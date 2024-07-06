Издателям не нравится отказ ЕС от модели «соглашайся или плати». Так поступает и Seznam
8 июля 2024
16:30
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Чешские издатели серьезно обеспокоены мнением Европейского совета по защите данных (EDPB), который не приемлет модель «соглашайся или плати» в контексте защиты данных. EDPB утверждает, что выбор пользователя между согласием на cookies и оплатой доступа к контенту в большинстве случаев недопустим на основных платформах, поскольку он не соответствует критериям действительного согласия в соответствии с GDPR. Это следует из совместного заявления Ассоциации развития Интернета (SPIR) и Союза чешских издателей.
Некоторые чешские онлайн-платформы уже начали взимать с пользователей плату за доступ при отказе дать согласие на отслеживание в целях персонализации рекламы. В их число входит крупнейшая отечественная интернет-компания Seznam.cz.
По словам представителей SPIR и представителей издательств, расходы на создание контента всегда были значительной статьей в бюджете каждого издателя, и несправедливо требовать от издателей, чтобы они предлагали свой контент пользователям совершенно бесплатно и без законных претензий на какую-либо компенсацию. Поэтому они ожидают, что EDPB подготовит свои позиции по таким фундаментальным положениям в сотрудничестве со всеми заинтересованными органами власти, с должным образом проведенными публичными консультациями, в которых издатели и другие соответствующие заинтересованные стороны имеют возможность принять прозрачное участие и оценить все аспекты и соображения, включая фундаментальное право на свободу предпринимательства согласно положениям Хартии основных прав Европейского союза.
«Хотя некоторые пользователи могут ошибочно полагать, что они потребляют этот контент бесплатно и без каких-либо условий, это не так. В подавляющем большинстве случаев издатели всегда разрешали потребление своего контента в сочетании с доходами от рекламы. Основным источником дохода для издателей является реклама, особенно целевая, которая позволяет доставлять рекламные сообщения пользователям, которые действительно заинтересованы в рекламируемом товаре или услуге. Это предотвращает случайный, беспорядочный показ нецелевой рекламы, которая не нужна пользователям и совершенно не соответствует их интересам и потребностям», — говорится в сообщении SPIR.
По мнению издателей, этот набор преимуществ схож с преимуществами персонализированного контента, где таргетинг — это способ, с помощью которого пользователям предпочтительно показывается контент, который более релевантен для них. В контексте дебатов о развитии европейской цифровой среды издателям нельзя отказывать в их законных интересах или фундаментальных правах свободно решать, на каких условиях они будут предоставлять свои услуги в рамках действующего законодательства.
По мнению медиакомпаний, вопрос персональных данных не должен рассматриваться изолированно и догматично, равно как и не должна игнорироваться экономическая реальность, в которой на поставщиков услуг оказывается давление с целью заставить их либо предлагать свои услуги за финансовую плату, либо предоставлять их бесплатно, без каких-либо условий или ограничений. Такое давление со стороны регулирующих органов уже давно благоприятствует, например, операторам дезинформационных и пропагандистских сайтов, чье финансирование часто не зависит от доходов от рекламы и которые поэтому могут распространять свой контент практически бесплатно. Таким образом, их контент доходит до максимального количества читателей.
Ассоциация развития Интернета (SPIR) представляет ведущих игроков чешской интернет-экономики — издателей, медиаагентства и технологические компании. По данным ее сайта, более 30 членов ассоциации имеют оборот свыше 37 миллиардов крон в год и платят в государственный бюджет 3 миллиарда крон в год в виде налогов и других сборов.
Чешский союз издателей представляет 44 организации, которые выпускают около 300 наименований газет и журналов и управляют примерно 200 интернет-изданиями. Члены союза издают все ежедневные газеты страны, кроме двух, и на них приходится примерно половина выпуска журналов. Вместе с SPIR Союз чешских издателей представляет около 80% рынка онлайнового контента печатных изданий, согласно данным его веб-сайта.
По словам представителей SPIR и представителей издательств, расходы на создание контента всегда были значительной статьей в бюджете каждого издателя, и несправедливо требовать от издателей, чтобы они предлагали свой контент пользователям совершенно бесплатно и без законных претензий на какую-либо компенсацию. Поэтому они ожидают, что EDPB подготовит свои позиции по таким фундаментальным положениям в сотрудничестве со всеми заинтересованными органами власти, с должным образом проведенными публичными консультациями, в которых издатели и другие соответствующие заинтересованные стороны имеют возможность принять прозрачное участие и оценить все аспекты и соображения, включая фундаментальное право на свободу предпринимательства согласно положениям Хартии основных прав Европейского союза.
«Хотя некоторые пользователи могут ошибочно полагать, что они потребляют этот контент бесплатно и без каких-либо условий, это не так. В подавляющем большинстве случаев издатели всегда разрешали потребление своего контента в сочетании с доходами от рекламы. Основным источником дохода для издателей является реклама, особенно целевая, которая позволяет доставлять рекламные сообщения пользователям, которые действительно заинтересованы в рекламируемом товаре или услуге. Это предотвращает случайный, беспорядочный показ нецелевой рекламы, которая не нужна пользователям и совершенно не соответствует их интересам и потребностям», — говорится в сообщении SPIR.
По мнению издателей, этот набор преимуществ схож с преимуществами персонализированного контента, где таргетинг — это способ, с помощью которого пользователям предпочтительно показывается контент, который более релевантен для них. В контексте дебатов о развитии европейской цифровой среды издателям нельзя отказывать в их законных интересах или фундаментальных правах свободно решать, на каких условиях они будут предоставлять свои услуги в рамках действующего законодательства.
По мнению медиакомпаний, вопрос персональных данных не должен рассматриваться изолированно и догматично, равно как и не должна игнорироваться экономическая реальность, в которой на поставщиков услуг оказывается давление с целью заставить их либо предлагать свои услуги за финансовую плату, либо предоставлять их бесплатно, без каких-либо условий или ограничений. Такое давление со стороны регулирующих органов уже давно благоприятствует, например, операторам дезинформационных и пропагандистских сайтов, чье финансирование часто не зависит от доходов от рекламы и которые поэтому могут распространять свой контент практически бесплатно. Таким образом, их контент доходит до максимального количества читателей.
Ассоциация развития Интернета (SPIR) представляет ведущих игроков чешской интернет-экономики — издателей, медиаагентства и технологические компании. По данным ее сайта, более 30 членов ассоциации имеют оборот свыше 37 миллиардов крон в год и платят в государственный бюджет 3 миллиарда крон в год в виде налогов и других сборов.
Чешский союз издателей представляет 44 организации, которые выпускают около 300 наименований газет и журналов и управляют примерно 200 интернет-изданиями. Члены союза издают все ежедневные газеты страны, кроме двух, и на них приходится примерно половина выпуска журналов. Вместе с SPIR Союз чешских издателей представляет около 80% рынка онлайнового контента печатных изданий, согласно данным его веб-сайта.
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