С сентября PRE снизит тарифы на электричество и газ для клиентов без фиксации

PRE сообщила об этом в пресс-релизе во вторник.



Электроэнергия для домохозяйств с самым распространенным распределительным тарифом D02d, которые не используют электричество для отопления или нагрева воды, с сентября подешевеет почти на пятую часть. Новая цена одного киловатт-часа (кВтч) составит 3,20 чешских крон без НДС.





По данным PRE, потребители с бойлером сэкономят в среднем 2 800 чешских крон в год. Потребители, у которых электричество используется для отопления, т. е. с котлами прямого нагрева или тепловыми насосами, получат годовую экономию от 6 000 до 11 000 чешских крон с НДС.





С сентября PRE также сделает газ дешевле. Клиентам, заключившим бессрочный договор, газ будет поставляться по цене 1,45 чешских крон (без НДС) за кВт/ч, что соответствует снижению на 16%. По данным PRE, в зависимости от характера потребления клиенты могут сэкономить до 6 000 чешских крон в год, если они используют газ для отопления.





С начала этого года другие поставщики также постепенно снижают свои цены. Так, например, компания CEZ снизила цены на энергоснабжение для 1,7 миллиона существующих клиентов, заключивших бессрочный договор. В июне она снизила цены на газ на 17 процентов, а с июля — на 9 процентов.





Компания E.ON также снизила цены примерно для 150 000 потребителей на 13-21 процент. Innogy, Pražská plynárenská, Centropol и Tedom Energie, например, также снизили цены на электроэнергию весной. Компания Epet также недавно представила новые летние прайс-листы.