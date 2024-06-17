Центробанк Чехии обсудит снижение ключевой ставки
20 июня 2024
10:30
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По словам главы Чешского национального банка (ЧНБ) Алеша Михла, денежно-кредитная политика останется жесткой, даже если ставки будут снижены на полпроцента. Об этом он заявил в интервью информационному агентству Bloomberg.
Когда Алеш Михл стал главой Чешского национального банка в июле 2022 года, он поставил перед собой главную цель — в течение двух лет взять инфляцию в Чехии под контроль. Сейчас ему это удается, но задача еще далека от завершения, рассказал он в интервью агентству Bloomberg.
«Есть определенная степень удовлетворения, но, конечно, это еще не полная победа. Моя работа будет оцениваться по долгосрочным результатам, а не только по показателям инфляции этого года», — пояснил глава банка в интервью.
Михл выступал за так называемое сглаживание изменений процентных ставок, в результате чего монетарные политики изначально отказались от дальнейшего повышения ставок, которое предполагалось прогнозами банка, и начали снижать их позже, чем предсказывали эти прогнозы. Ставки принимаются на голосование всем составом правления ЧНБ, где председатель также имеет один голос. Сам Центробанк на своем сайте пишет, что «это голосование не всегда может быть единогласным, и окончательное решение может отличаться от текущего прогноза и рекомендаций монетарного департамента по денежно-кредитной политике».
Стратегия Михла, по мнению Bloomberg, оказалась эффективной. Но глава ЧНБ признает, что, возможно, свою роль сыграла и удача. Падение цен на энергоносители и улучшение состояния глобальных цепочек поставок помогли приблизить инфляцию к целевому уровню в 2% в первой половине этого года с 18-процентного пика, достигнутого осенью 2022 года.
Учитывая, что за последние шесть-семь лет рост цен в основном превышал целевой уровень, Михл в интервью сказал, что он будет считать успехом, если инфляция будет чуть ниже целевого уровня, а не чуть выше него в течение оставшихся четырех лет его полномочий.
Михл предпочитает последовательную, но более жесткую политику
По данным Bloomberg, в начале своего пребывания на посту Михл столкнулся с давлением по поводу своей позиции в отношении ставок. По сути, он остановил серию повышений ставок, за которую выступал его предшественник Йиржи Руснок. Однако, по данным Bloomberg, нынешний глава ЧНБ считает, что иногда лучше меньше, чем больше. Он предпочитает удерживать ставки на более высоком уровне и избегает поспешных, волатильных, разовых политических шагов и экспериментов.
«Лучше проводить более последовательную, но в целом более жесткую политику», — сказал он агентству Bloomberg. На каждом из последних трех заседаний члены правления ЧНБ снижали ставки на полпроцента, поскольку инфляция с начала года находится в пределах допустимого диапазона центрального банка. В результате базовая ставка была снижена до 5,25%. Михл сказал, что на заседании 27 июня будет обсуждаться вопрос о том, повторить ли снижение ставки на 50 базисных пунктов или снизить ее на 25 базисных пунктов.
Заместитель главы Национального банка Чехии Ян Фрайт заявил, что базовая ставка может снизиться с текущего уровня в 5,25% до 4% к концу этого года. Об этом он заявил в интервью ежедневной газете E15.
«Лично для меня оба эти сценария одинаково возможны. Но что бы мы ни решили, мы все равно будем находиться выше нейтральной ставки, и денежно-кредитная политика останется ограничительной в обоих вариантах», — добавил он. По его словам, хотя недавнее замедление базовой инфляции является положительным моментом, она все еще остается высокой, и отсутствие дальнейшего прогресса может стать причиной для замедления или приостановки цикла смягчения денежно-кредитной политики.
По данным Bloomberg, инвесторы довольно скептически относятся к темпам снижения ставок в этом году. Отчасти это связано с «ястребиным» прогнозом Европейского центрального банка и ФРС США, сообщает агентство. Цены на чешском денежном рынке сейчас предполагают, что базовая ставка на декабрь составит около четырех процентов.
«Даже если мы снизим ставки на 50 базисных пунктов, это все равно будет четким сигналом, что ставки будут повышаться еще долго. Будущие решения будут основываться на поступающих данных, и для нас не составит труда остановить цикл смягчения, если это будет необходимо», — сказал Михл.
Его осторожность в отношении ставок соответствует его личным взглядам на фискальную политику. Он хотел бы видеть больший прогресс в сокращении бюджетного дефицита как один из способов усмирения базовой инфляции.
В идеале, по словам Михла, подход центрального банка к ставкам должен заключаться в том, чтобы удерживать их на более высоком уровне в течение длительного времени, сочетая их со сбалансированным государственным бюджетом.
«Любой дефицит имеет инфляционный эффект. Нулевой дефицит был бы наилучшим вариантом», — объясняет он в интервью.
Таким образом, в целом он предпочитает экономику, которая в долгосрочной перспективе опирается на сбережения, а не на кредиты. Поэтому он предпочел бы более медленный рост и низкую инфляцию более быстрому росту в сочетании с давлением на цены.
«Наша цель — обеспечить ценовую и финансовую стабильность, а любые негативные последствия для экономического роста вторичны. Я убежден, что долгосрочный рост может быть достигнут не за счет низких процентных ставок, а за счет производительности и инноваций», — сказал Михл в интервью Bloomberg.
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