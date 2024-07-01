Инфляция в еврозоне в июне упала до 2,5%, согласно оценке Евростата

Самая высокая инфляция в еврозоне в июне была зафиксирована в Бельгии — 5,5%, а в Испании (3,5%), Хорватии (3,4%), Нидерландах (3,4%), Австрии (3,2%), Португалии (3,1%) и на Кипре (3,1%). Напротив, самую низкую инфляцию Евростат зафиксировал в Финляндии (0,6%) и Италии (0,9%).





Евростат ожидает, что доля услуг в основной годовой инфляции в июне составит 4,1%, что соответствует уровню мая. Таким образом, услуги окажут наибольшее влияние на инфляцию. Далее следует категория продуктов питания, алкоголя и табака, вклад которой в инфляцию составит 2,5% по сравнению с 2,6% в мае. Вклад энергоносителей в инфляцию составляет 0,2% по сравнению с 0,3% в мае.





Таким образом, инфляция в еврозоне остается выше целевого показателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) в 2%а. ЕЦБ начал повышать процентные ставки в июле прошлого года, чтобы взять инфляцию под контроль, но приостановил повышение ставок в октябре прошлого года. С тех пор ЕЦБ удерживает ключевую процентную ставку на уровне 4,5%, и только в начале июня Совет управляющих принял решение о снижении процентных ставок на четверть процентного пункта, как и ожидалось. В результате базовая ставка снизилась до 4,25%.





ЕЦБ пошел на снижение процентных ставок впервые с 2019 года. Банк отметил прогресс в борьбе с высокой инфляцией, но признал, что борьба еще не закончена. Глава ЕЦБ Кристин Лагард ранее подчеркивала, что банк не будет придерживаться какого-либо заранее определенного сценария при дальнейшем снижении процентных ставок и будет принимать решения на основе последних экономических данных.





В своем выступлении в понедельник Лагард заявила, что ЕЦБ должен сначала убедиться в том, что инфляция находится под надежным контролем, прежде чем приступать к дальнейшему снижению ключевой процентной ставки. «Потребуется некоторое время, чтобы собрать достаточно данных, чтобы убедиться, что риски чрезмерной инфляции миновали», — цитирует AP слова Лагард, сказанные на конференции ЕЦБ в Синтре (Португалия).





Глава ЕЦБ добавила, что, несмотря на неопределенность роста в еврозоне, рынок труда остается сильным с низким уровнем безработицы. Это, по ее словам, является признаком того, что «экономика держится» даже при гораздо более высоких ставках, чем раньше.