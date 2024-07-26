Чешская экономика выросла во втором квартале этого года
30 июля 2024
14:00
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Во втором квартале этого года чешская экономика выросла на 0,4 процента в годовом исчислении, в основном за счет потребления домохозяйств. В квартальном сравнении валовой внутренний продукт (ВВП) вырос на 0,3 процента.
Это следует из предварительных данных Чешского статистического управления (ЧСУ).
«Рост экономики на 0,4 процента в годовом исчислении был в основном поддержан расходами на конечное потребление домохозяйств. Расходы государственных учреждений на конечное потребление также выросли, а внешний спрос также оказал положительное влияние. Напротив, изменение уровня запасов оказало негативное влияние», — сказал Владимир Кермиет, директор Департамента национальных счетов ЧСУ.
На квартальный рост ВВП также больше всего повлиял внутренний спрос, то есть рост потребительских расходов, в то время как внешний спрос оказал негативное влияние.
Торговля, транспорт, размещение и гостиничный бизнес внесли наибольший вклад в развитие валовой добавленной стоимости, т.е. результата разницы между производством товаров и услуг и себестоимостью производства. Информационная и коммуникационная деятельность, финансы и страхование также показали хорошие результаты. В промышленности, наоборот, продолжился спад.
По мнению Петера Дуфека, главного экономиста Creditas Bank, главной проблемой чешской экономики является недостаточный внешний спрос, который объясняется слабыми результатами отечественной промышленности.
«Спад в промышленности поднимает вопрос о том, является ли он просто результатом цикла или же он все чаще сигнализирует о потере прежних конкурентных позиций из-за дорогой энергии и регулирования», — добавил он.
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