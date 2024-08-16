Семинар по финансовой грамотности в городе Пльзень
19 августа 2024
15:45
330
Приглашаем вас на семинар по финансовой грамотности, который состоится 24 августа в городе Пльзень. Под руководством опытного специалиста Константина Панаско вы сможете получить ценные знания о финансовом рынке и научитесь принимать осознанные финансовые решения. Узнайте основы финансового рынка, преимущества и риски инвестиций в недвижимость, а также как подготовиться к пенсии и защитить свой доход. Семинар позволит вам улучшить финансовые навыки и шагнуть на путь к финансовой независимости всего за 199 крон.
Описание семинара
Дата: 24 августа
Место: Skvrňanská 849/40, 301 00, Plzeň 3-Jižní Předměstí
Стоимость участия: 199 крон
Спикер: Константин Панаско, профессионал в области финансов
Место: Skvrňanská 849/40, 301 00, Plzeň 3-Jižní Předměstí
Стоимость участия: 199 крон
Спикер: Константин Панаско, профессионал в области финансов
Темы семинара:
-
Четыре основы финансового рынка
- Основные принципы и понятия финансового рынка.
-
Обезопасьте свой доход
- Советы и стратегии по защите дохода от непредвиденных обстоятельств и финансовых рисков.
-
Как купить свою недвижимость в Чехии
- Факторы, которые следует учитывать при выборе между ипотекой и арендой жилья.
- Какое решение будет наиболее выгодным для вас.
-
Недвижимость как инвестиция
- Преимущества и риски инвестирования в недвижимость.
- Правильный выбор объектов для инвестиций.
-
Подготовка к пенсии
- Способы планирования пенсии.
- Шаги для обеспечения финансовой стабильности в старости.
-
Инвестиции как источник дохода
- Различные виды инвестиций.
- Использование инвестиций для генерации дополнительного дохода.
Не упустите возможность улучшить свои финансовые знания и навыки. Присоединяйтесь к нам и начните свой путь к финансовой независимости и свободе!
РЕГИСТРАЦИЯ
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
22:00
19 АВГУСТА 2024
191
Водители в Германии скоро смогут садиться за руль, имея до 3,5 нанограмма THC на миллилитр сыворотки крови. Соответствующая поправка, увеличивающая лимиты употребления этого наркотического вещества...
15:00
19 АВГУСТА 2024
669
На днях в Карловых Варах полиция арестовала украинца, на которого власти Бельгии выдали европейский ордер по подозрению в финансировании деятельности исламских террористов. Областной суд в Пльзене...
14:00
19 АВГУСТА 2024
460
Примерно 50 000 новых и десятки тысяч существующих студентов сталкиваются с перенаселенностью общежитий и усилением конкуренции при просмотре частных квартир. К тому же, по сравнению с прошлым...
12:30
19 АВГУСТА 2024
2380
Словацкого секретаря Министерства окружающей среды Штефана Куффу вывели из зала театра в деревне Мала-Франкова после того, как он прервал представление и попытался решить, для кого оно подходит. О...
10:00
19 АВГУСТА 2024
616
Велосипедисты, роллеры и дети смогли первыми опробовать шесть километров новой трассы между Прагой и Карловыми Варами на различных транспортных средствах. В воскресенье открылся участок в районе...
08:30
19 АВГУСТА 2024
3266
Утром 19 августа из-за неисправности тяговой линии была прервана работа пражского метрополитена на линии А между станциями Dejvická и Náměstí Míru. Примерно до 7:45 поезда не ходили, а пассажиры...
18:30
18 АВГУСТА 2024
13149
В последние недели осы в Чехии стали появляться в больших количествах везде, где хочется полакомиться чем-нибудь сладким, поесть или выпить. Пожарные и спасатели также сообщают об увеличении...
15:00
18 АВГУСТА 2024
1799
ЭКС-ГЛАВА МИД ЧЕХИИ: СМЕШНО НАБЛЮДАТЬ, КАК ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕХИИ ПОДДЕРЖИВАЕТ ИЗРАИЛЬ, А С РОССИЕЙ НЕОБХОДИМО ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху имеет фашистское правительство и представляет собой большую угрозу, чем Иран, заявил бывший министр иностранных дел Любомир Заоралек на недавней...
09:00
18 АВГУСТА 2024
814
Последний этап реконструкции Баррандовского моста в Праге начнется в понедельник, 19 августа. Первоначально ремонт предполагалось завершить к концу летних каникул. Задержка была вызвана тем, что...
18:00
17 АВГУСТА 2024
2371
Стремясь сократить дефицит государственных финансов, правительство Германии приостанавливает одобрение новой военной помощи Украине, которая с февраля 2022 года борется с российским вторжением. Об...
16:30
17 АВГУСТА 2024
766
Весной только 2% людей, проживающих в многоквартирных домах, принадлежащих институциональным арендодателям, испытывали проблемы с оплатой аренды. Таким образом, во втором квартале число...
11:00
17 АВГУСТА 2024
1259
Цена на золото сегодня достигла рекордного уровня и впервые в истории превысила порог в $2 500 (примерно 57 000 крон) за тройскую унцию (31,1 грамма). Рост обусловлен в основном ожиданием того, что...
09:00
17 АВГУСТА 2024
1209
Десятки рыб погибли в реке Дие на Мораве возле Дачице. На участке длиной два-три километра вода застоялась, на поверхности плавает мертвая рыба. Рыбаки, муниципальные власти и окружающая среда...
22:00
16 АВГУСТА 2024
1164
Мужчина был арестован местной полицией в начале августа после того, как его поймали на съемке видео, в котором он на английском языке описывал плохую экономическую ситуацию и длительные отключения...
21:00
16 АВГУСТА 2024
748
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ПРИНИМАЕТ ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ СОТРУДНИКОВ LIBERTY OSTRAVA НА КОМПЕНСАЦИЮ ЗАРПЛАТЫ ЗА ТРЕТИЙ МЕСЯЦ
Работники обанкротившейся металлургической компании Liberty Ostrava теперь могут обращаться в центр занятости за компенсацией заработной платы за третий месяц — июль. За два предыдущих месяца было...