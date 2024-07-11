Как заявить об ущербе, нанесенном во время отпуска? Документируйте все

«В рамках туристической страховки, которая в базовом варианте покрывает медицинские расходы, существует целый ряд дополнительных страховок», — говорит Ян Марек из Generali Česká pojišt’ovna. От страхования от несчастного случая до страхования ответственности, страхования пребывания в больнице, ветеринарной помощи или отмены поездки. Например, можно также застраховать случай потери людей в полевых условиях, их поиск и спасение.



Что касается ущерба имуществу, то чаще всего речь идет о потере или повреждении багажа, а также их задержки в прибытии в конечный пункт назначения. «Здесь, однако, у каждой страховой компании немного разные условия выплат», — говорит Вацлав Балек из страховой компании Slavia. При возмещении такого ущерба достаточно предоставить справку от авиакомпании, которая не доставила чемоданы в аэропорт.



«Однажды мы рассматривали иск клиента, чей чемодан был похищен обезьянами с места сбора группы в Африке. У него были надежные свидетели происшествия и делегат от турагентства, поэтому мы оплатили ущерб», — рассказывает Ева Свобода из Uniqy.



Повреждение автомобиля или карманные кражи также нередки.



Как доказать ущерб? «В случае кражи или ограбления необходимо предоставить заявление в полицию, в случае дорожно-транспортного происшествия — полицейский протокол, список потерянных и поврежденных вещей, подробное описание того, как произошел ущерб, а в случае повреждения багажа желательно сделать фотодокументацию», — говорит Милан Каня из Kooperativa.



«Кроме того, возможны показания свидетелей и заявления из соответствующих инстанций, таких как горная служба или полиция», — добавил Марек.



Что непонятно, то не подписывайте

Ситуация несколько отличается, если ущерб причинен по вине самого человека. «В качестве примера можно привести горный отель в Альпах, который был затоплен, когда купальник клиента соскользнул в раковину и заблокировал слив. А незакрытый кран навел хаос», — говорит Марек.



«Если вы причинили ущерб или вас обвиняют в этом, обратитесь в службу помощи, опишите ситуацию и следуйте их советам», — советует Мария Петрова из Allianz Insurance.



Обязанность возместить ущерб возникает только тогда, когда пострадавшая сторона предъявляет претензию; сам страхователь ее не предъявляет. «Даже если пострадавший не требует возмещения сразу после происшествия, задокументируйте ситуацию, в том числе найдите свидетелей, и обратитесь в службу помощи. Не удивляйтесь, если потом, возможно, через год, с вами свяжется законный представитель потерпевшего», — предупреждает Петрова.



«Всегда полезно составить протокол: что произошло, как, что повреждено, оценка суммы ущерба, включая контактные данные пострадавшего. При необходимости сделайте фотографии. Если ущерб расследуется местными властями, следует приложить к отчету соответствующее заявление», — добавляет Каня, подчеркивая, что никогда не следует подписывать то, чего не понимаешь. «Как вариант, напишите описание ситуации со своей точки зрения на чешском языке, а затем подпишите его», — добавил он.



Бывает и так, что ущерб не очень велик, и пострадавшие хотят, чтобы виновник оплатил его на месте. Если он согласится на это, ему следует попросить у пострадавшего расписку об оплате.