы эта тенденция не сохранилась. Заработок вырос на 6,3% для десятой части самых богатых работников и только на 4,5% для самых низкооплачиваемых. Так что в прошлом году произошло очередное отдаление порога зарплат», — добавил Голы.



Он также отметил, что зарплаты в Чехии не являются равномерными. По его словам, 5% самых низкооплачиваемых работников не дотягивают даже до 20 000 чешских крон до вычета налогов, в то время как 0,5% самых высокооплачиваемых имеют зарплату более 200 000 чешских крон. Неравномерное распределение зарплат подтверждается разницей между средней зарплатой и медианной зарплатой, которая делит население пополам в зависимости от заработка, сказал он. В первом квартале средняя зарплата до вычета налогов составила 43 941 чешскую крону, а медианная зарплата до вычета налогов — 36 651 крону.



По данным ČSÚ, разрыв в доходах по уровню образования также сокращается. «За десятилетие медианный уровень зарплаты работников, имеющих только начальное школьное образование, вырос больше всего — на 94%. У выпускников университетов, напротив, он вырос меньше всего — на 69%», — говорит Голы. «В 2013 году работник с начальным образованием получал лишь 48% от медианной зарплаты выпускника университета, а в прошлом году — 56%», — добавил он.



Голы также отметил, что доля работников с начальным и неполным образованием увеличилась за десятилетие. По его словам, это связано с приездом иностранцев, у которых часто возникают проблемы с признанием их аттестатов или дипломов.