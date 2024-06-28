Чешские компании поставили Украине десятки единиц оборудования для производства электричества и тепла

В страну, столкнувшуюся с российской военной агрессией, из Чехии также прибыли, например, водоочистные установки и медицинское оборудование, заявили сегодня премьер-министр Петр Фиала (ODS) и уполномоченный правительства Томаш Копечны на пресс-конференции, посвященной участию чешских компаний в восстановлении Украины.



Когенерационные установки для производства электричества и тепла используются для восстановления энергетической системы Украины. Весной и в начале лета Россия возобновила авиаудары по энергетическому сектору Украины, что привело к частым отключениям электроэнергии по всей стране. Украина покупает энергию у Европейского союза, но этого недостаточно, чтобы восполнить дефицит.



«Крупные украинские электростанции часто становятся объектом российской агрессии. Чтобы компенсировать это, Украине помогают чешские когенерационные установки», — говорит Фиала. Но он также упомянул, что водоочистные сооружения стоимостью 80 миллионов крон, поставленные компанией Colt CZ в Днепропетровскую область, снабжают около 100 000 человек. По словам Фиалы, оборудование для оснащения операционных в Днепре и Харькове также поставляется из Чехии. «Мы поставляем то, что действительно помогает улучшить или даже поддержать повседневную жизнь украинского населения», — сказал премьер-министр.



Когенерационные установки для совместного производства электричества и тепла — один из самых востребованных товаров в Украине, сказал Копечны. «Украинские города объявляют тендеры на десятки миллионов евро», — сказал он. По данным компании, чешские компании занимают около 35% украинского рынка когенерационных установок. Компании, которые хотят заявить о себе в процессе реконструкции Украины, должны быть первыми на местном рынке, добавил он. Премьер-министр отметил, что чешские компании способны привлекать иностранных инвесторов и финансовые учреждения своим качеством и выигрывать тендеры в международной конкуренции.



С октября прошлого года компания GENTEC CHP поставила в Украину 30 когенерационных установок общей стоимостью более 400 миллионов крон. По словам представителей компании, общей мощностью 17 мегаватт они обеспечивают теплом и электричеством более 17 000 домохозяйств. По словам исполнительного директора компании, Вацлава Клейна, газовые когенерационные установки наиболее подходят для обеспечения быстрого обновления и децентрализации энергетического сектора Украины. Поскольку это небольшие источники, их можно разместить в разных местах, что затрудняет их вывод из строя, сказал он.



Клейн также сказал, что когенерационные установки могут найти применение в условиях упадка угольной энергетики в Чехии. «Они могут заменить до одного гигаватта угольной генерации за относительно короткое время», — сказал он. По его словам, эта технология более эффективна по сравнению с традиционными газовыми электростанциями и предлагает возможность гибкого производства электроэнергии и тепла. Министерство промышленности и торговли прогнозирует упадок угольных источников к 2030 году, а при кризисном сценарии — к 2027 году. В настоящее время угольные электростанции покрывают около 40% внутреннего потребления электроэнергии, и в будущем их производство должно быть заменено возобновляемыми и газовыми источниками, а во второй половине 2030-х годов — новыми атомными блоками.