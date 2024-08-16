Семинар по финансовой грамотности в городе Пльзень

Panasko 19 августа 2024 15:45 330

Приглашаем вас на семинар по финансовой грамотности, который состоится 24 августа в городе Пльзень. Под руководством опытного специалиста Константина Панаско вы сможете получить ценные знания о финансовом рынке и научитесь принимать осознанные финансовые решения. Узнайте основы финансового рынка, преимущества и риски инвестиций в недвижимость, а также как подготовиться к пенсии и защитить свой доход. Семинар позволит вам улучшить финансовые навыки и шагнуть на путь к финансовой независимости всего за 199 крон.