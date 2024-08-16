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Семинар по финансовой грамотности в городе Пльзень

Panasko
19 августа 2024
15:45
330
Приглашаем вас на семинар по финансовой грамотности, который состоится 24 августа в городе Пльзень. Под руководством опытного специалиста Константина Панаско вы сможете получить ценные знания о финансовом рынке и научитесь принимать осознанные финансовые решения. Узнайте основы финансового рынка, преимущества и риски инвестиций в недвижимость, а также как подготовиться к пенсии и защитить свой доход. Семинар позволит вам улучшить финансовые навыки и шагнуть на путь к финансовой независимости всего за 199 крон.
Описание семинара

Дата: 24 августа
Место: Skvrňanská 849/40, 301 00, Plzeň 3-Jižní Předměstí
Стоимость участия: 199 крон
Спикер: Константин Панаско, профессионал в области финансов

Темы семинара:
  1. Четыре основы финансового рынка
    • Основные принципы и понятия финансового рынка.
  2. Обезопасьте свой доход
    • Советы и стратегии по защите дохода от непредвиденных обстоятельств и финансовых рисков.
  3.  Как купить свою недвижимость в Чехии 
    • Факторы, которые следует учитывать при выборе между ипотекой и арендой жилья.
    • Какое решение будет наиболее выгодным для вас.
  4. Недвижимость как инвестиция
    • Преимущества и риски инвестирования в недвижимость.
    • Правильный выбор объектов для инвестиций.
  5. Подготовка к пенсии
    • Способы планирования пенсии.
    • Шаги для обеспечения финансовой стабильности в старости.
  6. Инвестиции как источник дохода
    • Различные виды инвестиций.
    • Использование инвестиций для генерации дополнительного дохода.

Не упустите возможность улучшить свои финансовые знания и навыки. Присоединяйтесь к нам и начните свой путь к финансовой независимости и свободе!

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ипотеки страхование инвестиции

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