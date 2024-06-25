Центробанк Чехии снизил базовую процентную ставку на полпроцента — до 4,75%

Перед заседанием правления аналитики говорили, что есть аргументы в пользу снижения ставки на полпроцента или на четверть процентного пункта.



Сегодня во второй половине дня глава ЧНБ Алеш Михл объяснит причины этого решения и раскроет соотношение голосов в совете.



Процентные ставки по банковским вкладам и кредитам зависят от ставок центрального банка. Повышение процентных ставок приводит к тому, что предприятиям становится дороже брать кредиты на инвестиции и операции, а домохозяйствам — на жилье. В то же время более высокие процентные ставки способствуют росту стоимости депозитов на счетах.