Тенденция снижения потребления газа и электричества закончилась
6 июля 2024
14:00
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Тенденция к снижению потребления газа и электричества закончилась во втором квартале, считает аналитик Amper Meteo Камиль Райдл, основываясь на данных о потреблении электричества и газа. С поправкой на погодные условия потребление газа выросло на 2,2% в годовом исчислении, в то время как потребление электроэнергии упало на 1,5%, но уже увеличилось в июне.
Фактическое потребление газа было ниже, чем в прошлом году, из-за очень теплой погоды. Все месяцы этого года были выше среднего по температуре, что оказало значительное влияние на продолжительность отопительного сезона и спрос на отопление в апреле и мае. В апреле и мае потребление газа было значительно ниже, чем в прошлом году, даже более чем на одну пятую в апреле. В июне потребление не изменилось по сравнению с прошлым годом. В целом во втором квартале потребление газа снизилось на 15% по сравнению с прошлым годом и на 24% по сравнению с пятилетним контрольным периодом с 2017 по 2021 год.
«Температура воздуха была решающим фактором, в основном позволяющим экономить энергию. Тем не менее высокая экономия в размере около 17% все еще заметна по сравнению с контрольным периодом, даже после поправки на погоду», — сказал Петр Скалак, метеоролог компании. Чехи начали экономить на газе в основном с 2022 года, когда цены начали расти, ускоренные последствиями войны между Россией и Украиной.
В прошлом году экономия на электричестве начала появляться благодаря массовому развитию фотовольтаики. Однако в мае и июне этого года снижение потребления прекратилось, и стал заметен небольшой рост. В апреле потребление снизилось на 3,4% по сравнению с предыдущим годом с поправкой на погодные условия, в мае оно снизилось всего на 1,5%, а в июне потребление выросло уже на 0,7%. По сравнению с базовым периодом 2017-2021 годов, экономия с поправкой на погоду составляет 9,3%.
«Динамика потребления электроэнергии в последние месяцы может указывать на восстановление экономики, но также и на снижение количества новых установок малых фотоэлектрических станций. Это неудивительно, учитывая рост цен на электроэнергию, поскольку это увеличивает окупаемость инвестиций. Ситуация еще больше ухудшится в 2025 году, поскольку многие компании с фиксированными льготными тарифами существенно снизили удельную цену за мегаватт-час произведенной электроэнергии, и продавать электричество практически невыгодно», — сказал финансовый директор Михал Наденичек. Однако, по его словам, установку стоит использовать как инвестицию в будущее, чтобы снизить риски в случае внезапного роста цен на сырьевые товары.
С начала года Чешская Республика произвела 3 522 ГВт-ч энергии из возобновляемых источников, что составляет 10,6% от общего потребления. На долю фотоэлектрических станций пришлось 56% этого производства, причем в первой половине года установленная мощность выросла примерно наполовину по сравнению с предыдущим годом. На долю гидроэлектростанций пришлась одна треть производства, а на долю ветряных электростанций — 10%.
Amper Group основывает свои расчеты и анализы на общедоступных данных. Данные о потреблении электроэнергии она берет из ČEPS, а актуальные данные о газе — из NET4GAS. Она также работает с данными Управления по регулированию энергетики (ERO) и ČEZ.
«Температура воздуха была решающим фактором, в основном позволяющим экономить энергию. Тем не менее высокая экономия в размере около 17% все еще заметна по сравнению с контрольным периодом, даже после поправки на погоду», — сказал Петр Скалак, метеоролог компании. Чехи начали экономить на газе в основном с 2022 года, когда цены начали расти, ускоренные последствиями войны между Россией и Украиной.
В прошлом году экономия на электричестве начала появляться благодаря массовому развитию фотовольтаики. Однако в мае и июне этого года снижение потребления прекратилось, и стал заметен небольшой рост. В апреле потребление снизилось на 3,4% по сравнению с предыдущим годом с поправкой на погодные условия, в мае оно снизилось всего на 1,5%, а в июне потребление выросло уже на 0,7%. По сравнению с базовым периодом 2017-2021 годов, экономия с поправкой на погоду составляет 9,3%.
«Динамика потребления электроэнергии в последние месяцы может указывать на восстановление экономики, но также и на снижение количества новых установок малых фотоэлектрических станций. Это неудивительно, учитывая рост цен на электроэнергию, поскольку это увеличивает окупаемость инвестиций. Ситуация еще больше ухудшится в 2025 году, поскольку многие компании с фиксированными льготными тарифами существенно снизили удельную цену за мегаватт-час произведенной электроэнергии, и продавать электричество практически невыгодно», — сказал финансовый директор Михал Наденичек. Однако, по его словам, установку стоит использовать как инвестицию в будущее, чтобы снизить риски в случае внезапного роста цен на сырьевые товары.
С начала года Чешская Республика произвела 3 522 ГВт-ч энергии из возобновляемых источников, что составляет 10,6% от общего потребления. На долю фотоэлектрических станций пришлось 56% этого производства, причем в первой половине года установленная мощность выросла примерно наполовину по сравнению с предыдущим годом. На долю гидроэлектростанций пришлась одна треть производства, а на долю ветряных электростанций — 10%.
Amper Group основывает свои расчеты и анализы на общедоступных данных. Данные о потреблении электроэнергии она берет из ČEPS, а актуальные данные о газе — из NET4GAS. Она также работает с данными Управления по регулированию энергетики (ERO) и ČEZ.
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