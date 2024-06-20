Российский суд грозит взыскать с innogy Energie несколько десятков миллионов евро

На прошлой неделе суд в России запретил чешской компании innogy Energie и французской Engie вести арбитражные разбирательства с «Газпромом» за пределами России, а государственная российская газовая компания пригрозила им штрафами, если они продолжат международные споры. Однако некоторые европейские компании заявили, что не признают юрисдикцию этого суда.



Юридические баталии между «Газпромом» и компаниями в Европе разгорелись после вторжения российских войск в Украину в феврале 2022 года. До этого момента Европа была крупнейшим торговым партнером России в данном секторе. В феврале 2023 года компания Engie, например, инициировала международный арбитражный процесс против «Газпрома» на том основании, что российская компания не выполняет свои обязательства по контракту на поставку газа.



Ранее «Газпром» уже подавал иски в российские суды против нескольких других европейских компаний. Во всех случаях он добился судебного запрета на продолжение арбитражного разбирательства. В их число входят чешские компании NET4GAS и ČEZ, а также немецкие Uniper Global Commodities и Metha-Methanhandel, украинская компания «Нафтогаз», голландская Gasunie Transport Services, компания — оператор газопровода BBL между Великобританией и Нидерландами и польско-российская компания Europol GAZ, которой принадлежит польский участок газопровода Ямал — Европа.