Все клиенты Air Bank смогут инвестировать в акции. Минимальный депозит всего 1000 крон
6 июня 2024
21:00
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Вслед за Česká spořitelna и Raiffeisenbank, Air Bank также позволит своим клиентам покупать акции напрямую. Сервис станет частью приложения My Air.
Недавно Broker Consulting Group совместно с Ipsos провела опрос о том, как чехи инвестируют. Безусловно, самой популярной формой, по крайней мере, по мнению 1000 респондентов, являются пенсионные и сберегательные фонды: 54 и 36% людей используют их в качестве подготовки к выходу на пенсию соответственно. А что насчет акций? Они «чахнут» с 13% существенно дальше. В США, например, по данным Wall Street Journal, акциями владеют целых 58% домохозяйств. Но доступ чехов к рынкам капитала расширяется с появлением мобильных приложений — Air Bank теперь присоединился к числу организаций, которые позволяют своим клиентам инвестировать в акции в несколько кликов.
«Чехия догоняет развитые рынки, и объем активов в инвестиционных продуктах растет. Инвестирование прямо с мобильного телефона становится все более популярным, поэтому мы представляем новый инструмент. Можно покупать доли акций, а минимальный депозит установлен на уровне 1 000 чешских крон, чтобы сделать инвестирование в акции доступным для максимально широкой аудитории», — говорит Петр Жабжа, руководитель отдела инвестиций Air Bank.
Инвестирование в акции через мобильное банковское приложение впервые было запущено для торговых клиентов Revolut во времена ковида, а относительно недавно доступ к рынкам капитала упростили для клиентов Česká spořitelna и Raiffeisenbank, которые запустили собственные инвестиционные приложения.
В Air Bank создание инвестиционного счета для клиентов в приложении My Air займет всего несколько минут. Затем люди смогут управлять своим портфелем прямо в мобильном сервисе. Ожидается, что в предложение войдут акции всемирно известных американских компаний, а также популярные ETF. Ведение инвестиционного счета бесплатно. Комиссия составляет 0,2% от суммы сделки, что соответствует таким сервисам, как Porto или Fondee. Минимальные комиссии составляют два доллара для акций и пять евро для ETF.
Air Bank анонсировал собственное инвестиционное приложение несколько месяцев назад, но его появление было задержано доработкой продукта и уточнением деталей. В недавнем интервью CzechCrunch Петр Жабжа, отвечающий в банке за этот сервис, рассказал, как он инвестирует и какие ETF ему нравятся больше всего.
Предложение нового сервиса Air Bank заключается в том, чтобы сделать его еще более простым, чем приложение Revolut, которым сегодня часто пользуются даже клиенты в Чехии, когда хотят как можно проще инвестировать в конкретные акции. «Мы конкурируем с Revolut в простоте, а с другими банками — в комиссиях. Мы считаем, что можем предложить лучшее, более увлекательное и дешевое решение, чем наши конкуренты», — объясняет Жабжа.
В приложение от Air Bank уже интегрирован сервис Port, который поддерживается финансовой группой Wood & Company. Последняя является пионером на чешском рынке так называемого робо-консультирования по инвестированию, ее системы в основном управляются компьютером, и она специализируется в основном на ETF, поэтому не делает ставок на конкретные акции. В эпоху ковидов инвестирование в акции стало феноменом благодаря приложениям вроде Robinhood или Revolut.
«Чехия догоняет развитые рынки, и объем активов в инвестиционных продуктах растет. Инвестирование прямо с мобильного телефона становится все более популярным, поэтому мы представляем новый инструмент. Можно покупать доли акций, а минимальный депозит установлен на уровне 1 000 чешских крон, чтобы сделать инвестирование в акции доступным для максимально широкой аудитории», — говорит Петр Жабжа, руководитель отдела инвестиций Air Bank.
Инвестирование в акции через мобильное банковское приложение впервые было запущено для торговых клиентов Revolut во времена ковида, а относительно недавно доступ к рынкам капитала упростили для клиентов Česká spořitelna и Raiffeisenbank, которые запустили собственные инвестиционные приложения.
В Air Bank создание инвестиционного счета для клиентов в приложении My Air займет всего несколько минут. Затем люди смогут управлять своим портфелем прямо в мобильном сервисе. Ожидается, что в предложение войдут акции всемирно известных американских компаний, а также популярные ETF. Ведение инвестиционного счета бесплатно. Комиссия составляет 0,2% от суммы сделки, что соответствует таким сервисам, как Porto или Fondee. Минимальные комиссии составляют два доллара для акций и пять евро для ETF.
Air Bank анонсировал собственное инвестиционное приложение несколько месяцев назад, но его появление было задержано доработкой продукта и уточнением деталей. В недавнем интервью CzechCrunch Петр Жабжа, отвечающий в банке за этот сервис, рассказал, как он инвестирует и какие ETF ему нравятся больше всего.
Предложение нового сервиса Air Bank заключается в том, чтобы сделать его еще более простым, чем приложение Revolut, которым сегодня часто пользуются даже клиенты в Чехии, когда хотят как можно проще инвестировать в конкретные акции. «Мы конкурируем с Revolut в простоте, а с другими банками — в комиссиях. Мы считаем, что можем предложить лучшее, более увлекательное и дешевое решение, чем наши конкуренты», — объясняет Жабжа.
В приложение от Air Bank уже интегрирован сервис Port, который поддерживается финансовой группой Wood & Company. Последняя является пионером на чешском рынке так называемого робо-консультирования по инвестированию, ее системы в основном управляются компьютером, и она специализируется в основном на ETF, поэтому не делает ставок на конкретные акции. В эпоху ковидов инвестирование в акции стало феноменом благодаря приложениям вроде Robinhood или Revolut.
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