Инфляция в Евросоюзе в мае ускорилась

Евростат использует гармонизированные данные, которые отличаются от расчетов Чешского статистического управления (ЧСУ).





Евростат также подтвердил опубликованную около двух недель назад оценку, согласно которой инфляция в еврозоне в мае ускорилась до 2,6%. В апреле она составляла 2,4%. Год назад, в мае 2023 года, уровень инфляции составлял 6,1% в Еврозоне и 7,1% в ЕС в целом.





Наибольший вклад в уровень инфляции в еврозоне в мае этого года внесли услуги — 1,83 процентных пункта. За ней следует категория продуктов питания, алкоголя и табака с вкладом в 0,51 процентного пункта, а неэнергетические промышленные товары и энергоносители привели к росту цен.





Самая низкая инфляция в мае была зафиксирована в Латвии — 0%. В Финляндии инфляция составила 0,4%, а в Италии — 0,8%. С другой стороны, Евростат зафиксировал самую высокую инфляцию в Румынии, где она составила 5,8%, за ней следует Бельгия с 4,9%, а затем Хорватия с 4,3%.





Инфляция в Чехии в мае составила 2,6% в соответствии с национальной методикой расчета, по сравнению с 2,9% в апреле, сообщило Чешское статистическое управление неделю назад. Евростат использует другую методику, которая работает с гармонизированными данными, чтобы сделать цифры по отдельным странам-членам сопоставимыми.