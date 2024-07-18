Больше людей в Чехии откладывают деньги на пенсию, чем в прошлом году, но начинают поздно

Об этом говорится в исследовании финансовой грамотности, проведенном Чешской банковской ассоциацией.





Люди с высшим образованием чаще откладывают деньги на достойную жизнь на пенсии, свидетельствуют результаты опроса. 31% людей откладывает 1 000 крон в месяц, 33%— до 2 500 крон и 16% — до 4 000 крон. 8% процентов респондентов откладывают более 5 000 в месяц, а 7% — более 10 000. Сумма сбережений увеличивается с возрастом.





40% имеют пенсионные накопления в качестве гарантии на старость, у 64% есть дом или квартира, а у 16% — акции или золото.



При этом эксперты отмечают, что чем раньше человек начинает откладывать деньги на пенсию, тем меньше ему приходится вкладывать. Это связано с тем, что откладываемая сумма ежегодно увеличивается на величину процентной ставки, поэтому ее легче приумножить в долгосрочной перспективе. И часто выбирают неправильную форму.





Люди откладывают деньги на пенсию только тогда, когда она уже близка. В сочетании с предпочтением консервативных сберегательных продуктов это не самая удачная стратегия, говорит Петр Медерли из Generali Investments CEE.





С точки зрения подготовки к выходу на пенсию наиболее подходящими являются динамичные инвестиционные инструменты, которые могут принести наибольшую пользу в молодом возрасте благодаря длинному инвестиционному горизонту.





С другой стороны, они очень рискованны, поэтому не рекомендуются пожилым людям, так как фондовые рынки могут упасть, и может потребоваться несколько лет, чтобы они восстановились и сумма инвестиций вернулась к первоначальному уровню.





Шесть из десяти чехов ежемесячно откладывают деньги на случай непредвиденных обстоятельств или нехватки дохода, говорится в сообщении банковской ассоциации.





Однако этот показатель несколько ниже, чем при откладывании денег на старость. Для 15% людей резерва хватит не более чем на месяц. Это в большей степени относится к женщинам и людям в возрасте от 36 до 44 лет, говорится в сообщении ассоциации.





У четверти людей запас будет составлять три месяца, у четверти — шесть месяцев, а у 13% — год. Менее одной пятой части людей смогут прожить больше года на резервах. Это в еще большей степени относится к пожилым людям старше 66 лет.