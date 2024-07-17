Государственный долг Чехии резко вырос. 295 тысяч крон на каждого чеха
20 июля 2024
18:00
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Государственный долг Чехии в первой половине этого года вырос на 96,2 миллиарда крон до 3,207 триллиона крон, свидетельствуют данные Министерства финансов. Теоретически каждый чех должен 295 000 крон. За последний год государству пришлось занять еще 163 миллиарда, а за последние два года — 500 миллиардов, отмечает Петр Дуфек, главный экономист Banka Creditas.
Несмотря на усилия правительства по консолидации, коэффициент задолженности составляет 41,3% от валового внутреннего продукта, что на 0,5% больше, чем в начале года.
По данным министерства, увеличение долга в основном связано с продажей государственных облигаций и казначейских векселей в первой половине года для покрытия дефицита государственного бюджета на постоянной основе.
Хотя очевидно, что темпы заимствований замедляются, государству все еще приходится занимать сотни миллиардов для ведения своей деятельности, отметил Дуфек.
Он отметил, что с начала 2020 года по конец июня этого года государство создало дефицит в размере 1,6 триллиона крон, для чего ему пришлось брать займы в основном на финансовых рынках и выплачивать проценты. Таким образом, с начала ковида государственный долг, по сути, удвоился, констатировал аналитик.
Он добавил, что проблема заключается не столько в сумме, сколько в постоянном увеличении этого долга, вызванном постоянными дефицитами государственного бюджета.
В конце июня дефицит бюджета составлял 178,6 миллиарда крон, а в этом году государство планирует дефицит в размере 252 миллиардов крон.
В следующем году дефицит также не будет намного меньше. Согласно бюджетной стратегии, опубликованной министерством в апреле, в следующем году дефицит бюджета должен сократиться до 235 миллиардов. Верхняя часть бюджета уже доступна министерствам, но глава государственного казначейства Збынек Станюра (ODS) пока не хочет ее публиковать.
Однако можно с уверенностью сказать, что чешский долг и связанное с ним обслуживание долга будут продолжать стремительно расти до тех пор, пока экономика государства не улучшится.
Государственный долг — это самая большая часть государственного долга, потому что долг муниципалитетов и регионов, в отличие от государственного, по сути, ничтожен, добавил Дуфек.
Государственный долг состоит из государственных долговых обязательств и формируется в основном за счет накопления дефицита государственного бюджета. Он финансируется за счет казначейских векселей, государственных облигаций, прямых кредитов или кредитов Европейского инвестиционного банка.
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