Доверие к чешской экономике постепенно восстанавливается
24 июня 2024
21:00
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В июне уверенность в чешской экономике вернулась к росту после месяца снижения. Совокупный индикатор уверенности вырос на 1,6 пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил 98 пунктов. По сравнению с маем предприниматели были настроены более оптимистично, особенно в промышленности. Среди потребителей уверенность падает второй месяц подряд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные сегодня Чешским статистическим управлением (ČSÚ).
«На июньский рост уверенности в экономике положительно повлияли главным образом предприниматели в промышленности, ожидающие небольшого увеличения темпов роста производственной активности в ближайшие три месяца. Настроения в других секторах экономики в июне были довольно стабильными», — сказал Йиржи Обст, руководитель отдела циклических исследований ČSÚ.
Индикатор делового доверия вырос на два пункта до 97,4 пункта. В промышленном секторе их доверие выросло на 4,3 пункта до 94,8 пункта. Уверенность компаний, работающих в строительном секторе, была немного выше по сравнению с предыдущим месяцем, на 0,6 пункта, достигнув 103,7 пункта. В секторе отдельных услуг уверенность бизнеса не изменилась и выросла всего на 0,1 пункта по сравнению с маем до 99,6. Напротив, в секторе торговли индикатор делового доверия упал на 0,8 пункта до 95,6.
А вот индикатор потребительского доверия снизился на 0,6 пункта до 101 пункта. По данным статистиков, количество людей, которые ожидают ухудшения общей экономической ситуации в Чехии в ближайшие 12 месяцев, снова увеличилось. И наоборот, потребителей, оценивающих свое финансовое положение хуже, чем в предыдущие 12 месяцев, стало меньше. Число тех, кто ожидает улучшения своего финансового положения в ближайшие 12 месяцев и считает, что текущий период не подходит для совершения крупных покупок, не изменилось.
Аналитики говорят, что доверие к экономике указывает лишь на слабое восстановление в этом году
Развитие атмосферы доверия к чешской экономике говорит о том, что восстановление экономики в этом году будет носить лишь осторожный характер. Аналитики сходятся в оценке сегодняшнего экономического обзора Чешского статистического управления (ČSÚ), согласно которому совокупный индикатор уверенности вырос на 1,6 пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил 98 пунктов. Аналитики не хотят переоценивать значительное улучшение уверенности в промышленности, поскольку, по их мнению, этот сектор легко подвержен колебаниям.
«В то время как деловые настроения в чешской экономике немного выросли благодаря промышленности, среди потребителей они немного ухудшились. Однако это не такие резкие изменения, которые бы свидетельствовали о смене направления экономического развития», — говорит Петр Дуфек, главный экономист Banka Creditas. По его словам, в этом году экономика покажет примерно однопроцентный рост.
«В этом году экономика Чехии не производит впечатление стремительного подъема, но это и неудивительно. Предполагаемый рост ВВП примерно на 1% все еще кажется наиболее вероятным сценарием», — сказал главный экономист компании Cyrrus Вит Градил.
Мирослав Новак, аналитик компании Akcenta, отметил, что промышленность, в частности, способствовала росту доверия к экономике, в то время как доверие потребителей немного снизилось. «По моему мнению, для того, чтобы потребительское доверие еще больше выросло с нынешнего уровня чуть выше 100, необходим более значительный рост медианной заработной платы в ближайшие кварталы, по крайней мере на уровне среднего показателя. То есть, чтобы финансовое положение домохозяйств со средним и низким уровнем дохода улучшилось еще больше», — сказал он.
По мнению Градила, ослабление потребительского доверия вызвано опасениями по поводу будущей экономической ситуации, но он не видит объективных причин для потребительских страхов. «Инфляция, похоже, находится под относительным контролем, уровень безработицы остается самым низким в Европе, реальная заработная плата наконец-то растет уверенными темпами после двух неудачных лет, и чешское правительство, похоже, не планирует больше никаких мер жесткой экономии в этом году», — сказал он.
Петр Явурек, финансовый аналитик компании Provident Financial, связывает ослабление потребительского доверия с вялым развитием экономики в первом квартале. «Однако ускорение экономического роста может свидетельствовать о повышении делового доверия», — сказал он.
Тем не менее Дуфек сказал, что значительное улучшение настроений в промышленности нельзя переоценивать. Он отметил, что компании ожидают роста производства, но данные опросов по заказам выглядят пессимистично. «Похоже, что желаемое снова берет верх над действительностью, потому что без заказов, вероятно, не будет смысла значительно увеличивать производство», — отметил он. В этом контексте Радомир Яч, главный экономист Generali Investments CEE, ожидает, что настроение в отрасли в ближайшие месяцы будет колебаться.
Индикатор делового доверия вырос на два пункта до 97,4 пункта. В промышленном секторе их доверие выросло на 4,3 пункта до 94,8 пункта. Уверенность компаний, работающих в строительном секторе, была немного выше по сравнению с предыдущим месяцем, на 0,6 пункта, достигнув 103,7 пункта. В секторе отдельных услуг уверенность бизнеса не изменилась и выросла всего на 0,1 пункта по сравнению с маем до 99,6. Напротив, в секторе торговли индикатор делового доверия упал на 0,8 пункта до 95,6.
А вот индикатор потребительского доверия снизился на 0,6 пункта до 101 пункта. По данным статистиков, количество людей, которые ожидают ухудшения общей экономической ситуации в Чехии в ближайшие 12 месяцев, снова увеличилось. И наоборот, потребителей, оценивающих свое финансовое положение хуже, чем в предыдущие 12 месяцев, стало меньше. Число тех, кто ожидает улучшения своего финансового положения в ближайшие 12 месяцев и считает, что текущий период не подходит для совершения крупных покупок, не изменилось.
Аналитики говорят, что доверие к экономике указывает лишь на слабое восстановление в этом году
Развитие атмосферы доверия к чешской экономике говорит о том, что восстановление экономики в этом году будет носить лишь осторожный характер. Аналитики сходятся в оценке сегодняшнего экономического обзора Чешского статистического управления (ČSÚ), согласно которому совокупный индикатор уверенности вырос на 1,6 пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил 98 пунктов. Аналитики не хотят переоценивать значительное улучшение уверенности в промышленности, поскольку, по их мнению, этот сектор легко подвержен колебаниям.
«В то время как деловые настроения в чешской экономике немного выросли благодаря промышленности, среди потребителей они немного ухудшились. Однако это не такие резкие изменения, которые бы свидетельствовали о смене направления экономического развития», — говорит Петр Дуфек, главный экономист Banka Creditas. По его словам, в этом году экономика покажет примерно однопроцентный рост.
«В этом году экономика Чехии не производит впечатление стремительного подъема, но это и неудивительно. Предполагаемый рост ВВП примерно на 1% все еще кажется наиболее вероятным сценарием», — сказал главный экономист компании Cyrrus Вит Градил.
Мирослав Новак, аналитик компании Akcenta, отметил, что промышленность, в частности, способствовала росту доверия к экономике, в то время как доверие потребителей немного снизилось. «По моему мнению, для того, чтобы потребительское доверие еще больше выросло с нынешнего уровня чуть выше 100, необходим более значительный рост медианной заработной платы в ближайшие кварталы, по крайней мере на уровне среднего показателя. То есть, чтобы финансовое положение домохозяйств со средним и низким уровнем дохода улучшилось еще больше», — сказал он.
По мнению Градила, ослабление потребительского доверия вызвано опасениями по поводу будущей экономической ситуации, но он не видит объективных причин для потребительских страхов. «Инфляция, похоже, находится под относительным контролем, уровень безработицы остается самым низким в Европе, реальная заработная плата наконец-то растет уверенными темпами после двух неудачных лет, и чешское правительство, похоже, не планирует больше никаких мер жесткой экономии в этом году», — сказал он.
Петр Явурек, финансовый аналитик компании Provident Financial, связывает ослабление потребительского доверия с вялым развитием экономики в первом квартале. «Однако ускорение экономического роста может свидетельствовать о повышении делового доверия», — сказал он.
Тем не менее Дуфек сказал, что значительное улучшение настроений в промышленности нельзя переоценивать. Он отметил, что компании ожидают роста производства, но данные опросов по заказам выглядят пессимистично. «Похоже, что желаемое снова берет верх над действительностью, потому что без заказов, вероятно, не будет смысла значительно увеличивать производство», — отметил он. В этом контексте Радомир Яч, главный экономист Generali Investments CEE, ожидает, что настроение в отрасли в ближайшие месяцы будет колебаться.
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