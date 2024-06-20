«Чехия не позволит себя шантажировать». Страна пересмотрит свои экономические интересы из-за войны
24 июня 2024
18:00
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Чешская Республика должна пересмотреть свое представление о своих экономических интересах из-за российской агрессии и ухудшающейся международной обстановки. Ей необходимо обеспечить функционирование цепочек поставок важных товаров и сырья, чтобы не стать жертвой возможного шантажа, считает министр иностранных дел Ян Липавский.
По словам Липавского, после вступления в Европейский союз в 2004 году Чехия переживала длительный период безопасности и экономического роста, но ситуация изменилась после российской агрессии против Украины в 2022 году. «Обеспечение безопасности — ключ к нашему процветанию», — сказал министр.
Он сказал, что Чехия должна понимать, как работает ее экономика, и не позволять себя шантажировать. Липавский сказал, что крайне важно обеспечить функционирование цепочек поставок сырья и продукции, которые стратегически важны для чешской экономики.
О необходимости корректировки цепочек поставок говорил и министр промышленности и торговли Йозеф Сикела. «Было доказано, что глобальные цепочки поставок и закупок и концентрация на максимальной эффективности перестают работать во время кризиса», — сказал он. По его словам, в будущем будет больше развиваться торговля со странами, с которыми Чехия поддерживает хорошие отношения. В качестве примера такого сотрудничества он привел заключенное на прошлой неделе соглашение с американским производителем микросхем Onsemi, который должен расширить производство на своем заводе в Рожнове под Радгоштем.
В то же время Сикела подчеркнул, что, когда говорят о диверсификации внешней торговли, это не означает значительного отхода от Германии, которая является основным торговым партнером Чехии. «Я рассматриваю диверсификацию как уход от нестабильных недемократических режимов», — сказал он. Но он сказал, что Чехии не повредит, если у нее будут и другие сильные торговые партнеры помимо Германии. Он также приветствовал бы, если бы недостаток экспорта в Россию и Беларусь можно было заменить новыми рынками, например, в Азии или на Ближнем Востоке.
Министры согласились, что в будущем Чехия также должна сосредоточиться на поддержке чешских компаний, работающих в современных технологических секторах с высокой добавленной стоимостью, таких как искусственный интеллект и полупроводники.
Липавский также сообщил экономическим дипломатам, что Министерство иностранных дел готовит новый способ представления Чешской Республики за рубежом. Он будет представлен после каникул. Новая презентация должна показать страну в едином образе со всеми присущими ей ценностями.
Встреча экономических дипломатов проводится ежегодно и продлится неделю. В этом году она будет посвящена укреплению чешских экономических интересов за рубежом или влиянию геополитических событий, таких как война в Украине, на мировую экономику. Также в центре внимания будет поддержка исследований, разработок и инноваций. В первые три дня недельной встречи дипломаты обсудят перспективы чешской экономики и тенденции во внешней торговле с представителями правительства, экономическими экспертами и предпринимателями. В четверг на повестке дня консультации с чешскими компаниями, а в пятницу — встречи с территориальными отделами Министерства промышленности и торговли.
Он сказал, что Чехия должна понимать, как работает ее экономика, и не позволять себя шантажировать. Липавский сказал, что крайне важно обеспечить функционирование цепочек поставок сырья и продукции, которые стратегически важны для чешской экономики.
О необходимости корректировки цепочек поставок говорил и министр промышленности и торговли Йозеф Сикела. «Было доказано, что глобальные цепочки поставок и закупок и концентрация на максимальной эффективности перестают работать во время кризиса», — сказал он. По его словам, в будущем будет больше развиваться торговля со странами, с которыми Чехия поддерживает хорошие отношения. В качестве примера такого сотрудничества он привел заключенное на прошлой неделе соглашение с американским производителем микросхем Onsemi, который должен расширить производство на своем заводе в Рожнове под Радгоштем.
В то же время Сикела подчеркнул, что, когда говорят о диверсификации внешней торговли, это не означает значительного отхода от Германии, которая является основным торговым партнером Чехии. «Я рассматриваю диверсификацию как уход от нестабильных недемократических режимов», — сказал он. Но он сказал, что Чехии не повредит, если у нее будут и другие сильные торговые партнеры помимо Германии. Он также приветствовал бы, если бы недостаток экспорта в Россию и Беларусь можно было заменить новыми рынками, например, в Азии или на Ближнем Востоке.
Министры согласились, что в будущем Чехия также должна сосредоточиться на поддержке чешских компаний, работающих в современных технологических секторах с высокой добавленной стоимостью, таких как искусственный интеллект и полупроводники.
Липавский также сообщил экономическим дипломатам, что Министерство иностранных дел готовит новый способ представления Чешской Республики за рубежом. Он будет представлен после каникул. Новая презентация должна показать страну в едином образе со всеми присущими ей ценностями.
Встреча экономических дипломатов проводится ежегодно и продлится неделю. В этом году она будет посвящена укреплению чешских экономических интересов за рубежом или влиянию геополитических событий, таких как война в Украине, на мировую экономику. Также в центре внимания будет поддержка исследований, разработок и инноваций. В первые три дня недельной встречи дипломаты обсудят перспективы чешской экономики и тенденции во внешней торговле с представителями правительства, экономическими экспертами и предпринимателями. В четверг на повестке дня консультации с чешскими компаниями, а в пятницу — встречи с территориальными отделами Министерства промышленности и торговли.
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