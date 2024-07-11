Сберегательные счета по-прежнему привлекательны, несмотря на снижение процентных ставок
13 июля 2024
13:00
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Позиции сберегательных счетов снова укрепились среди чешских вкладчиков. Доля чешских домохозяйств, имеющих сбережения на этом накопительном продукте, подскочила с 52% в прошлом году до 58% в настоящее время. Женщины и мужчины предпочитают его в одинаковой степени, почти независимо от возрастной группы. Тем не менее возрастная группа 25-34 года является самой значительной.
Это следует из опроса, проведенного компанией Kruk в Чехии и Словакии. «Из-за инфляции ставки по сберегательным счетам, которые представляют собой определенный доход без риска, выросли, что делает их очевидным выбором для чешских сберегателей», — говорит Ярослава Палендалова, директор компании.
Однако времена, когда люди могли зарабатывать на сберегательных счетах относительно приличные деньги, хотя и значительно ниже инфляции, постепенно подходят к концу. Чешский национальный банк постепенно снижает базовую процентную ставку, так называемую ставку двухнедельного РЕПО. Последний раз он сделал это на 0,5% до 4,75% в конце июня. В ответ на это коммерческие банки также снижают процентные ставки по сберегательным и срочным счетам.
Доля людей, имеющих сбережения на пенсионных и пенсионных счетах, также незначительно снизилась — с 27% ранее до 26% сейчас, согласно опросу. Далее следуют сбережения на текущих банковских счетах, которые имеет почти каждый четвертый чех.
Почти пятая часть не имеет сбережений
Инвестиционные фонды являются следующим основным типом сбережений или инвестиций — 18%. Почти такая же доля чехов хранит свои сбережения дома в виде наличных.
Акциями и облигациями владеют 12% чехов, почти столько же, сколько и годом ранее. Инвестиции в землю и недвижимость, составляющие 8%, практически не изменились.
17% людей вообще не имеют сбережений. По сравнению с прошлым годом их доля немного увеличилась.
Однако времена, когда люди могли зарабатывать на сберегательных счетах относительно приличные деньги, хотя и значительно ниже инфляции, постепенно подходят к концу. Чешский национальный банк постепенно снижает базовую процентную ставку, так называемую ставку двухнедельного РЕПО. Последний раз он сделал это на 0,5% до 4,75% в конце июня. В ответ на это коммерческие банки также снижают процентные ставки по сберегательным и срочным счетам.
Доля людей, имеющих сбережения на пенсионных и пенсионных счетах, также незначительно снизилась — с 27% ранее до 26% сейчас, согласно опросу. Далее следуют сбережения на текущих банковских счетах, которые имеет почти каждый четвертый чех.
Почти пятая часть не имеет сбережений
Инвестиционные фонды являются следующим основным типом сбережений или инвестиций — 18%. Почти такая же доля чехов хранит свои сбережения дома в виде наличных.
Акциями и облигациями владеют 12% чехов, почти столько же, сколько и годом ранее. Инвестиции в землю и недвижимость, составляющие 8%, практически не изменились.
17% людей вообще не имеют сбережений. По сравнению с прошлым годом их доля немного увеличилась.
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