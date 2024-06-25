Центробанк Чехии снизил базовую процентную ставку на полпроцента — до 4,75%
27 июня 2024
15:00
319
Правление Чешского национального банка (ЧНБ) 27 июня снизило базовую процентную ставку на полпроцента, до 4,75%. Об этом сообщил Якуб Холас, директор департамента коммуникаций ЧНБ. Ставка достигла самого низкого уровня с начала апреля 2022 года.
Перед заседанием правления аналитики говорили, что есть аргументы в пользу снижения ставки на полпроцента или на четверть процентного пункта.
Сегодня во второй половине дня глава ЧНБ Алеш Михл объяснит причины этого решения и раскроет соотношение голосов в совете.
Процентные ставки по банковским вкладам и кредитам зависят от ставок центрального банка. Повышение процентных ставок приводит к тому, что предприятиям становится дороже брать кредиты на инвестиции и операции, а домохозяйствам — на жилье. В то же время более высокие процентные ставки способствуют росту стоимости депозитов на счетах.
Сегодня во второй половине дня глава ЧНБ Алеш Михл объяснит причины этого решения и раскроет соотношение голосов в совете.
Процентные ставки по банковским вкладам и кредитам зависят от ставок центрального банка. Повышение процентных ставок приводит к тому, что предприятиям становится дороже брать кредиты на инвестиции и операции, а домохозяйствам — на жилье. В то же время более высокие процентные ставки способствуют росту стоимости депозитов на счетах.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
27 ИЮНЯ 2024
69
Скоростной поезд, следовавший из Праги в Будапешт, столкнулся с автобусом недалеко от Нове-Замки на юге Словакии. Спасатели сообщают, что на месте происшествия есть погибшие и пострадавшие.
18:00
27 ИЮНЯ 2024
325
Депутат от оппозиции Кристина Драпалова рассказала о преследовании со стороны бывшего полицейского, неэффективных чиновниках и нелегальных постройках на тротуарах в центре Праги.
14:06
27 ИЮНЯ 2024
581
Чешские полицейские проводят обыск в квартире депутата от партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Петра Быстроня в Старом городе Праги по запросу немецких коллег. Политик чешского происхождения...
13:00
27 ИЮНЯ 2024
379
С окончанием учебного года и началом каникул полиция усилит контроль за безопасностью дорожного движения и транспортными потоками в Чехии. С пятницы по воскресенье более 1 800 полицейских патрулей...
09:30
27 ИЮНЯ 2024
711
Причины взрыва в частном доме, произошедшего во вторник в Шонове близ Нове-Место-над-Метуйи в Находском районе, все еще расследуются. Однако после первоначальной проверки следователи склоняются к...
22:00
26 ИЮНЯ 2024
1376
Чешская Республика соответствует только одному из четырех критериев, необходимых для вступления в еврозону и введения евро. Об этом в среду сообщила Европейская комиссия (ЕК) в своем докладе о...
19:30
26 ИЮНЯ 2024
870
Прага ранее отстаивала двухминутное ограничение по времени, говоря, что хочет избежать безбилетников, которые покупали билет только тогда, когда видели контролера.
18:00
26 ИЮНЯ 2024
1734
Почти все знают, что самое худшее — это вести войну на два фронта. Это означает разделение сил, размышления о том, куда кого направить. В результате всегда оказывается, что где-нибудь не хватает...
16:30
26 ИЮНЯ 2024
1613
По словам метеорологов, восток Чешской Республики окажется под угрозой мощных гроз в среду днем и в ночь на четверг. Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) предупредил, что они могут...
12:00
26 ИЮНЯ 2024
473
Президент Словакии Петер Пеллегрини прибыл в Пражский Град с первым зарубежным визитом в должности. Он обсудит текущую политическую ситуацию и двусторонние отношения со своим чешским коллегой...
22:00
25 ИЮНЯ 2024
606
Карлов университет подаст жалобу на постановление о переносе рассмотрения дела о прошлогодней стрельбе на философском факультете, требуя полного расследования всех обстоятельств. Подробное...
19:30
25 ИЮНЯ 2024
983
В течение нескольких лет Йиржи Ш. (65) из города Пльзень ездил в лагеря в качестве медработника. В понедельник в окружном суде Пршибрама он признался, что делал обнаженные фотографии школьников во...
18:00
25 ИЮНЯ 2024
883
На этой неделе температура в Чехии достигнет 32 градусов по Цельсию. Грозы появятся с середины недели и могут быть довольно сильными в выходные, говорится в еженедельном прогнозе погоды на сайте...
16:00
25 ИЮНЯ 2024
934
Вчерашнее общее собрание энергетической компании ČEZ закончилось почти в 11 вечера, оно продолжалось более 14 часов. На нем были утверждены дивиденды из скорректированной прибыли за прошлый год в...
13:00
25 ИЮНЯ 2024
726
КАК ЕГО ЗАРЯДИТЬ? ЧИНОВНИКИ В ЧЕХИИ ПОЛУЧИЛИ КОМПЬЮТЕРЫ ДЛЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ С БРИТАНСКИМИ ЗАРЯДНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ
Некоторые из новых компьютеров, которые должны помочь чиновникам в переходе на цифровое управление строительством, пришли с неподходящими для Чехии зарядными устройствами. Вместо чешских штекеров...