Чехия обвинила Германию в хранении газа, предназначенного для ЧР

По данным Bloomberg, в письме Сикелы говорится, что оператор системы передачи газа Gascade Gastransport GmbH снижает выходную мощность точки подключения на северо-западной границе. С 1 октября она будет снижена на 14,5 ГВт-ч против текущей мощности в 69 ГВт-ч. Чешский министр обратился с письмом к комиссару Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон. Аналогичное письмо он направил и министру экономики Германии Роберту Хабеку.



Поставки газа с запада на восток будут иметь решающее значение, поскольку Европейский союз стремится еще больше снизить свою зависимость от ископаемого топлива из России, сообщает Bloomberg. Германия оказалась в числе стран, наиболее пострадавших от энергетического кризиса, и зависит от увеличения импорта сжиженного природного газа (СПГ) и электроэнергии от своих соседей. Решение оператора системы передачи электроэнергии сократить мощности может подорвать дух сотрудничества на континенте и затруднить странам Восточной Европы снижение зависимости от России.



«Такая ситуация создает стимул для некоторых стран-членов максимизировать импорт газа с востока», — пишет Сикела, по данным Bloomberg. «В крайнем случае такой низкой мощности вряд ли хватит для чешского газового рынка, но в любом случае она не сможет внести существенный вклад в снабжение других стран», — добавил он.



По словам представителя Gascade, корректировки в отношении соединения VIP Brandov отражают тот факт, что общие объемы газа в немецкой системе снизились из-за отказа от российского импорта. По его словам, в краткосрочной перспективе Чешская Республика все еще может зарезервировать часть неиспользуемых мощностей в этом соединении.



По данным американского инвестиционного банка Goldman Sachs, Центральная Европа будет больше зависеть от поставок трубопроводного газа с северо-запада после того, как в январе истечет срок действия соглашения о транзите российского газа через Украину. В то же время поставки газа из Германии сократились с лета прошлого года, поскольку все больше стран предпочитают использовать СПГ, заявила на этой неделе аналитик банка Саманта Дарт.



Чехи ранее обвиняли Германию в том, что она ущемляет своих потребителей, повышая плату за хранение газа с 1,86 евро (47 центов) до 2,50 евро (63 цента) за мВт-ч. Страна ввела этот сбор в разгар европейского энергетического кризиса в 2022 году. Государства Центральной Европы тогда заявили, что налог повредил их усилиям по избавлению от зависимости от российского газа. Германия подчинилась, заявив, что отменит этот сбор с января.